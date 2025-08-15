Gyülekezik a „Fegyverszállítók Koalíciója”

Egyre több NATO-tagállam csatlakozik ahhoz a Donald Trump által javasolt programhoz, amelynek keretében európai pénzből finanszírozzák az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnának – írja az Euractiv.

Egy finn K9-es önjáró löveg / Forrás: Jonathan NACKSTRAND / AFP

A kezdeményezés részeként Németország szerdán 500 millió eurót ígért, ezzel csatlakozva az ugyanennyivel beszálló Hollandiához, valamint a Dánia–Svédország–Norvégia trióhoz, amely szintén 500 milliót tett le az asztalra.

A Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) néven futó rendszer lényege, hogy Kijev megadja a legfontosabb fegyverigényeit a NATO-nak, amely egyeztet Washingtonnal a készletek elérhetőségéről.

Az így összeállított 500 millió dolláros csomagokat pedig más szövetségesek – főként Európából és Kanadából – finanszírozzák.

Egy NATO-tisztviselő szerint az EU országainak nincs rövid távon más lehetősége, mivel saját készleteik és ipari kapacitásaik kimerültek: