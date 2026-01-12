Amikor Magyar Péter hazugságai már túl kényelmetlenek, akkor Török Gábor egyszerűen felszívódik! (VIDEÓ)

Magyar Péter bevetette Török Gábort: a tűzoltókat kellett hívni, akkora égés lett a vége
Nem jött be az érvelés.
Török Gábor decemberben még a Fideszt kritizálta, amiért a Tisza programjáról beszél, most viszont mélyen hallgat arról, hogy Magyar Péter gyakorlatilag megállás nélkül a kormány szlogenjét reklámozza. Török Gábor furcsa logikai bukfenceket vet.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Török Gábor decemberben még a Fideszt kritizálta, amiért a Tisza programjáról beszél. Azt állította, hogy 1998-ban az MSZP hibázott azzal, hogy a Fidesz akkori programjára fókuszált a kampányban, és a veresége is ennek volt köszönhető, ám az MSZP pont ugyanolyan eredményt ért el a választáson, mint 1994-ben, tehát nem követett el hatalmas hibát.
Ennek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Mestertervben azt mondta, a Fidesz nem követ rossz stratégiát, amikor a Tisza tervezett megszorítását veszi célba. Hozzátette: Török érvelése logikai bukfenc vagy a politikai ismeretek teljes hiánya.
Nem meglepő, hogy
most, amikor Magyar Péter gyakorlatilag 0-24 a kormány szlogenjét reklámozza, Török Gábor hallgat, mint a sír.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Fidesz Magyar Péter szerint az MSZP 2010-es kampányából lopta a Fidesz – A biztos választás szlogenjét. Ennek nyomán a Tisza Párt vezére le is foglalta a biztosvalasztas.hu domaint, majd ugyanennek .ru és .eu végződésű verzióit is. Csakhogy a szlogent nem lopta az MSZP-től a Fidesz, ahogy senki mástól sem. A 2010-es MSZP-szlogen az volt, hogy „Az MSZP a választás!” Ráadásul úgy használták, hogy
Ez így már még távolabb az aktuális Fidesz-szlogentől. Mindez bőven elég témát szolgáltathatna a máskor aktív Török Gábor számára, a politológus lapít.
Ami a szlogent illeti,
a Fidesz valóban biztos választás, hiszen következetesen kiáll a béke mellett.
Mindemellett január 1-jétől 11 százalékkal nőtt a minimálbér, 7 százalékkal a garantált bérminimum, a minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik. Azt se felejtsük el, hogy az Országgyűlés decemberben megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését, ezzel pedig eldőlt: februárban összesen öt heti pluszjuttatást kapnak az érintettek, a teljes 13. havit és egy negyed 14. havit. Ráadásul az adók is alacsonyabbak itthon, mint Európa legtöbb országában.
Mindezzel ellentétben a Tisza Párt nagyon nem biztos választás. Egyrészt azért nem, mert minden erejükkel azon vannak, hogy titkolják a terveiket. Mint arról a Mandiner is beszámolt, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy etyeki fórumon közölte, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, és „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” Márpedig egy ilyen mondat rávetül az egész Tiszára, Magyar Péterestül, és azt sugallja, hazudhatnak, azaz akármit is gondolnak, ők a titkolózók, legjobb esetben is ők a bizonytalan választás.
Mindezek mellett a Tisza kiszivárgott megszorító csomagja miatt is bizonytalan választás: a párt adót emelne, minden munkavállaló zsebéből évi többszázezer forintot húzna ki, és többek között radikálisan átalakítaná az egészségügyi rendszert is. Nem beszélve arról, hogy az EP-ben megszavazták a migránspaktumot is. Erről legutóbb itt írtunk.
