Magyar Péter bevetette Török Gábort: a tűzoltókat kellett hívni, akkora égés lett a vége

Ítéletet hirdettek a magyarok: egyesével szedték szét Magyar Péterék tervét
A felmérés alapján a társadalom döntő többsége nem támogatja a Tisza megszorító javaslatait.
Miután nem jött be a terelés a Tisza Párt megszorító csomagja ügyében, Magyar Péter riadóztatta a „független” elemzőit, ám Török Gábor hatalmasat bukott, amikor az MSZP kampányáról kezdett el beszélni.
Miután teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy nem működik Magyar Péter terelése, és a választópolgárok a bizonyítékoknak hisznek a kiszivárgott megszorító csomag kapcsán, a Tisza Párt elnöke beveti minden „független” elemzőjét, Rácz Andrástól Török Gáborig.
Utóbbiról a legutóbbi Mestertervben elhangzott:
azt állította, hogy 1998-ban az MSZP hibázott azzal, hogy a Fidesz akkori programjára fókuszált a kampányban, és a veresége is ennek volt köszönhető, ám az MSZP pont ugyanolyan eredményt ért el a választáson, mint 1994-ben, tehát nem követett el hatalmas hibát.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a Fidesz nem követ rossz stratégiát, amikor a Tisza tervezett megszorítását veszi célba. Hozzátette: Török érvelése logikai bukfenc vagy a politikai ismeretek teljes hiánya.
Már a programírók is adóelkerüléstől, valamint a fogyasztás visszaesésétől tartanak.
Nem működik a Tisza Párt elnökének terelése.
Tények mutatják, mire készülne a Tisza Párt kormányra jutás esetén.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala