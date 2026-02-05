Hihetetlen látvány a Balatonnál, 79 millió eurót kell fizetni a migránsoknak, Putyin pedig egy napot kaphat rá, hogy elfoglalja Kijevet

A Balaton partjainál ismét látványos jéghalmok alakultak ki, miután a tó felszínén úszkáló jégtáblákat a víz mozgása a partra vetette – írja az Időkép. A balatongyöröki mólónál hatalmas kupacok gyűltek össze, amelyeket az olvadó jég folyamatosan gyarapított, így a látvány lenyűgöző és szokatlan jelenséget nyújt a tó kedvelőinek.

Az elmúlt januári fagyos napoknak köszönhetően több hazai tavon is vastag jégréteg képződött, amely rövid ideig korcsolyázásra is alkalmas volt. Az enyhébb idő beköszöntével azonban a jég olvadni kezdett, és a szakértők már jó ideje felhívják a figyelmet arra, hogy tilos a jégre menni. A Balaton felszínén még mindig vékony jégréteg borítja a vizet, amely a folyamatos mozgás miatt ide-oda úszkál a tavon.