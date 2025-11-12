Óriási balhé előzte meg a jereváni sajtótájékoztatót, a Mandinernek sikerült megnevettetnie a szövetségi kapitányt

Magyarország–Örményország: ezt mondta a magyar válogatott győzelméről az örmények szövetségi kapitánya
Szerinte megvalósították a meccstervüket.
A hazaiak szövetségi kapitányát nem akarták beengedni a stadionba, késéssel indult a csütörtöki meccset felvezető sajtótájékoztató. Az Örményország nemzeti labdarúgó-válogatottját irányító Jegise Melikjan később már higgadtan nyilatkozott lapunknak.
Amikor a magyar labdarúgó-válogatott október 11-én hazai pályán 2–0-ra legyőzte Örményország nemzeti csapatát, a vendégek mestere, Jegise Melikjan azt nyilatkozta, hogy a Puskás Arénában megvolt az esélyük a pontszerzésre. Szerinte megvalósították a meccstervüket, általánosságban jól és szépen játszottak, és főleg az első félidőben védekeztek hatékonyan. „Ha egy klasszikus csatárral kezdünk, lehet, nyertünk is volna” – jelentette ki egy hónappal ezelőtt. A kaukázusi ország 46 éves szövetségi kapitánya tehát akár bizakodóan is várhatta volna a mieink elleni második meccset, csakhogy akkora balhé kerekedett a csütörtöki összecsapást felvezető hivatalos sajtótájékoztatót megelőzően, hogy csoda, Melikjan egyáltalán a médiamunkatársak rendelkezésére állt.
Történt ugyanis, hogy egyszerűen nem engedték be a stadionba. A hazaiak trénere előbb emberi hangnemben próbálta elmagyarázni a kapunál strázsáló biztonsági őrnek, hogy neki bizony dolga van, akit ez azonban egyáltalán nem hatott meg, akkreditáció hiányában nem nyitott neki kaput. A türelmét vesztő Jegise Melikjan ekkor
Csak hosszú percek után érkezett meg a belépő, de az edző ekkor már annyira ideges volt, hogy majdnem nekirontott vitapartnerének, aztán a stadiont védő személyzet másik tagjának is, úgy kellett lefogni. A magyar újságírók a közelből szemlélték az eseményeket, akik szintén csak nagy nehézségek árán jutottak be a létesítmény területére. Ilyen előzmények után 10 perces késéssel indult a sajtóesemény.
Lapunk elsősorban arra volt kíváncsi, hogy a budapesti mérkőzésből tanulva milyen felfogásban küldi pályára övéit Melikjan, és mennyire érte meglepetésként, hogy Magyarország közben elhozott egy pontot Portugáliából.
Nincsenek olyan minőségű labdarúgóim, mint a magyaroknak, ezért nem tudtam olyan támadót becserélni Budapesten, aki képes lett volna megváltoztatni a játék képét. Régóta keresek egy ilyen típusú játékost, egy hónap alatt nem találtam. Ez nem jelenti azt, hogy ezúttal nem lenne esélyünk ellenük, szerintem mindhárom eredmény elképzelhető holnap, nyerhetünk is. Szeretnénk olyan hangulatot teremteni csütörtökön, mint amilyen a Puskásban volt, és akkor bármi megtörténhet. Ha pedig ők lesznek megint a jobbak, és a portugálok is megverik az íreket közben, én leszek az első, aki gratulálni fog nekik a pótselejtezős hely megszerzéséért. Nem lepett meg egyébként, hogy Magyarország pontot szerzett Lisszabonban Portugália vendégeként, mert jól játszott, felkészült volt, és amúgy is remek futballistái vannak
– válaszolta lapunknak immár mosolyogva, megnyugodva Melikjan.
Mint ismert, csütörtökön magyar idő szerint 18 órakor rendezik az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzést Jerevánban. Ide utazott a Mandiner stábja is, amely az első teljes napon bejárta az örmény fővároshoz közeli turisztikai látványosságokat. (Az erről szóló riportunkat itt olvashatják.)
A találkozóról élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezünk.
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
Fotók: MTI/Purger Tamás (archív)
A két gárda legutóbbi, október 11-i mérkőzésének összefoglalóját itt nézheti meg: