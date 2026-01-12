Amikor Magyar Péter hazugságai már túl kényelmetlenek, akkor Török Gábor egyszerűen felszívódik! (VIDEÓ)

Ez így már még távolabb az aktuális Fidesz-szlogentől. Mindez bőven elég témát szolgáltathatna a máskor aktív Török Gábor számára, a politológus lapít.

Ami a szlogent illeti,

a Fidesz valóban biztos választás, hiszen következetesen kiáll a béke mellett.

Mindemellett január 1-jétől 11 százalékkal nőtt a minimálbér, 7 százalékkal a garantált bérminimum, a minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik. Azt se felejtsük el, hogy az Országgyűlés decemberben megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését, ezzel pedig eldőlt: februárban összesen öt heti pluszjuttatást kapnak az érintettek, a teljes 13. havit és egy negyed 14. havit. Ráadásul az adók is alacsonyabbak itthon, mint Európa legtöbb országában.

Mindezzel ellentétben a Tisza Párt nagyon nem biztos választás. Egyrészt azért nem, mert minden erejükkel azon vannak, hogy titkolják a terveiket. Mint arról a Mandiner is beszámolt, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy etyeki fórumon közölte, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, és „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” Márpedig egy ilyen mondat rávetül az egész Tiszára, Magyar Péterestül, és azt sugallja, hazudhatnak, azaz akármit is gondolnak, ők a titkolózók, legjobb esetben is ők a bizonytalan választás.