Orbán Viktor lenyűgözve mesélt manchesteri élményeiről – személyesen beszélt Haalanddal, Szoboszlai is szóba került

A lelátóról nézte Szoboszlaiékat – Orbán Viktor Manchesterben tűnt fel (FOTÓ)
A kormányfő a lelátóról nézte a Manchester City–Liverpool Premier League-rangadót.
Mint arról elsőként számoltunk be vasárnap, nem vesztegette az idejét a magyar kormányfő: Orbán Viktor a múlt héten előbb Washingtonban tárgyalt ki kiváló szerződéseket, hogy a vasárnapi Premier League-rangadót már a helyszínen tekintse meg!
A képek tanúsága szerint Khaldoon al-Mubarak, a Manchester City elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök együtt nézték a lelátóról a mérkőzést az Etihad Stadionban.
A Manchester City és a Liverpool csúcsmeccsén Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet, Kerkez Milos a második félidőben kapott lehetőséget Arne Slottól. A City a pályán hosszú idő után ismét lenullázta a Vörösöket.
Orbán Viktor kormányfő az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egonnak a manchesteri élményeiről is nyilatkozott.
„A Manchester City tulajdonosa jó barátom. Kiváló ember. Szoktam véleményt kérni tőle gazdasági kérdésekről, nemzetközi összefüggésekről, és amúgy olyan, mint én, fertőzött a futballal. A semmiből épített egy klubot.
Ahogy jöttem hazafelé Amerikából megkértem, hogy fogadjon egy tanulmányúton, mint ahogy én is szántam rá egy napot a Puskás Akadémiánál.
Meglepődnének a nézők, ha elmondanám, mit tanult Felcsúton, mert vannak dolgok, amiket nem csinálunk rosszul. Kellő szerénységgel, van benne húsz évem. Ő is megmutatott nekem mindent, még a pénzügyi könyveket is. Nem csak a Manchester Citynél, az egész futballholdingnál, amelyben van 14 klub.
Aztán találkoztam a Guardiolával a meccs előtt, a csapat felével, beszéltem a nagydarab norvéggal, Haalanddal, aki egyébként nagyon kedvesen beszélt a Szoboszlairól.
Még Salzburgban voltak csapattársak, onnan a jó kapcsolat. Az csak a hab a tortán, hogy megnéztem a meccset is” – mesélte Orbán Viktor.
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
Pep Guardiola együttesének otthonába látogatott a Liverpool. Mióta a magyar középpályás Angliába igazolt, a Manchester City először nyert ebben a párosításban.
Fotó: Darren Staples/AFP