Három nyilvánvaló bizonyíték: Magyar Péterék lebuktak, és innen már nincs visszaút

Rémisztő felvétel: még a Zsidó Kiválóságok Házában is „hullámot vetett vesetájon” Ruszin-Szendi Romulusz zakója
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
Bár a Tisza Párt és a hozzá köthető politikai szereplők mindent megtesznek annak érdekében, hogy hiteltelenítsék a kiszivárgott megszorító csomagot, valójában tények mutatják, hogy mire készülne Magyar Péter kormányra kerülés esetén.
Lassan hitvitává alakul, hogy valódi-e az Index által nyilvánosságra hozott dokumentum, amely a Tisza Párt több mint 600 oldalas megszorító csomagját tartalmazza – a részleteket számos megközelítésből elemeztük már, de nem találtunk olyan társadalmi réteget, amely jól járna ezekkel az intézkedésekkel.
Magyar Péter az első pillanattól kezdve tagadja, hogy ez a dokumentum valós lenne, ám eközben maguk a Tisza Párthoz minden kétséget kizáróan köthető szakértők buktatták le az elnöküket.
Összeállításunkban rámutatunk, miért teljesen nyilvánvaló, hogy Magyar Péter a hatalomra kerülés esetén a rendszerváltást követő egyik legdurvább megszorító csomagot hajtaná végre.
Talán a legerősebb bizonyíték, hogy a Tisza Párt kulcsemberei előre beharangozták mindezt – a Mesterterv legutóbbi adásában arról beszéltek az elemzők, hogy vélhetően amiatt, mert legyezi a hiúságokat, amikor úgy beszélhetnek, mintha kormányra kerülésre esélyes közösség lennének.
A teljesség igényével fel sem lehetne sorolni, hány alkalommal utaltak arra az ellenzéki párt arcai, hogy az áprilisi győzelem esetén jönne az adóemelés és a megszorító csomag. A leghíresebb kinyilatkoztatás Tarr Zoltáné, aki kamerák előtt mondta el: „Magunk között lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet erről beszélgetni. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, meg kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
A demokráciában finoman fogalmazva is megkérdőjelezhető érvelés azon a tiszás fórumon hangzott el, amelyen a helyszínen lévők nagy többsége a progresszív adózás mellett szavazott. Amikor a tervezet kiszivárgott – ne feledjük, csak ezzel 4 millió ember vihetne haza kevesebbet! –, és Magyar Péter letagadta a létezését, Felcsuti Péter tiszás bankár csalódottan nyilatkozott.
„Láttuk, hogy a Tisza Párt egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta” – mondta a közgazdász, akinek vélhetően az aláírása díszíti a 600 oldalas megszorító csomag lapjait is.
Felcsuti Péter tehát egyértelműen elmondta, hogy brutális adóemelésre készülnek Magyar Péterék, ám a botrány kirobbanása után 13 (!) nappal hirtelen elkezdte tagadni, hogy köze lenne a megszorító csomaghoz, miközben még videó is bizonyítja, hogy arról beszélt.
A Tisza-vezér egyébként azt állította, januárban teszik közzé a valódi (…) programjukat, ám fegyverrajongó és ukránbarát politikustársa, Ruszin-Szendi Romulusz ennek ellentmondva elárulta: „Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
Ugyancsak árulkodó, ahogyan a Tiszához köthető független és objektív lapok, valamint a baloldali elemzők reagáltak a kirobbant botrányra. A Telex, a 444 és a többi portál az első pillanattól kezdve megpróbálták hitelteleníteni a dokumentumot, és elsősorban Magyar Péter reakcióját a címlapon tartani – nem voltak ilyen szerények, amikor az év fake news ügyét, a Zsolti bácsit írták meg.
Aztán ott van Rácz András is, aki magát biztonságpolitikai szakértőnek tartja, miközben élő adásban kommentált végig háborús cselekményként egy videójátékot, legutóbb pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy azt írta, Pokrovszkot biztosan nem foglalják el idén az oroszok. Nos, megtették.
Ha a Mandiner Gálán az Év Benézése Díjat is át kellett volna adni, akkor Rácz András jó eséllyel indult volna.
De Rácz András mindenhez is ért, most épp azzal próbál Magyar Péter kedvében járni, hogy plágiumkeresővel vizsgálta át a megszorító csomagot, majd arra a következtetésre jutott, hogy a mesterséges intelligencia által összeállított hamisítványról van szó. Rácz András volt egyébként az, aki Kijevben „véletlenül” összefutott a kémügy egyik főszereplőjével, a Magyarországról kiutasított Tseber Rolanddal, aki Ukrajna EU-csatlakozása érdekében ugyancsak mindent bevet, hogy kormányra segítse a Tisza Pártot.
És persze megszólalt a magát függetlennek tartó Csányi Sándor-tanácsadó is, Török Gábor, aki abból a szempontból támadta a Fideszt, hogy az MSZP is a riválisa programjáról beszélt 1998-ban, ami „nem volt jó ötlet” – a legutóbbi Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel emlékeztette a Tisza Párt miniszteri posztjáért küzdő Török Gábort, hogy az MSZP megtartotta szavazóbázisát a négy évvel korábbi választáshoz képest.
Ha ez a „nem jó ötlet” a Fidesznek is összejön, 54 százalékos eredménnyel, fölényesen nyerne jövő áprilisban.
Ő „a harmadik pólus, a gazdasági elit embere, nem pedig független szakértő" – hangzott el a Mandiner műsorában.
Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz
– ezek pedig ugyancsak nem a mesterséges intelligencia által írt szavak. Ezt Magyar Péter mondta, szó szerint, kamerák előtt.
A Tisza elnöke ráadásul adóügyben egyszer már bizonyíthatóan hazudott a követőinek, így aztán aligha kockázatos feltételezni, hogy újból megteszi. Mint emlékezetes: annyira kellemetlenül érintette a pártot a kiszivárgott adóreform, hogy Magyar Péter bevállalta, maga ismeri el közösségi oldalán, hogy nem tartja be ígéretét, és eszében sincs egységes, 9 százalékos személyi jövedelemadót bevezetni kormányra kerülés esetén.
A párt elnöke mindent bevállal, hogy elterelje a figyelmet a kiszivárgott adóreform botrányáról.
A Tisza-vezér azt írta – tehát nem kiszivárgott dokumentumról van szó, hanem kvázi közleményről –, hogy a párt a minimálbért keresőknél 9 százalékra csökkentené a személyi jövedelemadót, a mediánbér alatt keresőknél is mérsékelné a terhet, az átlagbér felett keresőknél pedig maradna a mostani 15 százalék. Csakhogy idén tavasszal a Tisza Párt közvélemény-kutatásán, a Nemzet Hangján 1,1 millióan mondták el véleményüket – állítólag –, 81,9 százalékuk pedig igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy „egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (SZJA) egységesen 9 százalékra csökkenjen”. Magyar Péter az eredményvárón azt ígérte, a Tisza-kormány programjának sarokkövei lesznek az emberek válaszai – az általa felvázolt adóreform viszont minden, csak nem egységes 9 százalék.
Felvetődhet a kérdés, hogy miért éri meg mégis a Tiszának egy ilyen megszorító csomag. Nos, nem nehéz kitalálni, hogy nagy valószínűséggel Brüsszel nyomására, hiszen
az Európai Bizottság már több alkalommal támadta Magyarországot az egykulcsos adórendszer miatt.
És ahogyan a Világgazdaság elemzése rámutat: a 600 oldalas megszorító csomag is éppen az Európai Unió elvárásait teljesítené, mert a jelentős része évről évre benne van a magyar kormánynak írt országspecifikus ajánlásokban, mint például a nyugdíjrendszer átalakítása.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
