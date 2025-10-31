Kezdjük megszokni: tarolnak a magyarok Angliában

Mandiner Díj

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik és amelyek a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez. A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni november 5-ig. A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény. Erre november 26-án kerül sor a Várkert Bazárban, amelyről a Mandiner YouTube-csatornája természetesen élőben közvetít.