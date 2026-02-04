Ft
02. 04.
szerda
02. 04.
szerda
Háború Ukrajnában orosz hadsereg béke tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Kiszivárogtatta a Financial Times: Putyin egy napot kaphat rá, hogy elfoglalja Kijevet

2026. február 04. 12:10

Árgus szemekkel figyel az orosz elnök.

2026. február 04. 12:10
A Financial Times legújabb elemzése szerint Ukrajna és nyugati partnerei érdekes lehetőségekkel számolnak. A cikk szerint egy esetleges orosz–ukrán tűzszünetet követően, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök mégis megtámadná Ukrajnát, akkor a bajba jutott ország legalább az első 24 órában magára maradna – szúrta ki a hírt a Kárpáthír.

A Financial Times szerint Ukrajna már jóváhagyta ezt a többlépcsős tervet.

Amennyiben a harcok 24 óra elteltével tovább folytatódnak, a „hajlandók koalíciója” segítené Ukrajnát,

az Egyesült Államok pedig egy újabb fegyveres konfliktus kezdetét követően nagyjából 72 óra elteltével kezdené támogatni a háborúban álló országot.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Zsolt75
2026. február 04. 12:23
Ha békét kötnek, putyinnak lesz 24 órája elfoglalni ukrajnát. Micsoda mesterterv, bazmeg. 4 éve már volt rá, majd pont 24 óra alatt sikerülne...
johannluipigus
2026. február 04. 12:17
Oszt mit kezdene minden oroszok cárja a lipsifészek Kijevvel?
