Európa Ukrajna Dario Nardella NATO Olaszország Európai Parlament

Megáll az ész és körbenéz: levezette az olasz EP-képviselő, hogy Európának meg kéne fenyegetnie Amerikát

2025. augusztus 12. 12:32

Azt is megtudhattuk a delikvenstől, hogy „Meloni és Orbán mintha az amerikai vonalat támogatnák”, ami természetesen rossz.

2025. augusztus 12. 12:32
null

Dario Nardella, az olasz demokrata párt EP-képviselője interjút adott a La Repubblicának, amelyben egészen érdekes módon támadta Giorgia Melonit. Nardella állítása szerint Meloni „az ellentmondásosság csapdájába esik, gyakorlatilag az oroszbarát kormányok malmára hajtja a vizet”, ugyanis 

azt is megtudhattuk a delikvenstől, hogy „Meloni és Orbán mintha az amerikai vonalat támogatnák”. 

Mint fogalmazott, „szavakban Európa és Ukrajna érdekeit védi, a gyakorlatban viszont az oroszbarát és nacionalista kormányok – mint a magyar – oldalára áll, ezzel aláásva az EU minden erőfeszítését. Elég csak megnézni az ellenséges magatartást, amit a »jó szándékúak« csoportjával szemben tanúsított. Döntenie kell: Európa és Ukrajna oldalán áll, vagy Trump és Putyin mellett, akik mindkettőt el akarják pusztítani?”

Az interjúban más érdekes gondolatok is elhangzottak: például az, hogy az európai állam- és kormányfőknek meg kéne fenyegetniük az Egyesült Államokat, és végre egységes európai álláspontot kéne képviselniük a NATO-ban – és azt is megtudhattuk, hogy Ukrajna EU-s csatlakozása nem képezheti alku tárgyát.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitóképen Dario Nardella
Forrás: Marco BERTORELLO / AFP

 

Hangillat
2025. augusztus 12. 14:07
"aláásva az EU minden erőfeszítését." Talján euidióta, szilárdan áll a valószínűség valótlan, színtelen talaján. Az EU-EB-EP fegyvere a feszítővas, amivel önmagát feszíti szét. Előtte még suhintás vele a migráció, gender, háborús erőfe$zítés, pokol felé. A pajszeres ön-mószerol módszer.
Válasz erre
0
0
Atoszka
2025. augusztus 12. 14:04
Csak rá kell nézni: az olasz Karácsony Gejgőke…
Válasz erre
3
0
eljolesz
•••
2025. augusztus 12. 13:42 Szerkesztve
"az európai állam- és kormányfőknek meg kéne fenyegetniük az Egyesült Államokat," - ja, mint Fleck a KE-öt. Ez a komcsi digó a Flecknél végezte a tanulmányait? Egyébként így, hogy az eu gyakorlatilag hadban áll az oroszokkal. (most még csak) vámháborúban a kínaiakkal, mi sem természetesebb, hogy az amcsikba is bele kell kötni. :)))
Válasz erre
6
0
tetx
2025. augusztus 12. 13:38
Jaja, az oroszokkal már háborús fenyegetőzés megy, ideje az usát is helyre tenni, és rögtön hadüzenetet küldenék kínának is, és ha a ladik már úgyis arra jár, célszerű egycsapásra indiaiakat és pakisztániakat kötelezni az lmbtfiszfasz alapvető jogok betartására, különben oda is megy a hadüzenet. Még valami más, agyhalottak?
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!