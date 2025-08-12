Ft
Tisza Párt Tisza szigetek fotó Magyar Péter férfi közösségi média

Pár hét, és jön egy poszt reggeli merevedésről, ahol a hamiskás mosoly mellé annyi lesz írva: „Helló!”

2025. augusztus 12. 13:33

A Férfi olyannyira macsó, vagány, eNberi és S-E-X.

2025. augusztus 12. 13:33
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
„A Férfi olyannyira macsó, vagány, eNberi és S-E-X, hogy pár hét, és jön egy poszt reggeli merevedésről, ahol a hamiskás mosoly mellé annyi lesz írva: »Helló!«

Majd megalakul a Bránermeister Tisza sziget Gugyerák Emőkéné vezetésével.”

Nyitókép: Facebook

