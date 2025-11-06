„Nagyon rossz híreink vannak” – kiderült, mennyire súlyos Tóth Balázs sérülése

Hozzátette: azért is szomorú a helyzet, mert a magyar futballista nagyon jó formában volt, de a sérülések részei a játéknak, és ezekkel meg kell birkózni.

Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1–0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni, majd szerdán vált biztossá, hogy operációra van szüksége.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számított volna Marco Rossi szövetségi kapitány.



Tóth Balázs nélkül a magyarok