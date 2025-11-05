Tovább izzadhatunk: rövid, ám annál aggasztóbb hír érkezett Tóth Balázs állapotáról (FRISS: műteni kell a kapust)

Baj van, Rossi foghatja a fejét: megsérült a magyar válogatott egyik alapembere
Sérülés miatt le kellett cserélni a kapust az angol bajnokin.
A magyar válogatott kapusának térdsérülése sajnos „nem néz ki jól” edzője szerint. Tóth Balázs a Blackburn soron következő, szombati Championship-bajnokiját biztosan kihagyja, ennél többet a részletesebb vizsgálatok után tudnak mondani.
Aggasztó hírekkel szolgált szerda délután Tóth Balázs sérülésével kapcsolatban a Blackburn vezetőedzője, Valérien Ismäel. Mint ismert, a pazar formában lévő magyar válogatott kapust a keddi, Bristol City elleni győzelem végjátékában kellett lecserélni térdsérülés gyanújával, és sajnos az első félelmek egyelőre beigazolódni látszanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Sérülés miatt le kellett cserélni a kapust az angol bajnokin.
A Rovers trénere szerda délután a klubhonlapnak megerősítette, hogy Tóth esetében térdproblémáról van szó, így a szombati, Derby County elleni bajnokit biztosan kihagyja. Ami nagyobb aggodalomra adhat okot, hogy közbeszúrta azt a gyűlölt panelmondatot is, ami a futballálmoskönyvek szerint ilyen esetekben sajnos konkrétumok nélkül sem szokott jót jelenteni:
Még korai lenne bármit is mondani, további vizsgálatokra van szükség, de jelen pillanatban nem néz ki jól."
Ezzel együtt reménykedjünk, hogy a pályát a saját lábán elhagyó Tóth sérülése nem súlyos, hiszen egy hosszabb kihagyás rosszabbkor nem is jöhetne. A 28 éves kapus
az utóbbi időben a nemzeti csapatban és a Championshipben szereplő Blackburnben is szenzációs formában véd,
Marco Rossi például éppen a minap, a jövő vasárnapi, írek elleni kulcsfontosságú hazai vb-selejtezőt felvezetendő közölte virágnyelven, hogy jelenleg nincs kapuskérdés a válogatottnál.
Ezt is ajánljuk a témában
„Amikor kiérünk a pályára, nincs Barni, Roli és Dominik, csak a nemzeti színeket védjük.”
Ezt is ajánljuk a témában
Hát ezt meg hogy?!
FRISSÍTÉS: az NSO szerda este azt írta, a játékost képviselő Zombori Zalán szerint Tóth Balázsnak műtétre lesz szüksége, így a soron következő vb-selejtezőkről is hiányozni fog: „Balázs térdében megsérült a porc, így műtétre van szükség, amelyre minden bizonnyal még a héten sor kerül. Ha minden rendben lesz, egy hónap múlva ismét játszhat, így azonban sajnos a jövő heti, Örményország és Írország elleni világbajnoki selejtezőket biztosan ki kell hagynia.”
(Nyitókép: Facebook/Blackburn Rovers)