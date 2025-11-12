„Jön a magyar David Beckham” – szirénázó rendőrautókkal vártak minket Jerevánban

„Megköszönte vagy leteremtett?” – érdeklődtem túravezetőnknél az ütemes dudaszó hallatán, Artúrnál, akivel ekkor már több mint két órája tartottunk Örményország legmagasabb hegycsúcsa felé. „Egyik sem, elköszönt” – vágta rá, majd azzal a lendülettel rátaposott a gázra, és felkaptatott az Aragachoz vezető szerpentinekre.

Csodálatos Örményország: az Aragacra vezető úton csak kapkodta az ember a fejét

A fővárostól, Jerevántól 45–50 kilométerre északnyugatra található úti célunk az Örmény-felföld része, amelyből Törökország szakítja ki a legnagyobb darabot, de Örményország mellett kapott belőle Grúzia, Azerbajdzsán és Irán is. A világ egyik legrégebben lakott településéből igyekeztünk a környék legszebb, legizgalmasabb látványossága felé, amelyet a hó miatt már messziről kiszúrhat az ember. Az ablakot lehúzva a levegő egyre hidegebbnek és tisztábbnak érződött, s bár továbbra is rázkódtunk, pattogtunk a Toyota Camry hátsó ülésén, az elénk táruló táj minden addigi kellemetlenségért kárpótolt minket. Hol volt már

a repülőtéren magát menedzsernek kiadó taxishiéna,

a minden egyes rendelésünknél a szemöldökeit ráncoló felszolgáló lány,

a kritikán aluli reggeli az egyébként jó alapfelszereltségű, de minden luxust nélkülöző szállásukon,

a hatalmas szmog (az 572 lépcsőfokból álló Kaszkád tetejéről szembesültünk vele igazán) vagy

a folyamatos forgalmi dugó, nem beszélve

a türelmetlen, raliversenyzőket megszégyenítő módon vezető sofőrökről!?

Előbújt a távolban ugyanis az Ararát, vagy ahogy a törökök hívják, az Ağrı Dağı, ami nem is egy, hanem két csúccsal is büszkélkedik. Az Aragác se semmi a maga 4000 méterével, de ahogy a vulkáni masszívum nagyobbik (5137 méter) és a kisebbik (3896 méter) csúcsa előbukkant a felhők között, arra nehéz megfelelő jelzőt találni.