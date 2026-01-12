Visszanyal a fagyi Lengyelországban: el akarták taposni, de most bosszút esküdött Tusk ellen

Zbigniew Ziobro, Lengyelország volt igazságügyi minisztere hétfőn az X-en közzétett bejegyzésében írta meg, hogy ő és a felesége azok, akik menedékjogot kaptak a magyar kormánytól.

„Úgy határoztam, hogy igénybe veszem a magyar kormány által számomra biztosított menedékjogot a Lengyelországban tapasztalható politikai megtorlások miatt” – írta az X-en hétfőn a volt igazságügyi miniszter.