magyar válogatott örmény válogatott sajtótátékoztató Magyarország Örményország

Magyarország–Örményország: ezt mondta a magyar válogatott győzelméről az örmények szövetségi kapitánya

2025. október 11. 22:37

Egise Melikjan értékelte csapata teljesítményét. Az örmény válogatott szövetségi kapitány nem tűnt nagyon elégedetlennek.

2025. október 11. 22:37
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte Örményországot a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi előtt az örmény válogatott szövetségi kapitánya, Egise Melikjan is megtartotta a meccs utáni sajtótájékoztatóját.

A második félidőben már volt helyzetük az örményeknek
A második félidőben már volt helyzetük az örményeknek (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Nem igazán szomorúak az örmények

„Megvolt az esélyünk a pontszerzésre, de a magyar válogatott megérdemelte a győzelmet. 

Most tovább kell lépnünk, és a következő mérkőzésekre fel kell készülnünk”

– jelentette ki. Hozzátette, megvalósították a meccstervüket, általánosságban jól és szépen játszottak, és főleg az első félidőben védekeztek jól.

Melikjan pozitívumként kiemelte a szurkolóik támogatását, valamint a csapata elhivatottságát és hozzáállását. Elmondta, hogy miután hátrányba kerültek, átálltak két belső védős játékra, ki is tudtak alakítani helyzeteket, de ezeket nem tudták gólra váltani.

Alapvetően a szövetségi kapitányuk nem dőlt a kardjába a vereségük után.

A magyar válogatott legközelebb

  • Portugália vendége lesz, aztán
  • Örményországba utazik, majd
  • Írországot fogadja.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

