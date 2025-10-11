Magyarország–Örményország: Marco Rossi Szoboszlai eltiltásáról beszélt a Mandinernek

Vannak minőségi játékosaik, jól védekeznek mélyen, gyorsan lendülnek át támadásba és a rögzített játékhelyzetek után is veszélyesek. Szenvedős győzelem volt” – jelentette ki Rossi, aki elárulta, a szünetben két-három felvételt mutatott a játékosoknak, és arra kérte őket, hogy hátul, a bekkek oldalán gyorsabban építkezzenek.
A szövetségi kapitány szerint az örmények képesek lehetnek a többiek dolgát is megnehezíteni, hiszen a miénket is megnehezítették, előtte pedig az íreket már egyszer legyőzték.
Idegenben nehezebb dolgunk lesz, már egy döntetlenre is. De az örmények Írországból is elhozhatnak egy pontot. Portugália viszont mindkét csapat számára egy más szint.”
Rossi szerint egy kicsivel több szerencsével kevesebbet is szenvedhettünk volna. Többek között felelevenítette Szoboszlai kihagyott helyzetét és a kapufát. Megemlítette, hogy egyszer Bulgária ellen hamar négy helyzetből három gólt is szereztünk.
„Ha megvannak a lehetőségeid, de nem tudsz betalálni, az megnehezíti az életedet. Mi egy jó csapat vagyunk, amely bárkit zavarba tud hozni, még a topcsapatokat is. Bárkit le tudunk győzni. Mi egy jó csapat vagyunk, de nem topcsapat.”