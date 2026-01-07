Nem mindennapi jelenség borzolja a kedélyeket Magyarországon: a kemény fagy és az erős szél váratlan következményekkel jártak (VIDEÓ)

Így vezessen a hóban, ha már mindenképpen autóba kell ülnie
Téli gumi, üzemanyag, hirtelen mozdulatok elkerülése.
Balatonfenyves térségében kedd éjszaka különösen figyelemre méltó felvételek készültek.
A több napja tartó kemény fagy és az erős szél különleges téli arcát mutatta meg a Balatonnak. A tó egyes területén már most vastag, összefüggő jégréteg alakult ki, míg máshol mozgásba lendültek a szél által feltört jégtáblák és ennek a kettőnek a találkozása okozott évek óta nem látott jégzajlást – tájékoztatott az Időkép.
A meteorológiai előrejelzések szerint a hideg idő a következő napokban is kitart, így a jég további területeken erősödhet meg és tartósan megmaradhat a tó felszínén.
Balatonfenyves térségében az éjszakai órákban különösen figyelemre méltó felvételek készültek.
A helyi webkamera olyan jeleneteket rögzített, amelyeken jól látszik, ahogyan az erős szél folyamatos mozgásban tartja, majd torlaszokba rendezi a havas jégtáblákat.
A tó más részein ezzel szemben jóval nyugodtabb képet mutat a felszín. Balatonföldvár és Balatonmáriafürdő környékén összefüggő, egyenletes jégpáncél borítja a Balatont, ahol nem tapasztalható a fenyvesi partszakaszra jellemző intenzív jégmozgás.
A nyitókép illusztráció: Kocsis Zoltán / MTI