Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Championship Blackburn Rovers FC hónap játékosa Anglia Tóth Balázs Egyesült Királyág

Kezdjük megszokni: tarolnak a magyarok Angliában

2025. október 31. 08:42

A magyar labdarúgó-válogatott 28 éves kapusa lett októberben a hónap legjobb Blackburn-játékosa. A Rovers-szurkolók szerint Tóth Balázs egy igazi klasszis, akit januárban el fognak vinni az angol másodosztályban bukdácsoló csapattól.

2025. október 31. 08:42
null

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a Blackburn Rovers, amely hátrányból fordítva győzött 2–1-re a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában. A meccs egyik hőse a több fontos védést is bemutató Tóth Balázs volt. A magyar válogatott kapusa azonban nemcsak ezen a meccsen nyújtott kiemelkedő teljesítményt klubjában, hanem az egész hónapban, a szurkolók pedig őt választották meg október legjobb Blackburn-játékosának.

TÓTH Balázs, október, Blackburn Rovers
Tóth Balázs kiváló hónapot tudhat maga mögött

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Balázs: egy igazi klasszis, akit fillérekért fognak eladni

A Rovers-drukkerek szerint 

  • jó helyre került és 
  • megérdemelt az elismerés.

„Csak így tovább, büszkék vagyunk rád!” 

„Le a kalappal, 1-es számú, még több védést!”

„Gratulálok, Balázs, megérdemelted!” 

Egy igazi klasszis. De ő lesz a következő játékosunk, akit fillérekért fogunk eladni. 

„Én is rá szavaztam.” 

„Minőségi kapus.” 

„Tuti, hogy elmegy tőlünk januárban.” 

A Blackburn Rovers a 21. helyen áll a 24 csapatos ligában. Három győzelme, egy döntetlenje és hét veresége van, a gólkülönbsége 10–17.

A 28 éves Tóth egyébként a Mandiner Díj Az év férfi sportolója-cím egyik jelöltje. A kazincbarcikai születésű futballista 2024 augusztusában igazolt a Championshipben szereplő klubhoz Székesfehérvárról. A hírek szerint 

  • 1 millió fontos ajánlatot tettek a Vidinek a játékjogáért, ő pedig 
  • három idényre szóló szerződést írt alá a kék-fehéreknél.

Mandiner Díj

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik és amelyek a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez. A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni november 5-ig. A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény. Erre november 26-án kerül sor a Várkert Bazárban, amelyről a Mandiner YouTube-csatornája természetesen élőben közvetít.

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 31. 10:30
Nyilván nem harmadosztályú kapus, úgyhogy ha kiesnek, akkor mennie kell. A kérdés csak az, hogy valahol valamelyik topligában lesz-e üresedés janurában. A Transfermarkt májusban 0.7 millió Euróra tette. Azóta kideült, hogy príma játékos, lett 3 meccse a válogatottban, remekel a bajnokságban, vagyis 3-4-5 lesz az ára. Ami egy jó kapusért elég jó ár.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. október 31. 10:20
A legjobb ma nálunk. 28? Azt hittem, 20...
Válasz erre
0
0
Interista
2025. október 31. 08:56
Per pillanat a legjobb magyar kapus. A Blackburn és a magyar válogatott sokat köszönhet neki, ilyen rövid idő alatt is. Premier ligás csapat vihetné, hogy ott is megmutathassa tudását. Hajrá, Balázs
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!