„Nagy hatalom, nagy erő, nagy befolyás” – Orbán Viktor elmondta, miért utazik Törökországba (VIDEÓ)

A migráció tekintetében Orbán Viktor szerint a törökök segítsége nélkül a migrációs nyomás Magyarországon és Európában újra rendkívüli mértékben megnőne, hiszen jelenleg is több millió migráns tartózkodik Törökországban.

Az energetika kapcsán kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanása óta rendkívüli módon megnőtt a téma jelentősége. Jelenleg ugyanis csak a Török Áramlaton keresztül érkezik Magyarországra az olcsóbb orosz gáz.

Hozzátette: Törökországnak segítségre van szüksége ahhoz, hogy meg tudja védeni ezt a vezetéket, és ne történhessen meg vele az, ami az Északi Áramlattal történt.

Orbán Viktor felidézte azt is, hogy Törökország az ukrajnai háborúval kapcsolatban minden békéltetési kísérletben szerepet vállalt, és eddig egyedül nekik sikerült részsikereket elérniük. „Pontosan tudják, hogy a háborún ők is csak veszíthetnek, Törökország olyan, mint Magyarország” – fogalmazott. Azt is elárulta, hogy a két ország a színfalak mögött szorosan együttműködik a béketeremtés érdekében.