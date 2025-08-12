Akkora égbekiáltó dolgot mondott Magyar Péter a magyar inflációról, hogy az még a saját híveinek is kínos lett
A Tisza-vezér minden határon túlment a hergelésben.
A Férfi olyannyira macsó, vagány, eNberi és S-E-X.
„A Férfi olyannyira macsó, vagány, eNberi és S-E-X, hogy pár hét, és jön egy poszt reggeli merevedésről, ahol a hamiskás mosoly mellé annyi lesz írva: »Helló!«
Majd megalakul a Bránermeister Tisza sziget Gugyerák Emőkéné vezetésével.”
