Kiszivárogtatta a Financial Times: Putyin egy napot kaphat rá, hogy elfoglalja Kijevet

Garantáltan őrjöngeni fog Zelenszkij: nyíltan kimondták, bukásra van ítélve Ukrajna
„Az Európai Unió csak meghosszabbítja a háborút” – jelentette ki Szijjártó Péter.
Árgus szemekkel figyel az orosz elnök.
A Financial Times legújabb elemzése szerint Ukrajna és nyugati partnerei érdekes lehetőségekkel számolnak. A cikk szerint egy esetleges orosz–ukrán tűzszünetet követően, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök mégis megtámadná Ukrajnát, akkor a bajba jutott ország legalább az első 24 órában magára maradna – szúrta ki a hírt a Kárpáthír.
A Financial Times szerint Ukrajna már jóváhagyta ezt a többlépcsős tervet.
Amennyiben a harcok 24 óra elteltével tovább folytatódnak, a „hajlandók koalíciója” segítené Ukrajnát,
az Egyesült Államok pedig egy újabb fegyveres konfliktus kezdetét követően nagyjából 72 óra elteltével kezdené támogatni a háborúban álló országot.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az Európai Unió csak meghosszabbítja a háborút” – jelentette ki Szijjártó Péter.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egész Európa Varsót irigyli, de lehet, hogy hiába. Lengyelország hiába rendelkezik a kontinens egyik legfejlettebb hadseregével, ha az a hadsereg nem a valós veszélyekre készült fel.
Mark Rutte a kijevi parlamentben az ukrán demokráciát méltatta, és arról beszélt, hogy a NATO a végsőkig kitart Zelenszkij mellett.
Már csak néhány kilométerre van a belvárostól az orosz hadsereg.