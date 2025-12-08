Három nyilvánvaló bizonyíték: Magyar Péterék lebuktak, és innen már nincs visszaút

Talán a legerősebb bizonyíték, hogy a Tisza Párt kulcsemberei előre beharangozták mindezt – a Mesterterv legutóbbi adásában arról beszéltek az elemzők, hogy vélhetően amiatt, mert legyezi a hiúságokat, amikor úgy beszélhetnek, mintha kormányra kerülésre esélyes közösség lennének.

A teljesség igényével fel sem lehetne sorolni, hány alkalommal utaltak arra az ellenzéki párt arcai, hogy az áprilisi győzelem esetén jönne az adóemelés és a megszorító csomag. A leghíresebb kinyilatkoztatás Tarr Zoltáné, aki kamerák előtt mondta el: „Magunk között lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet erről beszélgetni. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, meg kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

A demokráciában finoman fogalmazva is megkérdőjelezhető érvelés azon a tiszás fórumon hangzott el, amelyen a helyszínen lévők nagy többsége a progresszív adózás mellett szavazott. Amikor a tervezet kiszivárgott – ne feledjük, csak ezzel 4 millió ember vihetne haza kevesebbet! –, és Magyar Péter letagadta a létezését, Felcsuti Péter tiszás bankár csalódottan nyilatkozott.

„Láttuk, hogy a Tisza Párt egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta” – mondta a közgazdász, akinek vélhetően az aláírása díszíti a 600 oldalas megszorító csomag lapjait is.