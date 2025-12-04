Sikerült saját magát is alulmúlnia Rácz Andrásnak: nem sokan bíztak még ennyire Ukrajna sikerében, mint a magyar szakértő

Így nézte be Sváby András és szakértője a kamu-drónfelvételt (VIDEÓ)
„A menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik” – fogalmazott az ATV műsorában Sváby András. Kiderült: egy számítógépes játék felvételeit kommentálta.
Ha a Mandiner Gálán az Év Benézése Díjat is át kellett volna adni, akkor Rácz András jó eséllyel indult volna.
Rácz András szakértőként rendre bakot lő. Mint kiderült, az elmúlt időszakban sem állt a helyzet magaslatán. Az Oroszország-szakértő egyik szeptemberi elemzése köszönőviszonyban sem volt a valósággal, amit az idő, egész pontosan néhány hónap igazolt.
A Gerilla – Franciaország Facebook-oldal lett figyelmes a szakértő egyik szeptemberi bejegyzésére, melyben
Rácz arról írt, hogy Pokrovszkban „nagy és fontos ukrán győzelem” bontakozott ki és az oroszok idén már biztosan nem fogják bevenni a várost.
December 2-án azonban Pokrovszk elesett, amit már a nyugati sajtó is elismert. Rácz ominózus szeptemberi elemzését ide kattintva olvashatja el.
„Elképesztő ez az ember! Még egy álló óra is képes naponta kétszer eltalálni a pontos időt, de ő még ezt is alulmúlja! Lehet, valakinek le kellett volna játszania egy PC játékon a csatát, azok elemzésében jobban otthon van” – írták, utalva a szakértő egyik korábbi baklövésére. Mint ismert, 2022-ben Rácz András nem tudta megkülönböztetni a valós felvételektől az egyik számítógépes játék felvételeit, majd a játékban bemutatott jeleneteket kommentálta.
„A menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik” – fogalmazott az ATV műsorában Sváby András. Kiderült: egy számítógépes játék felvételeit kommentálta.
