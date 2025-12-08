Ft
12. 08.
hétfő
Ukrajna hitel Európai Bizottság Románia

Von der Leyen dirigál, Románia pedig bólogat: 4 milliárd eurót küldenének Ukrajnába – a megszorítócsomagok sem jelentenek akadályt

2025. december 08. 16:47

Románia nehéz gazdasági helyzetben is jelentős uniós tehervállalás elé néz, a tervezet szerint 4,4 milliárd eurós garanciát kellene vállalnia Ukrajna támogatására.

2025. december 08. 16:47
null

A Politico értesülései szerint olyan belső uniós dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek alapján az Európai Bizottság a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) arányában osztaná szét a tagállamokra háruló terheket egy új, Ukrajna stabilizálását szolgáló hitelkerethez.

A 2026–2027-es időszakra tervezett konstrukció lényege, hogy az országok külön-külön vállalnának garanciát a hatalmas összegű hitel fedezésére. A kiszivárgott számok szerint Németországra 51,3 milliárd, Franciaországra 34 milliárd, Olaszországra pedig 25,1 milliárd eurónyi garanciavállalás jutna. A akár emelkedhetnek is, ha egyes tagállamok – például Magyarország – nem kívánnak részt venni az akcióban.

Romániától 4,4 milliárd euró befizetést várnak, noha az ország komoly költségvetési gondokkal küzd és megszorításokat hajt végre.

Bukarest ugyan még nem szólalt meg az ügyben, ám nagy valószínűséggel támogatni fogja a javaslatot – írja a Maszol.ro.

Az Európai Bizottság különösen azért sürgeti a garanciarendszer elfogadását, hogy elnyerje Bart De Wever belga miniszterelnök támogatását. Belgiumban található ugyanis az EU-ban befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon csaknem teljes egésze: 185 milliárd euró a brüsszeli Euroclear letétkezelőnél van, míg a fennmaradó 25 milliárd helyét hivatalosan nem tisztázták. Bár a belga kormány elvileg nem ellenezné ezen összegek felhasználását, ragaszkodik a kockázat megosztásához, és nem kíván egyedüli felelősként szerepelni.

Bart De Wever a közelmúltban egy gazdasági fórumon élesen fogalmazott: szerinte illúzió azt hinni, hogy Ukrajna legyőzheti Oroszországot.

Felidézte, hogy kormánya „óriási nyomás” alatt áll a vagyonelkobzás ügyében, ugyanakkor hangsúlyozta, ilyen mértékű állami vagyon elvonására történelmi példa sincs – még a második világháború alatt sem kobozták el Németország pénzügyi eszközeit.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

