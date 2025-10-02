Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország fegyver Egyesült Államok

Amerika nyomást gyakorol Putyinékra – az orosz medve nem retten meg

2025. október 02. 20:32

A Fehér Ház jóváhagyásával és információi révén támadhatja Ukrajna az orosz energia-infrastruktúrát.

2025. október 02. 20:32
null

A Trump-kormányzat engedélyezte, hogy a Pentagon és a hírszerző ügynökségek olyan célzási információkat osszanak meg Kijevvel, amelyek lehetővé teszik a célzott, hosszú hatótávolságú csapások végrehajtását Oroszország energiaellátó rendszere ellen – írja a Wall Street Journal.

A döntés része egy széles körűbb mérlegelésnek, amely amerikai gyártmányú Tomahawkok és Barracuda-rakéták, illetve más, körülbelül 800 kilométeres hatótávolságú fegyverek esetleges átadását is vizsgálja. A lap információi szerint

Washington NATO-partnerektől is hasonló támogatást kér.

Ezt is ajánljuk a témában

A célpontok között szerepelhetnek

  • finomítók,
  • csővezetékek,
  • erőművek és
  • egyéb, Oroszország gazdasági bevételeit biztosító létesítmények.

Az amerikai célzási adatok és a nagyobb hatótávolságú fegyverek kombinációja jóval komolyabb hatást érhet el, mint az eddigi ukrán csapások.

Az utánpótlási vonalakra kell lecsapni, hogy megszilárdulhasson a front”

– hangsúlyozta a lapnak a német katonai segélyt felügyelő Joachim Kaschke dandártábornok.

Vita és korlátok

Bár az Egyesült Államok engedélyezte a titkosszolgálati információk átadását, azzal kapcsolatban, hogy ez milyen módon történjen, még írásos iránymutatásra várnak a megfelelő szervek.

Korábban az amerikai adminisztráció korlátozta az olyan rendszerek használatát, mint az ATACMS-rakéták, az ezekre vonatkozó felhasználási kérelmeket most felülvizsgálja a Pentagon.

A lépésből az látszik, hogy a Trump-adminisztráció egyszerre igyekszik előmozdítani az Alaszka óta újabb mélypontra került béketárgyalásokat, és ennek érdekében a csatatéren is próbál nagyobb nyomást gyakorolni Oroszországra.

Az orosz medve nem rettent meg

A Kreml hűvösen reagált a fejleményekre. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint

majd meg kell vizsgálni, „ki indítja ezeket a rakétákat, és hogyan zajlik a célmeghatározás”.

Európai körökben – különösen Németországban – üdvözölték az amerikai lépést; hiszen Berlin továbbra is jelentős forrásokkal segíti Ukrajna mélycsapás-kapacitásának fejlesztését.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: PETRAS MALUKAS / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. október 02. 21:04
Ránéztek a világ térképre?
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. október 02. 20:54
Biden felrobbantatta, Trump löveti. Hogy csökkentsék a konkurrenciát. Buy American Act 2025 Sajnos ebbe a Barátság vezeték is beleesik.
Válasz erre
0
0
lemez
2025. október 02. 20:46
A jenki tisztek elvégzik a pontos mèréseket a müholdjuk segitségével.Ennyi.
Válasz erre
1
0
Csigorin
2025. október 02. 20:41
ebbol igy nem lesz beke..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!