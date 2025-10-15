„Az a tejfölszőke kisfiú megmondta nekem, hogy egyszer Ronaldo ellen fog védeni..." – szívmelengető üzenet a válogatott új hősének

A 2–2-es bravúrdöntetlennel végződött Portugália–Magyarország utáni meccsértékelésében saját bevallása szerint is „új fegyvereket” fedezett fel Marco Rossi a legutóbbi világbajnoki selejtezők során. Noha a magyar válogatott szövetségi kapitánya bölcsen nem nevesítette konkrétan, kikre gondolt, Tóth Balázs berobbanása például jó eséllyel rá és a stábra is legalább akkora hatással volt, mint a hazai sportközvéleményre. A Blackburn kapusa Dibusz Dénes távollétében ismét bizonyította, hogy hosszú távon abszolút alapembere lehet a nemzeti csapatnak: elképesztően magabiztos és higgadt teljesítménnyel rukkolt elő mindkét mérkőzésen, kulcsfontosságú pillanatokban bemutatott bravúrokkal, főleg az olyan portugál világsztárok ellen, mint a gyerekkori példaképének számító Cristiano Ronaldo.

Tóth Balázs koncentrál gyermekkori idoja, Cristiano Ronaldo tekerésére Lisszabonban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)