12. 02.
kedd
Orbán Balázs nem kímélte a tiszás szakértőket: így próbálják eltitkolni valódi terveiket

2025. december 02. 22:11

Frusztráltak a Tisza Pártban mert kiderült, hogy mire készülnek.

2025. december 02. 22:11
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai lerántotta a leplet Kármán Andrásról, a Tisza Párt gazdaságpolitikai szakértőjéről legújabb Facebook-bejegyzésében. Orbán Balázs szerint a nemzetközi bankárból lett politikus a párt teljes kommunikációs eszköztárát bevetette – fenyegetőzést, minősítgetést és tagadást –, miután napvilágra került, az évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja. A politikai igazgató kiemelte:

Kármán András viselkedése nem a véletlen műve, hiszen a magyar emberek egyértelműen elutasítják azokat a baloldali típusú gazdaságpolitikai elképzeléseket, amelyek adóemelésekkel, különadókkal és a meglévő családtámogatási rendszerek leépítésével járnának.

Orbán Balázs rámutatott, hogy Kármán a legutóbbi nyilatkozatában azt állította: a Tisza szakértőinek semmi közük a párthoz, holott maguk az érintettek korábban büszkén beszéltek a gazdasági program kidolgozásában való aktív részvételükről.

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Ennek alátámasztására több korábbi nyilatkozatot is idézett:

Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője például így fogalmazott:

Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.”

Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. vezetője szintén elismerte:

Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink… hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.”

Felcsuti Péter pedig az adóemelési tervek létezéséről beszélt:

Láttuk, hogy a Tisza Párt egy […] adómódosítási programot […] terjesztett elő. Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó-rendszerben.”

Orbán Balázs szerint Kármán hiába próbálja tagadni a kapcsolatot, Tarr Zoltán Tisza-alelnök egyértelművé tette a stratégiát:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.” 

Hasonlóan nyilatkozott Ruszin-Szendi Romulusz is:

Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”

Végül Magyar Péter is megerősítette, hogy a választások előtt nem kommunikálják a megszorító lépéseket:

úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz.”

Orbán Balázs szerint egyértelmű: a Tisza Párt tudatosan titkolja a választók előtt a baloldali típusú, megszorításokon alapuló gazdasági terveit.

Nyitókép forrása: Földházi Árpád / Mandiner

johannluipigus
2025. december 02. 23:12
Meghatóan segítőkészek a szadeszkomcsi szakértők.
elcapo-2
2025. december 02. 22:21
Majd jönnek a szektás agyhalottak, hogy az AI.......meg nemigaz, meg hamisítás stb. Buta valóságtagadó banda, lebuktak, szopó is ágon vannak!
