mszp tisza párt magyar péter

Amikor Magyar Péter hazugságai már túl kényelmetlenek, akkor Török Gábor egyszerűen felszívódik! (VIDEÓ)

2026. január 12. 12:02

Török Gábor decemberben még a Fideszt kritizálta, amiért a Tisza programjáról beszél, most viszont mélyen hallgat arról, hogy Magyar Péter gyakorlatilag megállás nélkül a kormány szlogenjét reklámozza. Török Gábor furcsa logikai bukfenceket vet.

2026. január 12. 12:02
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Török Gábor decemberben még a Fideszt kritizálta, amiért a Tisza programjáról beszél. Azt állította, hogy 1998-ban az MSZP hibázott azzal, hogy a Fidesz akkori programjára fókuszált a kampányban, és a veresége is ennek volt köszönhető, ám az MSZP pont ugyanolyan eredményt ért el a választáson, mint 1994-ben, tehát nem követett el hatalmas hibát. 

Török
Miért hallgat Török Gábor Magyar Péter hazugságairól?

Ennek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Mestertervben azt mondta, a Fidesz nem követ rossz stratégiát, amikor a Tisza tervezett megszorítását veszi célba. Hozzátette: Török érvelése logikai bukfenc vagy a politikai ismeretek teljes hiánya. 

Miért hallgat Török Gábor?

Nem meglepő, hogy 

most, amikor Magyar Péter gyakorlatilag 0-24 a kormány szlogenjét reklámozza, Török Gábor hallgat, mint a sír. 

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Fidesz Magyar Péter szerint az MSZP 2010-es kampányából lopta a Fidesz – A biztos választás szlogenjét. Ennek nyomán a Tisza Párt vezére le is foglalta a biztosvalasztas.hu domaint, majd ugyanennek .ru és .eu végződésű verzióit is. Csakhogy a szlogent nem lopta az MSZP-től a Fidesz, ahogy senki mástól sem. A 2010-es MSZP-szlogen az volt, hogy „Az MSZP a választás!” Ráadásul úgy használták, hogy 

  • „Ha békés, biztonságos országot akar, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!
  • „Ha biztos nyugdíjat akar, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!”
  • „Ha félti a szabadságát, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!”

Ez így már még távolabb az aktuális Fidesz-szlogentől. Mindez bőven elég témát szolgáltathatna a máskor aktív Török Gábor számára, a politológus lapít.

Ami a szlogent illeti, 

a Fidesz valóban biztos választás, hiszen következetesen kiáll a béke mellett

Mindemellett január 1-jétől 11 százalékkal nőtt a minimálbér, 7 százalékkal a garantált bérminimum, a minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik. Azt se felejtsük el, hogy az Országgyűlés decemberben megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését, ezzel pedig eldőlt: februárban összesen öt heti pluszjuttatást kapnak az érintettek, a teljes 13. havit és egy negyed 14. havit. Ráadásul az adók is alacsonyabbak itthon, mint Európa legtöbb országában. 

Mindezzel ellentétben a Tisza Párt nagyon nem biztos választás. Egyrészt azért nem, mert minden erejükkel azon vannak, hogy titkolják a terveiket. Mint arról a Mandiner is beszámolt, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy etyeki fórumon közölte, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, és „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” Márpedig egy ilyen mondat rávetül az egész Tiszára, Magyar Péterestül, és azt sugallja, hazudhatnak, azaz akármit is gondolnak, ők a titkolózók, legjobb esetben is ők a bizonytalan választás. 

Mindezek mellett a Tisza kiszivárgott megszorító csomagja miatt is bizonytalan választás: a párt adót emelne, minden munkavállaló zsebéből évi többszázezer forintot húzna ki, és többek között radikálisan átalakítaná az egészségügyi rendszert is. Nem beszélve arról, hogy az EP-ben megszavazták a migránspaktumot is. Erről legutóbb itt írtunk.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Ekrü123
2026. január 12. 14:35
reakcio1969 2026. január 12. 13:15 • Szerkesztve "Értitek? Bencsik azt állítja, hogy a Tisza nem játszik fair play módon. Tehát a fidesz igen. "- És ez , ha a szlogenmizériát nézzük, bizony ez így is van. Legalábbis az emberek 80%-a szerint. A maradék 20% Tiszás, bár ahogy olvasom már ott is áll a bál. "Vita van a Tisza kampánystábjában, mert többek szerint káros és kontraproduktív, hogy Magyar Péter a Fidesz szlogenjét reklámozza. A CSAPAT TÖBB TAGJA SZERINT IS KÁROS ÉS KONTRAPRODUKTÍV, HOGY A TISZA PÁRT ELSŐ EMBERE A FIDESZ SZLOGENJÉT REKLÁMOZZA. Ráadásul a szlogenlopási ügy megint csak egy trollkodás Magyar Péter részéről. A puszta trollkodásával viszont roncsolja a kormányzóképességét, és csökkenti a komolyan vehetőségét."
Válasz erre
0
0
Ekrü123
•••
2026. január 12. 14:27 Szerkesztve
nyolcadikutasagyozo "Akkor az neked semmibe sem kerül mi a problémád?Szeretéd te fizetni őket?"- Ismered a mondást? "Aki fizeti a prímást az húzatja a nótát." Bocs, de rohadtul nem szeretném, ha idegen hatalmak mondanák meg, hogy nekem miről mit kéne gondoljak....Jobb szeretek én dönteni a saját sorsomról...Szóval igen. Ha én fizetek én diktálok....de ezt te a szolgalelkeddel soha nem fogod tudni megérteni.
Válasz erre
1
0
catalina11
2026. január 12. 14:11
hazafi-974 2026. január 12. 13:46 Kedves Fidesz rajongók! Nem is olyan régen Orbán istenetek belehazuditt az arcotokba... Trump elnök úrral kötöttem egy pénzügyi...... Aztán maga Trump cáfolta meg....! " lássuk a cáfolatot elvtárs!
Válasz erre
4
0
catalina11
2026. január 12. 14:11
Amikor Magyar Péter hazugságai már túl kényelmetlenek, akkor Török Gábor egyszerűen felszívódik! (VIDEÓ) Török Gábor decemberben még a Fideszt kritizálta, amiért a Tisza programjáról beszél, most viszont mélyen hallgat arról, hogy Magyar Péter gyakorlatilag megállás nélkül a kormány szlogenjét reklámozza. Török Gábor furcsa logikai bukfenceket vet." angolna!
Válasz erre
3
0
