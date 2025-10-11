Magyarország–Örményország: ezt mondta a magyar válogatott győzelméről az örmények szövetségi kapitánya

Most tovább kell lépnünk, és a következő mérkőzésekre fel kell készülnünk”

– jelentette ki. Hozzátette, megvalósították a meccstervüket, általánosságban jól és szépen játszottak, és főleg az első félidőben védekeztek jól.

Melikjan pozitívumként kiemelte a szurkolóik támogatását, valamint a csapata elhivatottságát és hozzáállását. Elmondta, hogy miután hátrányba kerültek, átálltak két belső védős játékra, ki is tudtak alakítani helyzeteket, de ezeket nem tudták gólra váltani.

Alapvetően a szövetségi kapitányuk nem dőlt a kardjába a vereségük után.

A magyar válogatott legközelebb