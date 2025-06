A dühét és frusztrációját fordította át bizonyítási vágyba – egy borsodi faluból indulva lenne Gulácsi utódja a válogatott nagy visszatérője

Magyarországon sem ment rosszul a játék, kétszer is az év kapusának választották, két különböző klubnál. Miért döntött mégis úgy, hogy a kényelmes hazai közeget hátrahagyva fejest ugrik inkább az ismeretlenbe? Ambíció, profi szemléletmód?

A magyarországi karrierem elég hektikusan alakult. A Puskás Akadémiában volt egy nagyon jó idényem, utána meg egy kevésbé jó, a kispadra szorultam. Aztán elkerültem Fehérvárra, ott ismét megkaptam a lehetőséget, és ezt megint egy nagyon jó idénnyel tudtam meghálálni. Tulajdonképpen azt lehetett mondani, amikor két teljes évadot tudtam védeni, akkor mindkétszer engem választottak meg az év kapusának, és ez nagyon kíváncsivá tett, vajon ha itthon ilyen jól megy, akkor külföldön, magasabb szinten is tudnám-e hozni ugyanezt a teljesítményt.

Éreztem, hogy még többet ki tudnék hozni magamból, így aztán úgy voltam vele, mindenképpen szeretném magam kipróbálni magam légiósként, elvégre vesztenivalóm nincs. Azt gondoltam, ha mégse jön be, hazafelé mindig van visszaút, míg fordítva ez nem feltétlenül igaz. Ettől függetlenül nagyon ritka az, hogy egy magyar játékos egy ilyen szintugrásra legyen képes, szóval örülök, hogy belevágtam, akárhogyan is alakult.

Korábban Magyarországon is átélt már egy hasonlóan hosszú mellőzést, akkor a Puskás Akadémiánál Hornyák Zsolt vezetőedzővel nem találták a közös hangot. Nem volt most déja vu érzése?

A kettőt egyáltalán nem lehet összehasonlítani. A Puskásnál nem a teljesítményem miatt kerültem a kispadra, hanem mert megromlott a kapcsolatom Hornyák Zsolttal. Angliában viszont nem történt ilyesmi, mindenkivel jóban vagyok, ott tényleg nem kaptam érdemi indoklást a mellőzésemmel kapcsolatban. Szerencsére ez a múlté: most nyáron egy nagyon jó felkészülést kell végigcsinálnom, és kőkeményen megharcolni azért, hogy megtarthassam a helyemet a kapuban.

Említette a Fehérvárt is, amelynél ezt az évadot elkezdte. A végére fordított utat jártak be: míg az ön idénye kiegyenesedett, addig a Vidi nem tudta kiharcolni a bennmaradást, és meglepetésre 25 év után kiesett az élvonalból.

Ez nagyon mélyen megérintett. A Fehérvár teljesen hozzám nőtt, nagyon megszerettem a klubot, a szurkolókat, és úgy éreztem, ők is engem.

Kicsit a sajátoménak is éreztem a kiesést, borzasztóan elszomorított. Őszintén nem tudom elképzelni nélkülük az NB I-et. Fantasztikus a város, a drukkerek, a stadion, egyértelmű, hogy sokkal többet érdemelnének: egy olyan csapatot, ami örömet szerez nekik és a bajnoki címért harcol.

Tóth Balázs megszerette a fehérvári klubot és a szurkolókat – nagyon a szívén viselte a szebb napokat látott csapat kiesését / Fotó: fehervarfc.hu

Vidámabb téma: mennyire érzi Angliában az itthon tomboló Szoboszlai- és Kerkez-őrületet? Amikor kiderül, hogy ön is magyar, őket emlegetik előszeretettel, vagy inkább a régebbi PL-játékosainkat?

Amikor itt szóba kerül, hogy magyar vagyok, nyilván Szoboszlai Dominikhoz és Kerkez Miloshoz kötnek először – ők abszolút sztárjátékosok, immár Premier League-szinten is. Viszont a régiek közül is nagyon sok mindenkire emlékeznek! Király Gabinak, Bogdán Ádinak, Gera Zolinak például a mai napig nagyon jól csengő neve van Angliában, óriási karrier van a hátuk mögött. Nagyon jó érzés, hogy így állnak a magyarokhoz errefelé. Hozzáteszem, én is csak most tapasztaltam meg igazán, hogy a futball itt tényleg vallás: a focistákat teljesen másképpen kezelik, szinte a tenyerükön hordozzák őket. Én például amint kilépek az utcára Blackburnben, máris sztárként ugrálnak körül. Ehhez azért nem volt egyszerű hozzászokni…

Van még egy nagy sztori, ami folyamatosan lázban tartja a brit sajtót, ez pedig a walesi Wrexham FC szárnyalása. A klubnak ugye történetesen a hollywoodi filmsztár, Ryan Reynolds a tulajdonosa, és az ötödosztályból indulva jövőre már az önök riválisai lesznek a Championshipben…

Folyamatosan téma az ő jelenségük, leginkább az extrém anyagi lehetőségeik miatt. A Wrexham sorozatban a negyedik idényében ugrik feljebb egy osztályt, ez szerintem világrekord, és már most tudni, hogy a Championshipnek is olyan költségvetéssel vágnak neki, hogy konkrétan még innen is illene feljutniuk. Óriásit szólna, ha négy év leforgása alatt az ötödosztályból a Premier League-ig repülnének, és nincs is kizárva… És nyugodtan említhetjük mellettük a másik feljutót, a Birminghamet is, amely ugyancsak nagyon nagy múlttal rendelkezik. Csak viszonyításképpen: tavaly a harmadosztályban húszmillió fontért vásároltak játékost, ami a mi teljes költségvetésünknek úgy a háromszorosa…

Egy ilyen felemás, de kiválóan végződő idény után mik a tervei a következő évadra nézve? Foggal-körömmel megtartani a helyét a kezdőben?

Egyértelmű, ez a legfontosabb, hogy első számú kapusként lehetőleg a teljes idényt lehúzhassam, akár minden meccset végigvédve. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy a sérülések is elkerüljenek. Szóval ez a fő prioritás, de én egyébként

nem úgy élem meg ezt az egész kalandot, hogy a Blackburn a végcél, a beteljesült álom, hanem igyekszem egyre magasabbra és magasabbra tenni a mércét. Mindig vannak nagyobb céljaim, amiket kitűzök magam elé.

Ami biztos, hogy jelenleg a lehető legjobb helyen vagyok abból a szempontból, hogy a Blackburn híresen jó kapusiskola, úgy is tekintenek rá itt Angliában, mint az egyik legjobb kapusneveldére – elég csak a közelmúltból a jelenlegi Arsenal-sztár David Rayát említeni, vagy a belga válogatott Thomas Kaminskit. Nyilván az előrelépéshez kell először is egy nagyon jó idény, de úgy érzem, ha ez sikerül, itt igenis minden adott a szintugráshoz.

Nyitókép: Blackburn Rovers