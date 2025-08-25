Ft
Fradi José Mourinho átigazolás

Mourinho szemet vetett a Fradi alapemberére – sajtóhírek szerint komoly összeget kínálna érte

2025. augusztus 25. 12:47

Nyáron már adott el játékost Törökországba a Ferencváros.

2025. augusztus 25. 12:47

A célegyeneséhez ért a nyári átigazolási szezon, a labdarúgás szereplőit az utolsó napokban a megkötött üzletek mellett a vad pletykák sem kerülik el. Török sajtóhírek szerint például a Bajnokok Ligája playoff visszavágójára készülő Fradinál az egyik kulcsembert, Cebrail Makreckist a José Mourinho által irányított Fenerbahce csábítja. A szélsőért állítólag 2 millió eurót sem sajnálna az isztambuli klub.

A játékos 2023 nyarán érkezett Magyarországra, a Fradi színeiben azóta 103 tétmeccsen két gólt és kilenc gólpasszt jegyzett. Alapembernek számít Robbie Keane-nél, az idei BL-selejtezőkön három gólpasszt is kiosztott!

A pletyka kapcsán külön érdekesség, hogy Makreckis Törökországot, Lettországot vagy Marokkót is képviselheti a válogatottban – ez tehát igazán pikánssá tenné a klubváltást.

Idén nyáron egyébként adott már el játékost Törökországba a Ferencváros, miután eldőlt, hogy Adama Traoré a Genclerbirligi együttesében folytatja a pályafutását.

Fotó: Andy Buchanan/AFP

 

