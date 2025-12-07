Ft
Ft
10°C
7°C
Ft
Ft
10°C
7°C
12. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Recel Tayyip Erdogan Törökország Orbán Viktor

Orbán Viktor Törökországba látogat Erdogan elnök meghívására

2025. december 07. 17:17

Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök meghívására Törökországba látogat Orbán Viktor. A magyar kormányfő és delegációja hétfőn részt vesz a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén is.

2025. december 07. 17:17
null

Orbán Viktor Törökországba látogat a török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan meghívására, hogy részt vegyen a Törökország és Magyarország közötti Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács 7. ülésén. 

Burhanettin Duran, a török elnök kommunikációs igazgatójának bejelentése szerint Recep Tayyip Erdoğan és Orbán Viktor 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye

Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye
Tovább a cikkhezchevron

megvitatják a megerősített stratégiai partnerségi kapcsolat minden aspektusát, illetve eszmét cserélnek az aktuális regionális és globális kérdésekről is.

Duran megjegyezte azt is: várhatóan olyan megállapodások aláírására is sor kerül, amelyek a kétoldalú kapcsolatok szerződéses alapjait tovább erősítik. 

Ezt is ajánljuk a témában

A törökországi látogatással kapcsolatban Orbán Viktor is posztolt közösségi oldalán vasárnap délután. Annyit írt:

Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul”.

Deák Dániel elemző a nagy jelentőségű török–magyar diplomáciai találkozóval összefüggésben megjegyezte, hogy Törökország fontos ország hazánk energiaellátása szempontjából – tehát ez a téma is napirenden lesz. „Törökország az Egyesült Államok után a második legerősebb NATO-tagállam, regionális nagyhatalom, mellyel Orbán Viktor az elmúlt évtizedben szintén szoros és baráti kapcsolatot alakított ki” – hívta fel a figyelmet.

A nyitókép Orbán Viktor 2025. áprilisi törökországi látogatásán készült. Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akoba
2025. december 07. 18:48
Hát bizony, sz.r dolog az elszigeteltség.
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2025. december 07. 18:39
Washington, Moszkva, Peking, Ankara, Kairo.... De Bécsbe vagy Berlinbe nem hívnák azt az államférfit, akivel a világ hatalmai nemcsak szóba állnak.... HANEM TISZTELIK IS!!!!
Válasz erre
3
0
nempolitizalok-0
2025. december 07. 18:31
Pld., a törökök a barátaink, nem ez a tetves korrupt eurolibsi csürhe, akik azt gondolják a gyarmatuk vagyunk. Nem csak ellopják a pénzeinket, de még azt is kötelezővé tennék, hogy vegyünk részt a háborújukban és oroszország kifosztásában.
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. december 07. 18:30
Megkérdezi,hogy hogyan tudná lekapcsolni a Karácsonyt, mint ahogyan a Szardogán lecsukatta az isztambuli polgármestert…🤨
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!