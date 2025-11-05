Tovább izzadhatunk: rövid, ám annál aggasztóbb hír érkezett Tóth Balázs állapotáról (FRISS: műteni kell a kapust)

A Rovers trénere szerda délután a klubhonlapnak megerősítette, hogy Tóth esetében térdproblémáról van szó, így a szombati, Derby County elleni bajnokit biztosan kihagyja. Ami nagyobb aggodalomra adhat okot, hogy közbeszúrta azt a gyűlölt panelmondatot is, ami a futballálmoskönyvek szerint ilyen esetekben sajnos konkrétumok nélkül sem szokott jót jelenteni:

Még korai lenne bármit is mondani, további vizsgálatokra van szükség, de jelen pillanatban nem néz ki jól."

Ezzel együtt reménykedjünk, hogy a pályát a saját lábán elhagyó Tóth sérülése nem súlyos, hiszen egy hosszabb kihagyás rosszabbkor nem is jöhetne. A 28 éves kapus

az utóbbi időben a nemzeti csapatban és a Championshipben szereplő Blackburnben is szenzációs formában véd,

Marco Rossi például éppen a minap, a jövő vasárnapi, írek elleni kulcsfontosságú hazai vb-selejtezőt felvezetendő közölte virágnyelven, hogy jelenleg nincs kapuskérdés a válogatottnál.