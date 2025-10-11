Magyarország–Örményország: ezt mondta a magyar válogatott győzelméről az örmények szövetségi kapitánya

Magyarország–Örményország: Marco Rossi Szoboszlai eltiltásáról beszélt a Mandinernek
A szövetségi kapitány értékelte a mérkőzést.
Egise Melikjan értékelte csapata teljesítményét. Az örmény válogatott szövetségi kapitány nem tűnt nagyon elégedetlennek.
Ezt is ajánljuk a témában
A szövetségi kapitány értékelte a mérkőzést.
„Megvolt az esélyünk a pontszerzésre, de a magyar válogatott megérdemelte a győzelmet.
Most tovább kell lépnünk, és a következő mérkőzésekre fel kell készülnünk”
– jelentette ki. Hozzátette, megvalósították a meccstervüket, általánosságban jól és szépen játszottak, és főleg az első félidőben védekeztek jól.
Melikjan pozitívumként kiemelte a szurkolóik támogatását, valamint a csapata elhivatottságát és hozzáállását. Elmondta, hogy miután hátrányba kerültek, átálltak két belső védős játékra, ki is tudtak alakítani helyzeteket, de ezeket nem tudták gólra váltani.
Alapvetően a szövetségi kapitányuk nem dőlt a kardjába a vereségük után.
A magyar válogatott legközelebb
Ezt is ajánljuk a témában
Marco Rossi együttese végig irányította a mérkőzést, a második félidőben két gólt szerzett és magabiztosan nyert. A magyar–örmény összecsapáson kulcskérdés volt a három pont begyűjtése, ezzel már a második a válogatottunk a csoportban.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP