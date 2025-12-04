Olyan hír jött Angliából, aminek a magyarok is örülhetnek

Jó hírek érkeztek Angliából: mégsem kell három hónapot kihagynia a válogatott játékosnak
Lehetséges, hogy a térdműtéten átesett Tóth Balázs már decemberben visszatérhet a pályára.
A térdoperáción átesett Tóth Balázs felépülése a vártnál is gyorsabban halad, a jövő héten már labdás edzésre jelentkezik. A magyar válogatottba berobbanó 28 éves kapus december 20-án már védeni szeretne a Blackburnben.
A 2025-ös évben nem sok jó dolog történt a magyar válogatottal, de Tóth Balázs berobbanása talán a legnagyobb pozitívum volt. Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Rovers kapusa előtt Gulácsi Péter visszavonulása, majd Dibusz Dénes sérülése nyitotta meg az utat, a 28 éves játékos pedig maximálisan élt is a lehetőséggel: az örmények elleni hazai győzelem és a portugálok elleni, bravúros lisszaboni pontmentés során is a nemzeti csapat egyik legjobbja volt, bizonyítva, hogy hosszabb távon is ő az 1-es mez potenciális várományosa.
Roppant magyaros, hogy ennek megfelelően a lehető legrosszabbkor szenvedett térdsérülést klubjában (ki tudja, ha ő véd a hátralévő meccseinken is, talán most a pótselejtezőre készülnénk...), ami operációra is szorult, s eleinte félő volt, hosszabb kihagyásra kárhoztatja. Szerencsére nem így lett: már november elején arról számoltak be, hogy Tóth az eredetileg saccolt 12 hét helyett kényszerpihenő helyett akár már decemberben visszatérhet a pályára, és a legfrissebb hírek is ezt támasztják alá. A magyar hálóőr november 6-án feküdt kés alá, a minap viszont a Ripostnak már azt nyilatkozta, jövő héten már labdás edzésre jelentkezik, s még az ünnepek előtt szeretne visszatérni a Blackburn kapujába!
Mióta nem játszom, az ellenfelek kevés alkalommal veszélyeztetik a Blackburn kapuját, bezzeg amikor én védtem, rendre körbelődözték azt... A legszívesebben már tétmeccsen is szerelést öltenék, de a gyógytornász-fizioterapeutáim óva intenek az elhamarkodottságtól, mert – mint mondják – más elképzelni valamit, és megint más végrehajtani”
– magyarázta Tóth, hozzátéve, a december 20-i, Millwall elleni bajnokit nézte ki magának a visszatérésre. Csapatának nagy szüksége is lenne a bravúrjaira, hiszen a tavaly még a rájátszásért küzdő Blackburn a mostani Championship-idényben folyamatosan bukdácsol, jelenleg csak a 18. helyen áll.
