Kezdjük megszokni: tarolnak a magyarok Angliában

„Az a tejfölszőke kisfiú megmondta nekem, hogy egyszer Ronaldo ellen fog védeni..." – szívmelengető üzenet a válogatott új hősének
Megmutatta, az álmok igenis valóra válhatnak!
A magyar labdarúgó-válogatott 28 éves kapusa lett októberben a hónap legjobb Blackburn-játékosa. A Rovers-szurkolók szerint Tóth Balázs egy igazi klasszis, akit januárban el fognak vinni az angol másodosztályban bukdácsoló csapattól.
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a Blackburn Rovers, amely hátrányból fordítva győzött 2–1-re a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában. A meccs egyik hőse a több fontos védést is bemutató Tóth Balázs volt. A magyar válogatott kapusa azonban nemcsak ezen a meccsen nyújtott kiemelkedő teljesítményt klubjában, hanem az egész hónapban, a szurkolók pedig őt választották meg október legjobb Blackburn-játékosának.
A Rovers-drukkerek szerint
„Csak így tovább, büszkék vagyunk rád!”
„Le a kalappal, 1-es számú, még több védést!”
„Gratulálok, Balázs, megérdemelted!”
Egy igazi klasszis. De ő lesz a következő játékosunk, akit fillérekért fogunk eladni.
„Én is rá szavaztam.”
„Minőségi kapus.”
„Tuti, hogy elmegy tőlünk januárban.”
A Blackburn Rovers a 21. helyen áll a 24 csapatos ligában. Három győzelme, egy döntetlenje és hét veresége van, a gólkülönbsége 10–17.
A 28 éves Tóth egyébként a Mandiner Díj Az év férfi sportolója-cím egyik jelöltje. A kazincbarcikai születésű futballista 2024 augusztusában igazolt a Championshipben szereplő klubhoz Székesfehérvárról. A hírek szerint
Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt