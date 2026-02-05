Hihetetlen látvány a Balatonnál, 79 millió eurót kell fizetni a migránsoknak, Putyin pedig egy napot kaphat rá, hogy elfoglalja Kijevet

Hihetetlen látvány a Balatonnál – ezeket a fotókat mindenképp látnia kell!
Hatalmas jéghalmok borították el a partot.
A magyar tenger partjainál ismét látványos jéghalmok alakultak ki, a holland bevándorlási hivatalnak tetemes kártérítést kellett fizetnie menedékkérőknek, Ukrajna és nyugati partnerei érdekes lehetőségekkel számolnak. Ezek voltak a szerdai nap legolvasottabb hírei a Mandineren.
A Balaton partjainál ismét látványos jéghalmok alakultak ki, miután a tó felszínén úszkáló jégtáblákat a víz mozgása a partra vetette – írja az Időkép. A balatongyöröki mólónál hatalmas kupacok gyűltek össze, amelyeket az olvadó jég folyamatosan gyarapított, így a látvány lenyűgöző és szokatlan jelenséget nyújt a tó kedvelőinek.
Az elmúlt januári fagyos napoknak köszönhetően több hazai tavon is vastag jégréteg képződött, amely rövid ideig korcsolyázásra is alkalmas volt. Az enyhébb idő beköszöntével azonban a jég olvadni kezdett, és a szakértők már jó ideje felhívják a figyelmet arra, hogy tilos a jégre menni. A Balaton felszínén még mindig vékony jégréteg borítja a vizet, amely a folyamatos mozgás miatt ide-oda úszkál a tavon.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas jéghalmok borították el a partot.
A holland bevándorlási hivatalnak (IND) tavaly 79 millió euró kártérítést kellett fizetnie menedékkérőknek, miután az eljárások elbírálása a törvényben előírt határidőn túl húzódott el – írta szerdán a Dutchnews hírportál a hivatal kimutatására hivatkozva.
Az összeg több mint kétszerese a 2024–es kifizetéseknek. A menedékkérők bírósághoz fordulhatnak kártérítésért, ha ügyük vizsgálata hat hónapnál tovább tart. Az IND adatai szerint az átlagos elbírálási idő mára több mint egy évre nőtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Amiért nem bírálták el elég gyorsan a kérelmeiket.
A Financial Times legújabb elemzése szerint Ukrajna és nyugati partnerei érdekes lehetőségekkel számolnak. A cikk szerint egy esetleges orosz–ukrán tűzszünetet követően, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök mégis megtámadná Ukrajnát, akkor a bajba jutott ország legalább az első 24 órában magára maradna – szúrta ki a hírt a Kárpáthír.
A Financial Times szerint Ukrajna már jóváhagyta ezt a többlépcsős tervet.
Amennyiben a harcok 24 óra elteltével tovább folytatódnak, a „hajlandók koalíciója” segítené Ukrajnát, az Egyesült Államok pedig egy újabb fegyveres konfliktus kezdetét követően nagyjából 72 óra elteltével kezdené támogatni a háborúban álló országot.
Ezt is ajánljuk a témában
Árgus szemekkel figyel az orosz elnök.
Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP