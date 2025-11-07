Ft
Jó hírek érkeztek Angliából: mégsem kell három hónapot kihagynia a válogatott játékosnak

2025. november 07. 13:19

Lehetséges, hogy már decemberben visszatérhet a pályára Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn Rovers és a magyar labdarúgó-válogatott kapusa.

2025. november 07. 13:19
Valérien Ismaël vezetőedző csütörtökön azt nyilatkozta a klub honlapján, hogy a magyar futballista térdsérülés miatt legalább három hónapig nem játszhat. Lucza Gábor, a World in Motion menedzseriroda munkatársa pénteken az m4sport.hu-nak elmondta, Tóthot porcleválás miatt Londonban már meg is műtötték, és a beavatkozást végző orvos szerint jóval hamarabb visszatérhet a pályára.

Lucza kifejtette: szerda este még úgy volt, hogy a jövő hét elején Manchesterben kerül sor az operációra, a Blackburn viszont minden követ megmozgatott, így végül csütörtökön késő délután a fővárosban megtörtént a beavatkozás. Ismaël még ezt megelőzően adta az interjút, ezért jósolhatott három hónapos kihagyást, ráadásul neki is volt egy hasonló sérülése, azzal a különbséggel, hogy nála vissza kellett varrni a porcot, és az valóban ennyi kényszerpihenővel jár.

Tóth Balázs esetében azonban más a helyzet, neki „csak” kivették a porcot és megtisztították az ott lévő területet. Az orvos szerint nagyon jól sikerült az operáció. Azt mondta, 

az átlagos felépülési idő nagyjából hat hét, sőt ha minden jól megy, ebből lehet négy hét, de komplikáció esetén is maximum nyolc hét kihagyás várhat a kapusra,

ami sokkal jobb hír az előzetesen jósolt 12 héthez képest.

Ha optimisták vagyunk, lehet, hogy már decemberben pályára léphet Balázs. Tegnap este már visszatért Manchesterbe, most néhány nap pihenő következik, a jövő héten pedig elkezdődik a rehabilitáció

– magyarázta Lucza.

Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1–0-ra megnyert bajnoki mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni. A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóthra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számított volna Marco Rossi szövetségi kapitány, de helyére a sérülése miatt Demjén Patrikot hívta. A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Blackburn Rovers

Reszelő Aladár
2025. november 07. 15:06
Jobbulást! Amikor a kapitány azt mondta, hogy nem lesz gond a kezdő kapus kiválasztásával, akkor felteszem nem erre gondolt. De nincs para, Dibusz kiválóan el fogja látni a teendőket Jerevánban, ha pedig ott megvan a továbbjutás, akkor Írország ellen még akár Varga Barna is beállhat :)
