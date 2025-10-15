„Az a tejfölszőke kisfiú megmondta nekem, hogy egyszer Ronaldo ellen fog védeni..." – szívmelengető üzenet a válogatott új hősének

Portugália–Magyarország: „Ezt soha nem tudom megígérni, de azt igen” – Marco Rossi a Mandinernek
„Büszke vagyok a srácokra, de ettől még nem változott semmi a jövőre nézve.”
Tóth Balázs nem várt helyről kapta meg élete egyik legnagyobb elismerését. A magyar válogatottba üstökösként berobbanó kapus nővére elárulta, a nagy álmokat szövögető borsodi kissrácon mindenki csak mosolygott, de ő pontosa tudta, egyszer valóra váltja az álmait...
A 2–2-es bravúrdöntetlennel végződött Portugália–Magyarország utáni meccsértékelésében saját bevallása szerint is „új fegyvereket” fedezett fel Marco Rossi a legutóbbi világbajnoki selejtezők során. Noha a magyar válogatott szövetségi kapitánya bölcsen nem nevesítette konkrétan, kikre gondolt, Tóth Balázs berobbanása például jó eséllyel rá és a stábra is legalább akkora hatással volt, mint a hazai sportközvéleményre. A Blackburn kapusa Dibusz Dénes távollétében ismét bizonyította, hogy hosszú távon abszolút alapembere lehet a nemzeti csapatnak: elképesztően magabiztos és higgadt teljesítménnyel rukkolt elő mindkét mérkőzésen, kulcsfontosságú pillanatokban bemutatott bravúrokkal, főleg az olyan portugál világsztárok ellen, mint a gyerekkori példaképének számító Cristiano Ronaldo.
Ezt is ajánljuk a témában
„Büszke vagyok a srácokra, de ettől még nem változott semmi a jövőre nézve.”
A 28 éves kapus a szakmai dicséretek mellett az egyik legnagyobb elismerést most „házon belülről” kapta meg: nővére, Tóth Vivien egyszerre megmosolyogtató és szívmelengető szavakat tett közzé közösségi oldalán, kiemelve,
a pici borsodi faluból nagy tervekkel világgá induló öccse lehet az élő példa mindenki számára, hogy az álmok igenis valóra válhatnak, ha valaki kitartóan tesz értük.
Ezt is ajánljuk a témában
Rémálomszerűen kezdődött, álomszerűen zárult a blackburni kaland.
(Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)