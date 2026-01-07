Nem mindennapi jelenség borzolja a kedélyeket Magyarországon: a kemény fagy és az erős szél váratlan következményekkel jártak (VIDEÓ)

A több napja tartó kemény fagy és az erős szél különleges téli arcát mutatta meg a Balatonnak. A tó egyes területén már most vastag, összefüggő jégréteg alakult ki, míg máshol mozgásba lendültek a szél által feltört jégtáblák és ennek a kettőnek a találkozása okozott évek óta nem látott jégzajlást – tájékoztatott az Időkép.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hideg idő a következő napokban is kitart, így a jég további területeken erősödhet meg és tartósan megmaradhat a tó felszínén.