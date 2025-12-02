Orbán Balázs nem kímélte a tiszás szakértőket: így próbálják eltitkolni valódi terveiket

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai lerántotta a leplet Kármán Andrásról, a Tisza Párt gazdaságpolitikai szakértőjéről legújabb Facebook-bejegyzésében. Orbán Balázs szerint a nemzetközi bankárból lett politikus a párt teljes kommunikációs eszköztárát bevetette – fenyegetőzést, minősítgetést és tagadást –, miután napvilágra került, az évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja. A politikai igazgató kiemelte:

Kármán András viselkedése nem a véletlen műve, hiszen a magyar emberek egyértelműen elutasítják azokat a baloldali típusú gazdaságpolitikai elképzeléseket, amelyek adóemelésekkel, különadókkal és a meglévő családtámogatási rendszerek leépítésével járnának.

Orbán Balázs rámutatott, hogy Kármán a legutóbbi nyilatkozatában azt állította: a Tisza szakértőinek semmi közük a párthoz, holott maguk az érintettek korábban büszkén beszéltek a gazdasági program kidolgozásában való aktív részvételükről.