01. 12.
hétfő
lengyelország donald tusk zbigniew ziobro Magyarország orbán viktor

Visszanyal a fagyi Lengyelországban: el akarták taposni, de most bosszút esküdött Tusk ellen

2026. január 12. 10:42

Megrendítő vallomást tett a volt igazságügyi miniszter.

2026. január 12. 10:42
null

Zbigniew Ziobro, Lengyelország volt igazságügyi minisztere hétfőn az X-en közzétett bejegyzésében írta meg, hogy ő és a felesége azok, akik menedékjogot kaptak a magyar kormánytól.

„Úgy határoztam, hogy igénybe veszem a magyar kormány által számomra biztosított menedékjogot a Lengyelországban tapasztalható politikai megtorlások miatt” – írta az X-en hétfőn a volt igazságügyi miniszter.

Ebben a nehéz helyzetben kellett meghoznom azt a döntést, hogy elfogadom a magyar kormány által számomra biztosított menedékjogot a Lengyelországban zajló politikai üldöztetés miatt.

Őszinte köszönetemet és hálámat fejezem ki Orbán Viktor miniszterelnök úrnak”

– fogalmazott.

Donald Tuskról

„A Donald Tusk vezette rendszer jelenlegi lengyelországi irányítói súlyos következményekkel fognak szembenézni a brutális és jogellenes módszerek alkalmazása miatt.

Személyesen is részt fogok venni ebben a küzdelemben annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassunk”

– írta Lengyelország volt igazságügyi minisztere.

Fotó: Olivier HOSLET / POOL / AFP

 

