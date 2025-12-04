Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna front orosz-ukrán háború Oroszország elemző Rácz András

Sikerült saját magát is alulmúlnia Rácz Andrásnak: nem sokan bíztak még ennyire Ukrajna sikerében, mint a magyar szakértő

2025. december 04. 21:02

Ha a Mandiner Gálán az Év Benézése Díjat is át kellett volna adni, akkor Rácz András jó eséllyel indult volna.

2025. december 04. 21:02
null

Rácz András szakértőként rendre bakot lő. Mint kiderült, az elmúlt időszakban sem állt a helyzet magaslatán. Az Oroszország-szakértő egyik szeptemberi elemzése köszönőviszonyban sem volt a valósággal, amit az idő, egész pontosan néhány hónap igazolt.

A Gerilla – Franciaország Facebook-oldal lett figyelmes a szakértő egyik szeptemberi bejegyzésére, melyben

Rácz arról írt, hogy Pokrovszkban „nagy és fontos ukrán győzelem” bontakozott ki és az oroszok idén már biztosan nem fogják bevenni a várost.

December 2-án azonban Pokrovszk elesett, amit már a nyugati sajtó is elismert. Rácz ominózus szeptemberi elemzését ide kattintva olvashatja el.

„Elképesztő ez az ember! Még egy álló óra is képes naponta kétszer eltalálni a pontos időt, de ő még ezt is alulmúlja! Lehet, valakinek le kellett volna játszania egy PC játékon a csatát, azok elemzésében jobban otthon van” – írták, utalva a szakértő egyik korábbi baklövésére. Mint ismert, 2022-ben Rácz András nem tudta megkülönböztetni a valós felvételektől az egyik számítógépes játék felvételeit, majd a játékban bemutatott jeleneteket kommentálta.

Ha a Mandiner Gálán az Év Benézése Díjat is át kellett volna adni, akkor Rácz András jó eséllyel indult volna.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfelvétel

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

