Visszanyal a fagyi Lengyelországban: el akarták taposni, de most bosszút esküdött Tusk ellen

Zbigniew Ziobro, Lengyelország volt igazságügyi minisztere hétfőn az X-en közzétett bejegyzésében írta meg, hogy ő és a felesége azok, akik menedékjogot kaptak a magyar kormánytól.
„Úgy határoztam, hogy igénybe veszem a magyar kormány által számomra biztosított menedékjogot a Lengyelországban tapasztalható politikai megtorlások miatt” – írta az X-en hétfőn a volt igazságügyi miniszter.
„Ebben a nehéz helyzetben kellett meghoznom azt a döntést, hogy elfogadom a magyar kormány által számomra biztosított menedékjogot a Lengyelországban zajló politikai üldöztetés miatt.
Őszinte köszönetemet és hálámat fejezem ki Orbán Viktor miniszterelnök úrnak”
– fogalmazott.
„A Donald Tusk vezette rendszer jelenlegi lengyelországi irányítói súlyos következményekkel fognak szembenézni a brutális és jogellenes módszerek alkalmazása miatt.
Személyesen is részt fogok venni ebben a küzdelemben annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassunk”
– írta Lengyelország volt igazságügyi minisztere.
