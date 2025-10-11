Magyarország–Örményország: Marco Rossi Szoboszlai eltiltásáról beszélt a Mandinernek

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte Örményországot a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés után megtartotta a szokásos sajtótájékoztatóját.

Győzött Marco Rossi legénysége (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Az első kérdést Lukács Dánielről kapta, aki remekül pótolta az eltiltott Varga Barnabást, hiszen ő szerezte a mérkőzés első gólját. Rossi elárulta, Lukács és Molnár Rajmund között választott, és előbbi tűnt kirobbanóbbnak, így őt tette be.

A meccsel kapcsolatban elmondta, hogy az első félidőben jól tartottuk a labdát, de szinte semmit sem kockáztattunk, a helyzeteinket pedig nem lőttük be, és voltak ki nem kényszerített hibáink, amik megtörték a ritmust.