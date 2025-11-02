Ft
Championship Blackburn Rovers FC Leicester City Leicester Tóth Balázs

„A szezon védése!” – edzője sem hitte el: földöntúli bravúrral vezette győzelemre a Blackburnt a hónap legjobbja, Tóth Balázs (VIDEÓ)

2025. november 02. 16:54

Szoboszlai Dominik mellett a magyar válogatott kapusa is egyre többször nyűgözi le az angol futballközvéleményt. Tóth Balázs ezúttal a korábbi Premier League-bajnok Leicester elleni óriási, ráadásul bravúrgyőzelmet érő védésével került a reflektorfénybe!

2025. november 02. 16:54
null

A hétvégén újabb látványos bizonyságát adta Tóth Balázs, hogy miért tartják immár az egyik legjobb magyar kapusnak. A válogatottba is üstökösként berobbanó, majd klubjánál, a Blackburn Roversnél is október hónap legjobbjának megválasztott hálóőr szombaton a Leicester City ellen brillírozott: a tavaly még a Premier League-ben szereplő, az idényrajt előtt is visszajutásra esélyesnek tartott Rókák otthonában kapott gól nélküli bravúrgyőzelemhez segítette csapatát, közte a szezon egyik legnagyobb védését bemutatva. 

TÓTH Balázs
Tóth Balázs a magyar válogatottba is bevédte magát a világbajnoki selejtezőkön bemutatott bravúrjaival (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Balázs védését a saját edzője sem akarta elhinni

A 28 éves kapus az 54. percben abszolút kulcspillanatban, még 1–0-s vendégvezetésnél ért oda lábbal a Stephy Mavididinek betett centerezésre. A földöntúli bravúr nem sokkal később értékelődött fel még inkább: az alsóházi csapat a 63. minutumban a második gólt is megszerezve bebiztosította a nagyon fontos diadalt a korábbi Premier League-bajnokok Championship-rangadóján. Mindenképpen érdemes végignézni a blackburniek által közzétett videót, amely az elképesztő – a drukkerek által konszenzusosan a szezon védésének kikiáltott – hárítás mellett azt is megmutatja, ahogy 

a lefújást követően a Rovers vezetőedzője, Valérien Ismaël odaszalad Tóth Balázshoz, és hitetlenkedve tudakolja, ezt mégis hogyan védte ki – ilyet valószínűleg még a sokat megélt francia mester sem látott korábban...

(Nyitókép: Facebook/Blackburn Rovers)

Interista
2025. november 02. 18:48
Nagy bravúr volt. Ennél a teljesítménynél ne adja alább, úgy annak meg lesz a gyümölcse. A magyar válogatottnak is nagy erőssége. Csak így tovább !!! Hajrá, Balázs! Hajrá, Magyarok!
rugbista
2025. november 02. 17:25
Vabank és tudás együtt: ez kell egy jó kapusnak!
csulak
2025. november 02. 17:09
szep vedes volt
zsuzskka-2
2025. november 02. 17:00
Hajrá Balázs! Hajrá magyarok!
