11. 05.
szerda
magyar válogatott Blackburn Rovers FC Tóth Balázs sérülés

Tovább izzadhatunk: rövid, ám annál aggasztóbb hír érkezett Tóth Balázs állapotáról (FRISS: műteni kell a kapust)

2025. november 05. 19:34

A magyar válogatott kapusának térdsérülése sajnos „nem néz ki jól” edzője szerint. Tóth Balázs a Blackburn soron következő, szombati Championship-bajnokiját biztosan kihagyja, ennél többet a részletesebb vizsgálatok után tudnak mondani.

2025. november 05. 19:34
null

Aggasztó hírekkel szolgált szerda délután Tóth Balázs sérülésével kapcsolatban a Blackburn vezetőedzője, Valérien Ismäel. Mint ismert, a pazar formában lévő magyar válogatott kapust a keddi, Bristol City elleni győzelem végjátékában kellett lecserélni térdsérülés gyanújával, és sajnos az első félelmek egyelőre beigazolódni látszanak. 

Tóth Balázs
Tóth Balázs hosszas ápolás után végül saját lábán hagyta el a pályát a Blackburn keddi bajnokiján (Forrás: rovers.co.uk)

 

A Rovers trénere szerda délután a klubhonlapnak megerősítette, hogy Tóth esetében térdproblémáról van szó, így a szombati, Derby County elleni bajnokit biztosan kihagyja. Ami nagyobb aggodalomra adhat okot, hogy közbeszúrta azt a gyűlölt panelmondatot is, ami a futballálmoskönyvek szerint ilyen esetekben sajnos konkrétumok nélkül sem szokott jót jelenteni: 

Még korai lenne bármit is mondani, további vizsgálatokra van szükség, de jelen pillanatban nem néz ki jól."

Ezzel együtt reménykedjünk, hogy a pályát a saját lábán elhagyó Tóth sérülése nem súlyos, hiszen egy hosszabb kihagyás rosszabbkor nem is jöhetne. A 28 éves kapus 

az utóbbi időben a nemzeti csapatban és a Championshipben szereplő Blackburnben is szenzációs formában véd,

Marco Rossi például éppen a minap, a jövő vasárnapi, írek elleni kulcsfontosságú hazai vb-selejtezőt felvezetendő közölte virágnyelven, hogy jelenleg nincs kapuskérdés a válogatottnál. 

FRISSÍTÉS: az NSO szerda este azt írta, a játékost képviselő Zombori Zalán szerint Tóth Balázsnak műtétre lesz szüksége, így a soron következő vb-selejtezőkről is hiányozni fog: „Balázs térdében megsérült a porc, így műtétre van szükség, amelyre minden bizonnyal még a héten sor kerül. Ha minden rendben lesz, egy hónap múlva ismét játszhat, így azonban sajnos a jövő heti, Örményország és Írország elleni világbajnoki selejtezőket biztosan ki kell hagynia.”

(Nyitókép: Facebook/Blackburn Rovers)

rugbista
2025. november 05. 19:52
Kár, mert nagyon biztos volt a kapuban. Főleg az írek ellen jött volna jól, hogy biztosabban jön ki a kapuból, mint Gulácsi vagy Dibusz.
Búvár Kund
2025. november 05. 19:44
A lényeg, hogy tartós sérülés ne érje! A többi nem számít! Van még ideje válogatottnak lenni. Vszínű Rossi nyilatkozatából kiindulva, hogy amúgy is Dibusz védene...
