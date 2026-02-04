Kiszivárogtatta a Financial Times: Putyin egy napot kaphat rá, hogy elfoglalja Kijevet

A Financial Times legújabb elemzése szerint Ukrajna és nyugati partnerei érdekes lehetőségekkel számolnak. A cikk szerint egy esetleges orosz–ukrán tűzszünetet követően, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök mégis megtámadná Ukrajnát, akkor a bajba jutott ország legalább az első 24 órában magára maradna – szúrta ki a hírt a Kárpáthír.

A Financial Times szerint Ukrajna már jóváhagyta ezt a többlépcsős tervet.

Amennyiben a harcok 24 óra elteltével tovább folytatódnak, a „hajlandók koalíciója” segítené Ukrajnát,