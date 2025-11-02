„A szezon védése!” – edzője sem hitte el: földöntúli bravúrral vezette győzelemre a Blackburnt a hónap legjobbja, Tóth Balázs (VIDEÓ)

Kezdjük megszokni: tarolnak a magyarok Angliában
Szoboszlai Dominik mellett a magyar válogatott kapusa is egyre többször nyűgözi le az angol futballközvéleményt. Tóth Balázs ezúttal a korábbi Premier League-bajnok Leicester elleni óriási, ráadásul bravúrgyőzelmet érő védésével került a reflektorfénybe!
A hétvégén újabb látványos bizonyságát adta Tóth Balázs, hogy miért tartják immár az egyik legjobb magyar kapusnak. A válogatottba is üstökösként berobbanó, majd klubjánál, a Blackburn Roversnél is október hónap legjobbjának megválasztott hálóőr szombaton a Leicester City ellen brillírozott: a tavaly még a Premier League-ben szereplő, az idényrajt előtt is visszajutásra esélyesnek tartott Rókák otthonában kapott gól nélküli bravúrgyőzelemhez segítette csapatát, közte a szezon egyik legnagyobb védését bemutatva.
Egy igazi klasszis, akit fillérekért fognak eladni.
A 28 éves kapus az 54. percben abszolút kulcspillanatban, még 1–0-s vendégvezetésnél ért oda lábbal a Stephy Mavididinek betett centerezésre. A földöntúli bravúr nem sokkal később értékelődött fel még inkább: az alsóházi csapat a 63. minutumban a második gólt is megszerezve bebiztosította a nagyon fontos diadalt a korábbi Premier League-bajnokok Championship-rangadóján. Mindenképpen érdemes végignézni a blackburniek által közzétett videót, amely az elképesztő – a drukkerek által konszenzusosan a szezon védésének kikiáltott – hárítás mellett azt is megmutatja, ahogy
a lefújást követően a Rovers vezetőedzője, Valérien Ismaël odaszalad Tóth Balázshoz, és hitetlenkedve tudakolja, ezt mégis hogyan védte ki – ilyet valószínűleg még a sokat megélt francia mester sem látott korábban...
