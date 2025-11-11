Ft
11. 11.
kedd
liverpool Manchester City Orbán Viktor Erling Haaland Szoboszlai Dominik

Orbán Viktor lenyűgözve mesélt manchesteri élményeiről – személyesen beszélt Haalanddal, Szoboszlai is szóba került

2025. november 11. 19:09

A kormányfő a lelátóról nézte a Manchester City–Liverpool Premier League-rangadót.

2025. november 11. 19:09
null

Mint arról elsőként számoltunk be vasárnap, nem vesztegette az idejét a magyar kormányfő: Orbán Viktor a múlt héten előbb Washingtonban tárgyalt ki kiváló szerződéseket, hogy a vasárnapi Premier League-rangadót már a helyszínen tekintse meg!

A képek tanúsága szerint Khaldoon al-Mubarak, a Manchester City elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök együtt nézték a lelátóról a mérkőzést az Etihad Stadionban.

A Manchester City és a Liverpool csúcsmeccsén Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet, Kerkez Milos a második félidőben kapott lehetőséget Arne Slottól. A City a pályán hosszú idő után ismét lenullázta a Vörösöket.

Orbán Viktor kormányfő az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egonnak a manchesteri élményeiről is nyilatkozott.

„A Manchester City tulajdonosa jó barátom. Kiváló ember. Szoktam véleményt kérni tőle gazdasági kérdésekről, nemzetközi összefüggésekről, és amúgy olyan, mint én, fertőzött a futballal. A semmiből épített egy klubot.

Ahogy jöttem hazafelé Amerikából megkértem, hogy fogadjon egy tanulmányúton, mint ahogy én is szántam rá egy napot a Puskás Akadémiánál.

Meglepődnének a nézők, ha elmondanám, mit tanult Felcsúton, mert vannak dolgok, amiket nem csinálunk rosszul. Kellő szerénységgel, van benne húsz évem. Ő is megmutatott nekem mindent, még a pénzügyi könyveket is. Nem csak a Manchester Citynél, az egész futballholdingnál, amelyben van 14 klub.

Aztán találkoztam a Guardiolával a meccs előtt, a csapat felével, beszéltem a nagydarab norvéggal, Haalanddal, aki egyébként nagyon kedvesen beszélt a Szoboszlairól.

Még Salzburgban voltak csapattársak, onnan a jó kapcsolat. Az csak a hab a tortán, hogy megnéztem a meccset is” – mesélte Orbán Viktor.

Fotó: Darren Staples/AFP

szantofer
2025. november 11. 20:03
Aláírt mezt kapott tőle? Jól mutatna a hatvanpusztai vitrinben Trump sapkája mellett.
azazaza
2025. november 11. 19:29
Hihetetlen munkabírás, abszolút felkészültség, történelmi távlatok és előrelátó képzetek - mikor volt ilyen kormányfőnk? Isten éltesse sokáig!
