Jó hírek érkeztek Angliából: mégsem kell három hónapot kihagynia a válogatott játékosnak

Lucza kifejtette: szerda este még úgy volt, hogy a jövő hét elején Manchesterben kerül sor az operációra, a Blackburn viszont minden követ megmozgatott, így végül csütörtökön késő délután a fővárosban megtörtént a beavatkozás. Ismaël még ezt megelőzően adta az interjút, ezért jósolhatott három hónapos kihagyást, ráadásul neki is volt egy hasonló sérülése, azzal a különbséggel, hogy nála vissza kellett varrni a porcot, és az valóban ennyi kényszerpihenővel jár.

Tóth Balázs esetében azonban más a helyzet, neki „csak” kivették a porcot és megtisztították az ott lévő területet. Az orvos szerint nagyon jól sikerült az operáció. Azt mondta,