Elszabadul a pokol: Hollandia és Amerika irgalmatlan fegyverdömpinggel árasztja el Ukrajnát

A NATO azután állt elő ezzel az új elképzeléssel, hogy a NATO tagállamok vásároljanak amerikai fegyvereket Kijev számára, hogy Donald Trump bejelentette, a továbbiakban az USA mérsékelni fogja az Ukrajnának küldött katonai támogatásokat.

A holland védelmi miniszter, Ruben Brekelmans X közösségi oldalán osztotta meg a hírt, és hangsúlyozta: „Ukrajnának most még több légvédelemre és lőszerre van szüksége”. Továbbá azt is megemlítette, hogy a hollandok által finanszírozott fegyverek között többek között Patriot-rakéták is lesznek.

„Ezzel segítünk Ukrajnának megvédeni magát, és egész Európát az orosz agresszióval szemben”

– zárta a bejegyzést.

Mark Rutte NATO-főtitkár hálásan reagált a hollandok bejelentésére. X-oldalán azt írta:

„Nagyszerű látni, hogy Hollandia vezető szerepet vállal, és finanszírozza az első amerikai katonai felszereléscsomagot Ukrajna számára a NATO kiemelt ukrajnai szükségletlistára vonatkozó kezdeményezésének keretében.”

Ez a szükséglista arra vonatkozik, hogy Rutte korábban bejelentette: Kijev 500 millió dolláros részletekben nyújthatja be legsürgősebb fegyverigényeit a NATO felé, amelyeket aztán a tagállamok közös egyeztetés után finanszíroznak.

Az első 500 milliós „csomagot” tehát a hollandok magukra vállalták.

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban bejelentette, hogy Amerika továbbra is hajlandó fegyvereket küldeni Ukrajnába, amelyek árát azonban az európai NATO-szövetségesek fogják mostantól megfizetni. Ennek gyakorlati megvalósulásáról azonban sem ő, sem a NATO-főtitkár nem közölt azóta világos részleteket.

