Megáll az ész és körbenéz: levezette az olasz EP-képviselő, hogy Európának meg kéne fenyegetnie Amerikát

Dario Nardella, az olasz demokrata párt EP-képviselője interjút adott a La Repubblicának, amelyben egészen érdekes módon támadta Giorgia Melonit. Nardella állítása szerint Meloni „az ellentmondásosság csapdájába esik, gyakorlatilag az oroszbarát kormányok malmára hajtja a vizet”, ugyanis

azt is megtudhattuk a delikvenstől, hogy „Meloni és Orbán mintha az amerikai vonalat támogatnák”.

Mint fogalmazott, „szavakban Európa és Ukrajna érdekeit védi, a gyakorlatban viszont az oroszbarát és nacionalista kormányok – mint a magyar – oldalára áll, ezzel aláásva az EU minden erőfeszítését. Elég csak megnézni az ellenséges magatartást, amit a »jó szándékúak« csoportjával szemben tanúsított. Döntenie kell: Európa és Ukrajna oldalán áll, vagy Trump és Putyin mellett, akik mindkettőt el akarják pusztítani?”

Az interjúban más érdekes gondolatok is elhangzottak: például az, hogy az európai állam- és kormányfőknek meg kéne fenyegetniük az Egyesült Államokat, és végre egységes európai álláspontot kéne képviselniük a NATO-ban – és azt is megtudhattuk, hogy Ukrajna EU-s csatlakozása nem képezheti alku tárgyát.