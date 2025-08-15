Ft
Gyülekezik a „Fegyverszállítók Koalíciója”

2025. augusztus 15. 19:32

Már másfél milliárd dollár értékben stafíroznák ki az ukrán hadsereget a „hajlandóak”.

2025. augusztus 15. 19:32
Egyre több NATO-tagállam csatlakozik ahhoz a Donald Trump által javasolt programhoz, amelynek keretében európai pénzből finanszírozzák az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnának – írja az Euractiv.

Egy finn K9-es önjáró löveg / Forrás: Jonathan NACKSTRAND / AFP

A kezdeményezés részeként Németország szerdán 500 millió eurót ígért, ezzel csatlakozva az ugyanennyivel beszálló Hollandiához, valamint a Dánia–Svédország–Norvégia trióhoz, amely szintén 500 milliót tett le az asztalra.

A Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) néven futó rendszer lényege, hogy Kijev megadja a legfontosabb fegyverigényeit a NATO-nak, amely egyeztet Washingtonnal a készletek elérhetőségéről.

Az így összeállított 500 millió dolláros csomagokat pedig más szövetségesek – főként Európából és Kanadából – finanszírozzák.

Egy NATO-tisztviselő szerint az EU országainak nincs rövid távon más lehetősége, mivel saját készleteik és ipari kapacitásaik kimerültek:

A szükségletek óriásiak, az amerikai ipart nem lehet megkerülni.”

A német Kiel Institute for the World Economy adatai szerint már a PURL indulása előtt is nőtt a beszerzésre alapozott támogatás, mivel a korábbi raktárkészletekből történő adományozások kiürítették az európai fegyverarzenált.

Ma már sokkal inkább új ipari megrendelésekből jön az európai segítség”

– mondta Taro Nishikawa, az intézet elemzője.

Szeptemberben újabb csomagok indulhatnak

  • Finnország,
  • Nagy-Britannia és
  • Kanada részvételével.

A program időtartama bizonytalan, folytatása az ukrajnai helyzettől, a politikai akarattól és az amerikai katonai kapacitásoktól függ.

***

Fotó: John MACDOUGALL / POOL / AFP

