Orbán Viktor Törökországba látogat Erdogan elnök meghívására

Orbán Viktor Erdogannal tárgyalt: erről egyeztettek a felek Törökországban
Kétoldalú tárgyalást folytatott a magyar miniszterelnök a török elnökkel.
Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök meghívására Törökországba látogat Orbán Viktor. A magyar kormányfő és delegációja hétfőn részt vesz a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén is.
Orbán Viktor Törökországba látogat a török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan meghívására, hogy részt vegyen a Törökország és Magyarország közötti Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács 7. ülésén.
Burhanettin Duran, a török elnök kommunikációs igazgatójának bejelentése szerint Recep Tayyip Erdoğan és Orbán Viktor
megvitatják a megerősített stratégiai partnerségi kapcsolat minden aspektusát, illetve eszmét cserélnek az aktuális regionális és globális kérdésekről is.
Duran megjegyezte azt is: várhatóan olyan megállapodások aláírására is sor kerül, amelyek a kétoldalú kapcsolatok szerződéses alapjait tovább erősítik.
A törökországi látogatással kapcsolatban Orbán Viktor is posztolt közösségi oldalán vasárnap délután. Annyit írt:
Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul”.
Deák Dániel elemző a nagy jelentőségű török–magyar diplomáciai találkozóval összefüggésben megjegyezte, hogy Törökország fontos ország hazánk energiaellátása szempontjából – tehát ez a téma is napirenden lesz. „Törökország az Egyesült Államok után a második legerősebb NATO-tagállam, regionális nagyhatalom, mellyel Orbán Viktor az elmúlt évtizedben szintén szoros és baráti kapcsolatot alakított ki” – hívta fel a figyelmet.
A nyitókép Orbán Viktor 2025. áprilisi törökországi látogatásán készült. Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher