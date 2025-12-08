Von der Leyen dirigál, Románia pedig bólogat: 4 milliárd eurót küldenének Ukrajnába – a megszorítócsomagok sem jelentenek akadályt

A Politico értesülései szerint olyan belső uniós dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek alapján az Európai Bizottság a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) arányában osztaná szét a tagállamokra háruló terheket egy új, Ukrajna stabilizálását szolgáló hitelkerethez.

A 2026–2027-es időszakra tervezett konstrukció lényege, hogy az országok külön-külön vállalnának garanciát a hatalmas összegű hitel fedezésére. A kiszivárgott számok szerint Németországra 51,3 milliárd, Franciaországra 34 milliárd, Olaszországra pedig 25,1 milliárd eurónyi garanciavállalás jutna. A akár emelkedhetnek is, ha egyes tagállamok – például Magyarország – nem kívánnak részt venni az akcióban.