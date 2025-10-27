Az angolok is rájöttek, mekkora üzletet csináltak a magyarral

„Az a tejfölszőke kisfiú megmondta nekem, hogy egyszer Ronaldo ellen fog védeni..." – szívmelengető üzenet a válogatott új hősének
Megmutatta, az álmok igenis valóra válhatnak!
Válogatottunk kapusa a magyar szurkolók után a Blackburn-drukkereket is elkápráztatta a védéseivel. Tóth Balázs csapata egyik legjobbja volt a Southampton elleni győzelem során, és ismét nagyot nőtt a Rovers-szimpatizánsok szemében.
Megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a Blackburn Rovers, amely hátrányból fordítva győzött 2–1-re a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában. A meccs egyik hőse a több fontos védést is bemutató Tóth Balázs volt.
A magyar labdarúgó-válogatott 28 éves kapusa már egy ideje kivívta a Rovers-szurkolók rokonszenvét, sokan mégiscsak most szembesültek vele, hogy milyen teljesítményre képes.
A Blackburn-drukkerek reakcióiból válogatottunk.
„Tóth nélkül utolsó előttiek lennénk, nulla ponttal.”
„Hosszú idő óta ő a legjobb kapusunk.”
„Nem semmi a srác!”
„Tóth a liga legjobb kapusai között van.”
Messze a legjobb igazolásunk.
„Neki kellett volna a meccs emberének lennie.”
Valószínűleg ő a legjobb játékosunk jelenleg. Nem lennék meglepődve, ha eladnánk az idény végén.
„Kiváló teljesítmény egy kiváló kapustól.”
A Blackburn Rovers ezzel a győzelemmel a 21. helyen áll a 24 csapatos ligában.
