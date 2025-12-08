Újabb ország vette fel a kesztyűt: a magyarok oldalán száll harcba a nagyhatalom – összedőlhet a szankciós kártyavár

Törökországban pedig arról biztosítottak minket, hogy ők adják ehhez az útvonalat.

Most már Brüsszellel és Kijevvel kell küzdenünk napi szinten azért, hogy az ország energiaellátása a Washingtonnal, Moszkvával és Ankarával kötött megállapodásnak megfelelően zavartalanul tudjon folytatódni” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország és Törökország is elítéli az Európába irányuló energiaszállítási útvonalak ellen elkövetett ukrán támadásokat. „A törökökkel közösen elítéltük azokat a támadásokat, amelyek az energiaszállítási útvonalak ellen történtek az elmúlt időszakban, legyen szó a fekete-tengeri tankerhajókról vagy az oroszországi kőolajvezetékekről” – mondta.

Ezt követően pedig emlékeztetett, hogy a két ország korábban azt a célt tűzte ki, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalmuk elérje az évi ötmilliárd dollárt, amit sikerült is megvalósítani mostanra.

„Ez óriási rekord. Soha korábban ekkora kereskedelem a két ország között nem zajlott. Ennek voltak bizonyos előfeltételei, például az, hogy a két ország közötti légiközlekedést intenzívvé tettük. Jelenleg 42 légijárat közlekedik a két ország között hetente. A mai napon aláírt megállapodás értelmében ez a szám 105-re nő. Tehát innentől kezdve 105 járat fog közlekedni a két ország között: 91 személyszállító és 14 cargojárat hetente” – tájékoztatott, külön is üdvözölve, hogy a Wizz Air járatot indít Budapest és Ankara között.