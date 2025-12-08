Ft
Európa szankciók Oroszország ellen Kijev Törökország Szijjártó Péter

Újabb ország vette fel a kesztyűt: a magyarok oldalán száll harcba a nagyhatalom – összedőlhet a szankciós kártyavár

2025. december 08. 16:21

Szijjártó Péter szerint Magyarország Törökország támogatásával folytathatja a Brüsszellel és Kijevvel vívott küzdelmét az energiaellátás biztonságáért.

2025. december 08. 16:21


Magyarország szövetségesként számíthat Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Isztambulban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a magyar-török közös konzultációs mechanizmus első ülését követően, hogy nem véletlen, hogy ezen a külügyminiszterek mellett alapvetően a védelempolitikával foglalkozó kormányzati vezetők vettek részt, ugyanis az elhibázott európai politikai stratégia miatt mind a fizikai, mind a gazdasági, mind az energiabiztonság nagyon komoly kihívásokkal néz szembe.

Aláhúzta, hogy az együttműködés Törökországgal kifejezetten segíti ezen kihívások sikeres leküzdését, miután az ország fontos szövetséges hazánk fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának fenntartásában.

„Az elmúlt időszakban az energiaellátás biztonsága került a legsúlyosabb kihívások elé (…) Mi megállapodtunk Washingtonban és megállapodtunk Moszkvában is annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantálni tudjuk, azonban Brüsszellel és Kijevvel is újabb küzdelmek állnak előttünk” – tudatta.

„Hiszen Brüsszel és Kijev folyamatosan újabb és újabb kihívások elé állítja a magyar energiaellátás biztonságát, és 

a Brüsszellel és Kijevvel az energiaellátásuk biztonsága érdekében folytatott küzdelmünkben Törökország fontos szövetségesünk” 

– folytatta.

Ennek kapcsán rámutatott, hogy jelenleg Törökországon keresztül zajlik Magyarország földgázellátása, az ezen irányból importált földgáz mennyisége idén el fogja érni a nyolcmilliárd köbmétert, aminek egy része Szlovákia ellátását szolgálja.

„Soha korábban ennyi földgáz Magyarországra Törökországból nem érkezett. Alapvető érdekünk ennek a szállítási útvonalnak a zavartalansága, és a török kormány most is világossá tette, hogy mindig – ahogy eddig is – korrekt módon, megbízható tranzitországként viselkednek, és garantálják, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítások zavartalanul haladhatnak át Törökországon” – szögezte le.

„Washingtonban megállapodtunk arról, hogy nincsen jogi akadálya annak, hogy Oroszországból vásároljunk továbbra is kőolajat és földgázt, hogy biztosítsuk hazánk energiaellátását. Oroszországban megállapodtunk abban, hogy küldik is a kőolajat és a földgázt. 

Törökországban pedig arról biztosítottak minket, hogy ők adják ehhez az útvonalat. 

Most már Brüsszellel és Kijevvel kell küzdenünk napi szinten azért, hogy az ország energiaellátása a Washingtonnal, Moszkvával és Ankarával kötött megállapodásnak megfelelően zavartalanul tudjon folytatódni” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország és Törökország is elítéli az Európába irányuló energiaszállítási útvonalak ellen elkövetett ukrán támadásokat. „A törökökkel közösen elítéltük azokat a támadásokat, amelyek az energiaszállítási útvonalak ellen történtek az elmúlt időszakban, legyen szó a fekete-tengeri tankerhajókról vagy az oroszországi kőolajvezetékekről” – mondta.

Ezt követően pedig emlékeztetett, hogy a két ország korábban azt a célt tűzte ki, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalmuk elérje az évi ötmilliárd dollárt, amit sikerült is megvalósítani mostanra.

„Ez óriási rekord. Soha korábban ekkora kereskedelem a két ország között nem zajlott. Ennek voltak bizonyos előfeltételei, például az, hogy a két ország közötti légiközlekedést intenzívvé tettük. Jelenleg 42 légijárat közlekedik a két ország között hetente. A mai napon aláírt megállapodás értelmében ez a szám 105-re nő. Tehát innentől kezdve 105 járat fog közlekedni a két ország között: 91 személyszállító és 14 cargojárat hetente” – tájékoztatott, külön is üdvözölve, hogy a Wizz Air járatot indít Budapest és Ankara között.

„Ez újabb lehetőséget biztosít arra, hogy a kétoldalú kereskedelmi, turisztikai, üzleti forgalom tovább nőjön. Emellett fontos kérdés még az, hogy az energia területén egy újabb mérföldkövet tűztünk ki magunk elé. Ugye a földgáz területén már jól együttműködünk, és ezt az együttműködést szeretnénk kiterjeszteni a kőolaj területére is, oly módon, hogy a Mol és a török olajvállalat Azerbajdzsán, Oroszország és Magyarország területén folytatott stratégiai együttműködését kiterjesszük törökországi és líbiai helyszínekre is” – tudatta.

A miniszter végül megerősítette, hogy Magyarország és Törökország is a nemzetközi béketábor büszke tagja, a két ország egyetért abban, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a harctéren. „Mindig is egyetértettünk abban, hogy diplomáciai megoldás kell, mindig is egyetértettünk abban, hogy a tárgyalóasztalhoz kell ülniük” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

***

