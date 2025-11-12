Időzített bombáról beszélt a magyar válogatott játékosa a jereváni meccs előtt

A 28 éves kapust egy hete, a Bristol City elleni bajnoki hajrájában kellett lecserélni, az M1 aktuális csatornának adott keddi interjúban pedig elmondta, az orvosok szerint négy-hat hetet kell kihagynia, de két nappal az operáció után már nem használt mankót, és olyan jól halad a rehabilitációja, hogy reményei szerint sikerül négy hétre szűkítenie a kényszerszünetet.

„Egy ártalmatlan lépés volt, amikor hallottam a roppanást, majd beakadt a térdem”

– mondta a négyszeres válogatott kapus. „Elsőre azt gondoltam, elszakadt a keresztszalagom, de most már bizakodó vagyok, mert csak egy porcsérülés.” Hozzátette, májusban egy bajnokin összecsúszott ellenfelével, és akkor sérülhetett meg a térde, de a nyáron az orvosok gyógyultnak nyilvánították.