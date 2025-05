Az egyik Angliában, a másik Barcelonában parádézik – ezért nem dől Rossi a kardjába Gulácsi visszavonulása miatt

Juhász Bence (Mezőkövesd)

19 évesen berobbant az NB II-ben: 20 meccsen védett, ezek közül 8-on nem kapott gólt – nem csoda, hogy az M4 Sport információi szerint több NB I-es klub is szemet vetett rá. Jelenleg aranyat ér, hiszen nem elég, hogy magyar, még 21 éven aluli is, így tökéletesen megfelel az MLSZ új szabályainak – ráadásul még a képességei is jók. Ha ezt a szintet az élvonalban is hozni tudja, közel kerülhet a válogatotthoz.