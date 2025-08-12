Megáll az ész és körbenéz: levezette az olasz EP-képviselő, hogy Európának meg kéne fenyegetnie Amerikát

Összeült a hajlandók koalíciója – több ország minisztere is konkrétumokat akar
Amíg nem tisztázzák a katonai erők küldetését és bevetésük szabályozását, addig nem vesznek részt semmiben.
Azt is megtudhattuk a delikvenstől, hogy „Meloni és Orbán mintha az amerikai vonalat támogatnák”, ami természetesen rossz.
Dario Nardella, az olasz demokrata párt EP-képviselője interjút adott a La Repubblicának, amelyben egészen érdekes módon támadta Giorgia Melonit. Nardella állítása szerint Meloni „az ellentmondásosság csapdájába esik, gyakorlatilag az oroszbarát kormányok malmára hajtja a vizet”, ugyanis
Mint fogalmazott, „szavakban Európa és Ukrajna érdekeit védi, a gyakorlatban viszont az oroszbarát és nacionalista kormányok – mint a magyar – oldalára áll, ezzel aláásva az EU minden erőfeszítését. Elég csak megnézni az ellenséges magatartást, amit a »jó szándékúak« csoportjával szemben tanúsított. Döntenie kell: Európa és Ukrajna oldalán áll, vagy Trump és Putyin mellett, akik mindkettőt el akarják pusztítani?”
Az interjúban más érdekes gondolatok is elhangzottak: például az, hogy az európai állam- és kormányfőknek meg kéne fenyegetniük az Egyesült Államokat, és végre egységes európai álláspontot kéne képviselniük a NATO-ban – és azt is megtudhattuk, hogy Ukrajna EU-s csatlakozása nem képezheti alku tárgyát.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
