Orbán Viktor lenyűgözve mesélt manchesteri élményeiről – személyesen beszélt Haalanddal, Szoboszlai is szóba került

„A Manchester City tulajdonosa jó barátom. Kiváló ember. Szoktam véleményt kérni tőle gazdasági kérdésekről, nemzetközi összefüggésekről, és amúgy olyan, mint én, fertőzött a futballal. A semmiből épített egy klubot.

Ahogy jöttem hazafelé Amerikából megkértem, hogy fogadjon egy tanulmányúton, mint ahogy én is szántam rá egy napot a Puskás Akadémiánál.

Meglepődnének a nézők, ha elmondanám, mit tanult Felcsúton, mert vannak dolgok, amiket nem csinálunk rosszul. Kellő szerénységgel, van benne húsz évem. Ő is megmutatott nekem mindent, még a pénzügyi könyveket is. Nem csak a Manchester Citynél, az egész futballholdingnál, amelyben van 14 klub.

Aztán találkoztam a Guardiolával a meccs előtt, a csapat felével, beszéltem a nagydarab norvéggal, Haalanddal, aki egyébként nagyon kedvesen beszélt a Szoboszlairól.

Még Salzburgban voltak csapattársak, onnan a jó kapcsolat. Az csak a hab a tortán, hogy megnéztem a meccset is” – mesélte Orbán Viktor.