10. 15.
szerda
magyar válogatott Blackburn Rovers FC Magyarország Cristiano Ronaldo Tóth Balázs vb-selejtező Portugália Ronaldo

„Az a tejfölszőke kisfiú megmondta nekem, hogy egyszer Ronaldo ellen fog védeni..." – szívmelengető üzenet a válogatott új hősének

2025. október 15. 18:32

Tóth Balázs nem várt helyről kapta meg élete egyik legnagyobb elismerését. A magyar válogatottba üstökösként berobbanó kapus nővére elárulta, a nagy álmokat szövögető borsodi kissrácon mindenki csak mosolygott, de ő pontosa tudta, egyszer valóra váltja az álmait...

2025. október 15. 18:32
null

A 2–2-es bravúrdöntetlennel végződött Portugália–Magyarország utáni meccsértékelésében saját bevallása szerint is „új fegyvereket” fedezett fel Marco Rossi a legutóbbi világbajnoki selejtezők során. Noha a magyar válogatott szövetségi kapitánya bölcsen nem nevesítette konkrétan, kikre gondolt, Tóth Balázs berobbanása például jó eséllyel rá és a stábra is legalább akkora hatással volt, mint a hazai sportközvéleményre. A Blackburn kapusa Dibusz Dénes távollétében ismét bizonyította, hogy hosszú távon abszolút alapembere lehet a nemzeti csapatnak: elképesztően magabiztos és higgadt teljesítménnyel rukkolt elő mindkét mérkőzésen, kulcsfontosságú pillanatokban bemutatott bravúrokkal, főleg az olyan portugál világsztárok ellen, mint a gyerekkori példaképének számító Cristiano Ronaldo. 

Tóth Balázs figyeli C. Ronaldo tekerését
Tóth Balázs koncentrál gyermekkori idoja, Cristiano Ronaldo tekerésére Lisszabonban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A 28 éves kapus a szakmai dicséretek mellett az egyik legnagyobb elismerést most „házon belülről” kapta meg: nővére, Tóth Vivien egyszerre megmosolyogtató és szívmelengető szavakat tett közzé közösségi oldalán, kiemelve, 

a pici borsodi faluból nagy tervekkel világgá induló öccse lehet az élő példa mindenki számára, hogy az álmok igenis valóra válhatnak, ha valaki kitartóan tesz értük. 

(Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Töki
2025. október 15. 20:07
Ilyen az, amikor család van, az ember mögött!!! Én is borsodi gyerek vagyok, tudom, miről van szó!!!
1
0
Oszodibeszed
2025. október 15. 18:55
szép történet További sok sikert!
5
0
