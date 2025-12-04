„Forradalmasítjuk a piacot” – Kubatov Gábor szerint új fejezet kezdődik a Ferencváros életében

Ezért lett a Macron a Ferencváros partnere

Ezután kifejtette, megfontolt döntést hoztak, amikor az előző évadtól kezdve 20 év után mezszállítót váltottak, a Macron kiválasztását másfél éves tárgyalássorozat előzte meg.

„Fontos volt számunkra a gyors reakcióképesség, a rugalmasság és szerettük volna behozni a Fradiba az olasz könnyedséget. Ez persze az üzletben okozhat némi nehézséget, mert mi közben a németes akkurátusságunkkal próbáljuk végig vinni a dolgokat. Mintha az olaszok kedvenc kifejezése az lenne, hogy ’poi domani’, azaz ’majd holnap’, de azért megtaláltuk a közös hangot. A legfontosabb pedig az volt számunkra, hogy behozzuk az olasz dizájnt is a Fradiba, ami páratlan és utolérhetetlen.”

Arról is beszélt: a klub és a futballszakosztály 125. évfordulójára is készült egy-egy speciális Macron-mez, amelyek szerinte gyakorlatilag műalkotások.

„A piacon nem látok más olyan partnert, aki ezt végre tudná hajtani. A mezek számunkra amúgy is az első számú ruhadarabjaink.