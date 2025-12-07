Orbán Viktor Törökországba látogat Erdogan elnök meghívására

A törökországi látogatással kapcsolatban Orbán Viktor is posztolt közösségi oldalán vasárnap délután. Annyit írt:

Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul”.

Deák Dániel elemző a nagy jelentőségű török–magyar diplomáciai találkozóval összefüggésben megjegyezte, hogy Törökország fontos ország hazánk energiaellátása szempontjából – tehát ez a téma is napirenden lesz. „Törökország az Egyesült Államok után a második legerősebb NATO-tagállam, regionális nagyhatalom, mellyel Orbán Viktor az elmúlt évtizedben szintén szoros és baráti kapcsolatot alakított ki” – hívta fel a figyelmet.