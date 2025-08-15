Gyülekezik a „Fegyverszállítók Koalíciója”

Trump újabb fegyvereket ígér Ukrajnának, de Amerika készletei már kifulladóban vannak
Szakértők szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy az Egyesült Államok hadi készletei nem bírják sokáig a háború ütemét.
Már másfél milliárd dollár értékben stafíroznák ki az ukrán hadsereget a „hajlandóak”.
Egyre több NATO-tagállam csatlakozik ahhoz a Donald Trump által javasolt programhoz, amelynek keretében európai pénzből finanszírozzák az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnának – írja az Euractiv.
A kezdeményezés részeként Németország szerdán 500 millió eurót ígért, ezzel csatlakozva az ugyanennyivel beszálló Hollandiához, valamint a Dánia–Svédország–Norvégia trióhoz, amely szintén 500 milliót tett le az asztalra.
A Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) néven futó rendszer lényege, hogy Kijev megadja a legfontosabb fegyverigényeit a NATO-nak, amely egyeztet Washingtonnal a készletek elérhetőségéről.
Az így összeállított 500 millió dolláros csomagokat pedig más szövetségesek – főként Európából és Kanadából – finanszírozzák.
Egy NATO-tisztviselő szerint az EU országainak nincs rövid távon más lehetősége, mivel saját készleteik és ipari kapacitásaik kimerültek:
A szükségletek óriásiak, az amerikai ipart nem lehet megkerülni.”
A német Kiel Institute for the World Economy adatai szerint már a PURL indulása előtt is nőtt a beszerzésre alapozott támogatás, mivel a korábbi raktárkészletekből történő adományozások kiürítették az európai fegyverarzenált.
Ma már sokkal inkább új ipari megrendelésekből jön az európai segítség”
– mondta Taro Nishikawa, az intézet elemzője.
Szeptemberben újabb csomagok indulhatnak
A program időtartama bizonytalan, folytatása az ukrajnai helyzettől, a politikai akarattól és az amerikai katonai kapacitásoktól függ.
A szóvivő Matthew Whitakert idézve közölte: a csúcskategóriás amerikai fegyverek segítik Ukrajnát infrastruktúrája védelmében és a harc folytatásában a tartós tűzszünetig.
Fotó: John MACDOUGALL / POOL / AFP