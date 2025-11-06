„Nagyon rossz híreink vannak” – kiderült, mennyire súlyos Tóth Balázs sérülése

Baj van, Rossi foghatja a fejét: megsérült a magyar válogatott egyik alapembere
Sérülés miatt le kellett cserélni a kapust az angol bajnokin.
A magyar válogatott kapus sokáig nem védhet a térde miatt. A vezetőedző Tóth Balázs állapotáról beszélt.
Legalább három hónapig nem játszhat Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn Rovers válogatott kapusa, aki porcsérülés miatt térdműtét előtt áll – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Nagyon rossz híreink vannak Tóth Balázzsal kapcsolatban: legalább 12 hétig nem játszhat térdproblémák miatt”
– idézte a klub honlapja csütörtökön Valérien Ismaël vezetőedzőt.
Hozzátette: azért is szomorú a helyzet, mert a magyar futballista nagyon jó formában volt, de a sérülések részei a játéknak, és ezekkel meg kell birkózni.
Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1–0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni, majd szerdán vált biztossá, hogy operációra van szüksége.
A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számított volna Marco Rossi szövetségi kapitány.
A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.
A magyar válogatott kapusának térdsérülése sajnos „nem néz ki jól” edzője szerint. Tóth Balázs a Blackburn soron következő, szombati Championship-bajnokiját biztosan kihagyja, ennél többet a részletesebb vizsgálatok után tudnak mondani.
A magyar szurkolók nagyon sajnálják Tóth Balázs sérülését. A novemberi világbajnoki selejtezőkön minden bizonnyal ismét Dibusz Dénes védi majd a nemzeti együttes kapuját.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA