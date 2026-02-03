Ft
Garantáltan őrjöngeni fog Zelenszkij: nyíltan kimondták, bukásra van ítélve Ukrajna

2026. február 03. 16:32

„Az Európai Unió csak meghosszabbítja a háborút” – jelentette ki Szijjártó Péter.

2026. február 03. 16:32
null

Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni az ukrajnai háború, ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Bangkokban.

A tárcavezető a thai kollégájával folytatott megbeszélését követően kijelentette, hogy Magyarországnak Thaiföld az egyik fő együttműködési partnere a délkelet-ázsiai térségben, és a két ország között abszolút egyetértés van a legfontosabb kérdésben, ugyanis Budapest és Bangkok is a béke pártján áll.

Kifejtette, hogy még Thaiföldről is látszik, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem egyedül a tárgyalóasztalnál lehet megoldása, ezért a felek határozottan támogatják a békeerőfeszítéseket.

„Thaiföld és Magyarország kormányai a béke mellett állnak, (…) és szorgalmazzuk a békés megoldást az ukrajnai háborúra– szögezte le. „Minél hosszabban tart ez a háború, annál tovább szenvednek az ukrán emberek, annál többen halnak meg, annál jobban lerombolják Ukrajnát, ezért semmi értelme nincs annak, hogy az Európai Unió újabb pénzeket vagy fegyvereket küldjön Ukrajnába” – vélekedett.

„Ezekkel a pénz- és fegyverszállításokkal gyakorlatilag az Európai Unió csak meghosszabbítja a háborút. Elmondtam a külügyminiszter kollégának, hogy Brüsszelben egy háborús fanatizmus uralkodik, s ennek a keretében el akarják vinni az európai emberek pénzét Ukrajnába,

de mi, magyarok ezt nem engedjük”

– folytatta. Elmondtam a külügyminiszter úrnak, hogy a magyar emberek pénzét nem vihetik Ukrajnába, mert mi nem vagyunk hajlandók fizetni egy olyan háborúért, amihez semmi közünk nincsen” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

