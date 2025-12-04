„Forradalmasítjuk a piacot” – Kubatov Gábor szerint új fejezet kezdődik a Ferencváros életében

„Kiválóan motivál, még ha sok csúnya szóval is” – Tóth Alex Robbie Keane-ről
Kiválóan tüzeli fel a Fradi-játékosokat, még ha a maga sajátságos stílusában is.
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a Macron igazgatójával, Giovanni Maruzzival nyitotta meg a Macron Sports Hub irodát a Groupama Arénában. A sportvezető szerint ezzel új időszámítás kezdődik a Ferencváros életében.
Megnyitotta kapuit Budapesten a Macron Sports Hub, az olasz sportszergyártó cég magyarországi irodája. A központ a Ferencváros stadionjában, a Groupama Arénában, közvetlenül a Fradi Shop mellett található, ahol már eddig is Macron termékeket lehetett vásárolni, hiszen a 2024–2025-ös idénytől kezdve az olasz márka termékeit viseli a magyar klub összes létező szakosztálya.
Az ünnepélyes megnyitón tiszteletét tette a Macron bolognai igazgatója, Giovanni Maruzzi is, aki már sokadszor járt a magyar fővárosban, de még mindig lenyűgözte a szépsége.
„Ráadásul az emberek vendégszeretete is fantasztikus. A Ferencváros már önmagában is egy legendás egyesület ebben az országban, most pedig megnyitjuk a stadionjában a Macron Sports Hub központunkat, ami a már meglévő és új ügyfeleinket fogja kiszolgálni.
Mi így együtt fogjuk forradalmasítani Magyarországon a piacot”
– jelentette ki az igazgató.
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor is ott volt az eseményen, és igazi fradistaként rögtön az ősi rivális Újpesttel viccelődött.
Örömmel láttam, hogy a lila mezek hátra vannak téve a kiállítóteremben. A lila labda kicsit magasan van, de nem baj. A viccet félretéve: ez több, mint egy üzlet megnyitója. Ez egy új fejezet a Macron és a Fradi életében is, hiszen a mi stadionunkból indulunk el erre a piacra.”
Ezután kifejtette, megfontolt döntést hoztak, amikor az előző évadtól kezdve 20 év után mezszállítót váltottak, a Macron kiválasztását másfél éves tárgyalássorozat előzte meg.
„Fontos volt számunkra a gyors reakcióképesség, a rugalmasság és szerettük volna behozni a Fradiba az olasz könnyedséget. Ez persze az üzletben okozhat némi nehézséget, mert mi közben a németes akkurátusságunkkal próbáljuk végig vinni a dolgokat. Mintha az olaszok kedvenc kifejezése az lenne, hogy ’poi domani’, azaz ’majd holnap’, de azért megtaláltuk a közös hangot. A legfontosabb pedig az volt számunkra, hogy behozzuk az olasz dizájnt is a Fradiba, ami páratlan és utolérhetetlen.”
Arról is beszélt: a klub és a futballszakosztály 125. évfordulójára is készült egy-egy speciális Macron-mez, amelyek szerinte gyakorlatilag műalkotások.
„A piacon nem látok más olyan partnert, aki ezt végre tudná hajtani. A mezek számunkra amúgy is az első számú ruhadarabjaink.
Nincs olyan ruhám, amit jobban szeretnék a mezeimnél – és sokan vannak még így ezzel.
A mezt a szívünk választja, a Macron pedig ismeri ezt az életérzést, ezért is találtunk partnerre egymásban.”
Az FTC elnöke ezután sietve távozott – van egy sanda gyanúnk, hogy azért, mert a Fradi szerda este 6-tól Kisvárdán lép pályára az NB I 5. fordulójából elmaradt mérkőzésen.
