Marco Rossi magyar válogatott örmény válogatott sajtótátékoztató Magyarország Örményország

Magyarország–Örményország: Marco Rossi Szoboszlai eltiltásáról beszélt a Mandinernek

2025. október 11. 22:04

A magyar válogatott szövetségi kapitánya értékelte az örmények elleni mérkőzést. Marco Rossi többek között arról is beszélt, hogy mekkora felelősség nyomja a vállát.

2025. október 11. 22:04
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte Örményországot a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés után megtartotta a szokásos sajtótájékoztatóját.

Győzött Marco Rossi legénysége
Győzött Marco Rossi legénysége (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Az első kérdést Lukács Dánielről kapta, aki remekül pótolta az eltiltott Varga Barnabást, hiszen ő szerezte a mérkőzés első gólját. Rossi elárulta, Lukács és Molnár Rajmund között választott, és előbbi tűnt kirobbanóbbnak, így őt tette be.

A meccsel kapcsolatban elmondta, hogy az első félidőben jól tartottuk a labdát, de szinte semmit sem kockáztattunk, a helyzeteinket pedig nem lőttük be, és voltak ki nem kényszerített hibáink, amik megtörték a ritmust.

„Ellenőrzésünk alatt tartottuk a mérkőzést, és a helyzeteink alapján megérdemelten nyertünk. Ugyanakkor ez egy megszenvedett győzelem volt egy nem gyenge csapat ellen. 

Vannak minőségi játékosaik, jól védekeznek mélyen, gyorsan lendülnek át támadásba és a rögzített játékhelyzetek után is veszélyesek. Szenvedős győzelem volt” – jelentette ki Rossi, aki elárulta, a szünetben két-három felvételt mutatott a játékosoknak, és arra kérte őket, hogy hátul, a bekkek oldalán gyorsabban építkezzenek.

A szövetségi kapitány szerint az örmények képesek lehetnek a többiek dolgát is megnehezíteni, hiszen a miénket is megnehezítették, előtte pedig az íreket már egyszer legyőzték.

Idegenben nehezebb dolgunk lesz, már egy döntetlenre is. De az örmények Írországból is elhozhatnak egy pontot. Portugália viszont mindkét csapat számára egy más szint.”

Rossi szerint egy kicsivel több szerencsével kevesebbet is szenvedhettünk volna. Többek között felelevenítette Szoboszlai kihagyott helyzetét és a kapufát. Megemlítette, hogy egyszer Bulgária ellen hamar négy helyzetből három gólt is szereztünk. 

„Ha megvannak a lehetőségeid, de nem tudsz betalálni, az megnehezíti az életedet. Mi egy jó csapat vagyunk, amely bárkit zavarba tud hozni, még a topcsapatokat is. Bárkit le tudunk győzni. Mi egy jó csapat vagyunk, de nem topcsapat.”

Később ismét szóba került a csatárkérdés, és Rossi hangsúlyozta, majdnem minden magyar bajnokit élőben tekint meg, ez pedig segíti a döntéseit. Ugyanakkor szerinte mindig kritikát kap amiatt, hogy kiket hív be a válogatottba.

„A behívás nem hasraütésszerűen történik. 

Valahányszor a válogatott játszik, az infarktust kockáztatom, a szívroham szélén állok a felelősség miatt, hiszen az MLSZ, az ország és a szurkolók irányába is felelősséggel tartozom. A döntéseim hibásak is lehetnek, de ma bejöttek, szerencsém volt.”

Elárulta, ma többször is fáradság miatt kellett cserélnie, többek között Szoboszlai Dominik és Schäfer András is nagyon elfáradt, így a következő napokban fontos lesz a regeneráció.

Rossi a sárga lapokról

A Mandiner megérdeklődte Rossinál, hogy az írek ellen sárga lapot kapó, és így a veszélyeztett Szoboszlaival kapcsolatban fontolóra vették-e azt, hogy „besárguljon”, és így az örmények elleni nagyon fontos idegenbeli meccsen biztosan játszhasson. Rossi erre azt felelte, hogy nemcsak ő van a veszélyezettek között, hiszen Írországban többeket is figyelmeztetett a játékvezető. A mai meccset mindenképpen meg kellett nyerni, sorsdöntő volt, novemberben pedig két ki-ki mérkőzés vár majd ránk. A sok sárga lapos figyelmeztetés alapvetően megnehezíti a magyar csapat dolgát, de Szoboszlairól külön nem beszélt, szavai alapján pedig arra lehet következtetni, nem volt olyan terv, hogy bárki ma „kisárgázza” magát a portugálok elleni idegenbeli találkozóról. Ma egyébként senkit sem figyelmeztetett a bíró.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

 

