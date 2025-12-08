Ft
Tisza Párt megszorítócsomag MSZP Török Gábor Magyar Péter Rácz András Fidesz

Magyar Péter bevetette Török Gábort: a tűzoltókat kellett hívni, akkora égés lett a vége

2025. december 08. 10:48

Miután nem jött be a terelés a Tisza Párt megszorító csomagja ügyében, Magyar Péter riadóztatta a „független” elemzőit, ám Török Gábor hatalmasat bukott, amikor az MSZP kampányáról kezdett el beszélni.

2025. december 08. 10:48
null

Miután teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy nem működik Magyar Péter terelése, és a választópolgárok a bizonyítékoknak hisznek a kiszivárgott megszorító csomag kapcsán, a Tisza Párt elnöke beveti minden „független” elemzőjét, Rácz Andrástól Török Gáborig.

Utóbbiról a legutóbbi Mestertervben elhangzott:

azt állította, hogy 1998-ban az MSZP hibázott azzal, hogy a Fidesz akkori programjára fókuszált a kampányban, és a veresége is ennek volt köszönhető, ám az MSZP pont ugyanolyan eredményt ért el a választáson, mint 1994-ben, tehát nem követett el hatalmas hibát.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a Fidesz nem követ rossz stratégiát, amikor a Tisza tervezett megszorítását veszi célba. Hozzátette: Török érvelése logikai bukfenc vagy a politikai ismeretek teljes hiánya.

