magyar válogatott műtét Örményország Tóth Balázs sérülés

Időzített bombáról beszélt a magyar válogatott játékosa a jereváni meccs előtt

2025. november 12. 16:25

Túlesett a térdműtéten Tóth Balázs.

2025. november 12. 16:25
null

Túlesett a térdműtéten Tóth Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott és az angol másodosztályban szereplő Blackburn kapusa, akinek a vártnál gyorsabban halad a rehabilitációja, így már december közepén újra pályán lenne.

A 28 éves kapust egy hete, a Bristol City elleni bajnoki hajrájában kellett lecserélni, az M1 aktuális csatornának adott keddi interjúban pedig elmondta, az orvosok szerint négy-hat hetet kell kihagynia, de két nappal az operáció után már nem használt mankót, és olyan jól halad a rehabilitációja, hogy reményei szerint sikerül négy hétre szűkítenie a kényszerszünetet.

„Egy ártalmatlan lépés volt, amikor hallottam a roppanást, majd beakadt a térdem”

– mondta a négyszeres válogatott kapus. „Elsőre azt gondoltam, elszakadt a keresztszalagom, de most már bizakodó vagyok, mert csak egy porcsérülés.” Hozzátette, májusban egy bajnokin összecsúszott ellenfelével, és akkor sérülhetett meg a térde, de a nyáron az orvosok gyógyultnak nyilvánították.

Időzített bomba volt az a meniszkus sérülés,

s talán így a legjobb, hogy most vált szükségessé a műtét, és nem májusban, mert akkor az ősszel nem védhettem volna háromszor is a válogatott vb-selejtezőin, illetve a Blackburnben sem lehettem volna első számú kapus” – részletezte, majd kitért a válogatott csütörtöki, Örményország elleni idegenbeli mérkőzésére.

„Jelenleg szurkolói státuszban szorítok a társaknak Manchesterből, mert közvetlenül az operáció után nem ülhettem repülőre, de bízom benne, hogy vasárnap, az írek elleni hazai meccsen már ott lehetek a Puskás Arénában. Az örmények ellen önbizalommal telve kell játszanunk, elvégre legutóbb a világ egyik legjobbjának számító portugálok ellen döntetlent értünk el” – fogalmazott.

Végezetül Tóth Balázs elmondta, reményei szerint december 13-án a Portsmouth elleni bajnokin már újra kerettag lehet csapatában, sőt egy héttel később, a Millwall ellen már pályára lépne.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

