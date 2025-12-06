Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
klubest mandiner Kubatov Gábor Lentulai Krisztián

„Hülyeséget találtak ki, leírták egy papírra, alá is írták" – KUBATOV Gábor a MANDINER Klubesten (VIDEÓ!)

2025. december 06. 17:09

„Nem elég a jó kormányzás, nem elég a fejlesztés"– hangsúlyozta a Mandiner teltházas Klubestjén, a Groupama Arénában Kubatov Gábor. A Fidesz pártigazgatója Lentulai Krisztián kérdéseire válaszolva, többek közt arról is beszélt, hogy a Fidesznek újfajta kampányban kell helytállnia.

2025. december 06. 17:09
null

„Jött egy ilyen alak, akit morálisan semmire nem tartok”– így vélekedett Kubatov Gábor Magyar Péterről a decemberi Mandiner Klubesten, aminek ismét a Groupama Aréna adott otthont. A Fidesz pártigazgatója a Tisza megszorító csomagjáról is beszélt, és kiemelte, hogy őt a kommunizmus időszakára emlékezteti:

A kommunizmusban volt: Első, ne gondolkodj. Második, ne írd le. Ha leírtad, ne írd alá. Hát ők ezt most megcsinálták, nem?

Kubatov Gábor elmondta, hogy bár a politikai színtér megváltozott, és már az online médiában kell helytállni, de kiemelte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Fölkészültünk a kampányra

 A beszélgetés során szó esett még az újságírás átalakulásáról, a sport és a politika kapcsolatáról, valamint a digitális polgári körök, és a jobboldali találkozók fontosságáról is.

A teljes klubestet megtekintheti a Mandiner Youtube-csatornáján!

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!