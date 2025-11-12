Óriási balhé előzte meg a jereváni sajtótájékoztatót, a Mandinernek sikerült megnevettetnie a szövetségi kapitányt

előbb földhöz vágta a kávéját, majd

belerúgott egy féltéglába, miközben

habzó szájjal üvöltözött az őrrel.

Csak hosszú percek után érkezett meg a belépő, de az edző ekkor már annyira ideges volt, hogy majdnem nekirontott vitapartnerének, aztán a stadiont védő személyzet másik tagjának is, úgy kellett lefogni. A magyar újságírók a közelből szemlélték az eseményeket, akik szintén csak nagy nehézségek árán jutottak be a létesítmény területére. Ilyen előzmények után 10 perces késéssel indult a sajtóesemény.

Lapunk elsősorban arra volt kíváncsi, hogy a budapesti mérkőzésből tanulva milyen felfogásban küldi pályára övéit Melikjan, és mennyire érte meglepetésként, hogy Magyarország közben elhozott egy pontot Portugáliából.

Nincsenek olyan minőségű labdarúgóim, mint a magyaroknak, ezért nem tudtam olyan támadót becserélni Budapesten, aki képes lett volna megváltoztatni a játék képét. Régóta keresek egy ilyen típusú játékost, egy hónap alatt nem találtam. Ez nem jelenti azt, hogy ezúttal nem lenne esélyünk ellenük, szerintem mindhárom eredmény elképzelhető holnap, nyerhetünk is. Szeretnénk olyan hangulatot teremteni csütörtökön, mint amilyen a Puskásban volt, és akkor bármi megtörténhet. Ha pedig ők lesznek megint a jobbak, és a portugálok is megverik az íreket közben, én leszek az első, aki gratulálni fog nekik a pótselejtezős hely megszerzéséért. Nem lepett meg egyébként, hogy Magyarország pontot szerzett Lisszabonban Portugália vendégeként, mert jól játszott, felkészült volt, és amúgy is remek futballistái vannak

– válaszolta lapunknak immár mosolyogva, megnyugodva Melikjan.