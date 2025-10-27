Ft
magyar válogatott Blackburn Rovers FC Tóth Balázs

Az angolok is rájöttek, mekkora üzletet csináltak a magyarral

2025. október 27. 08:54

Válogatottunk kapusa a magyar szurkolók után a Blackburn-drukkereket is elkápráztatta a védéseivel. Tóth Balázs csapata egyik legjobbja volt a Southampton elleni győzelem során, és ismét nagyot nőtt a Rovers-szimpatizánsok szemében.

2025. október 27. 08:54
null

Megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a Blackburn Rovers, amely hátrányból fordítva győzött 2–1-re a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában. A meccs egyik hőse a több fontos védést is bemutató Tóth Balázs volt. 

Tóth Balázs, Blackburn Rovers, Southampton, magyar válogatott
Tóth Balázs a magyar szurkolók után a Blackburn-drukkereket is elkápráztatta a védéseivel / Fotó: Paul Ellis / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Balázs teljesítményétől „elájultak” az angolok

A magyar labdarúgó-válogatott 28 éves kapusa már egy ideje kivívta a Rovers-szurkolók rokonszenvét, sokan mégiscsak most szembesültek vele, hogy milyen teljesítményre képes.

A Blackburn-drukkerek reakcióiból válogatottunk.

„Tóth nélkül utolsó előttiek lennénk, nulla ponttal.”

„Hosszú idő óta ő a legjobb kapusunk.”

„Nem semmi a srác!”

„Tóth a liga legjobb kapusai között van.”

Messze a legjobb igazolásunk.

„Neki kellett volna a meccs emberének lennie.”

Valószínűleg ő a legjobb játékosunk jelenleg. Nem lennék meglepődve, ha eladnánk az idény végén.

„Kiváló teljesítmény egy kiváló kapustól.”

A Blackburn Rovers ezzel a győzelemmel a 21. helyen áll a 24 csapatos ligában. 

Tóth Balázs egyébként a Mandiner Díj Az év férfi sportolója-cím egyik jelöltje. A kazincbarcikai születésű futballista 2024 augusztusában igazolt a Championshipben szereplő klubhoz Székesfehérvárról. A hírek szerint 

  • 1 millió fontos ajánlatot tettek a Vidinek a játékjogáért, Tóth pedig 
  • három idényre szóló szerződést írt alá a kék-fehéreknél.

Mandiner Díj

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik és amelyek a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez. A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni november 5-ig. A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény. Erre november 26-án kerül sor a Várkert Bazárban, amelyről a Mandiner YouTube-csatornája természetesen élőben közvetít.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

