magyar válogatott Blackburn Rovers FC térdsérülés Tóth Balázs

„Nagyon rossz híreink vannak” – kiderült, mennyire súlyos Tóth Balázs sérülése

2025. november 06. 19:36

A magyar válogatott kapus sokáig nem védhet a térde miatt. A vezetőedző Tóth Balázs állapotáról beszélt.

2025. november 06. 19:36
null

Legalább három hónapig nem játszhat Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn Rovers válogatott kapusa, aki porcsérülés miatt térdműtét előtt áll – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

TÓTH Balázs
Tóth Balázs idén már biztosan nem játszhat (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Nagyon rossz híreink vannak Tóth Balázzsal kapcsolatban: legalább 12 hétig nem játszhat térdproblémák miatt”

– idézte a klub honlapja csütörtökön Valérien Ismaël vezetőedzőt.

Hozzátette: azért is szomorú a helyzet, mert a magyar futballista nagyon jó formában volt, de a sérülések részei a játéknak, és ezekkel meg kell birkózni.

Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1–0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni, majd szerdán vált biztossá, hogy operációra van szüksége.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számított volna Marco Rossi szövetségi kapitány.


Tóth Balázs nélkül a magyarok

A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

