„Hülyeséget találtak ki, leírták egy papírra, alá is írták" – KUBATOV Gábor a MANDINER Klubesten (VIDEÓ!)

„Jött egy ilyen alak, akit morálisan semmire nem tartok”– így vélekedett Kubatov Gábor Magyar Péterről a decemberi Mandiner Klubesten, aminek ismét a Groupama Aréna adott otthont. A Fidesz pártigazgatója a Tisza megszorító csomagjáról is beszélt, és kiemelte, hogy őt a kommunizmus időszakára emlékezteti:

A kommunizmusban volt: Első, ne gondolkodj. Második, ne írd le. Ha leírtad, ne írd alá. Hát ők ezt most megcsinálták, nem?

Kubatov Gábor elmondta, hogy bár a politikai színtér megváltozott, és már az online médiában kell helytállni, de kiemelte: