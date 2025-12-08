Forradalmat indított Orbán Viktor, egyre többen követik Magyarország álláspontját: Von der Leyenéknek fel kell kötnie a gatyát

Elon Musk egyetlen mondattal osztotta meg Orbán Viktor bejegyzését: felrobbantotta az X-et
Az Európai Unió tekintélye porba dőlt, korrupciós ügyeitől hangos a fél világ.
Elon Musk után most egy dán elemző emelte ki követendő példaként Magyarország migrációs politikáját.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Elon Musk, a Tesla és az X tulajdonosa röviden reagált Orbán Viktor kijelentéseire az EU korrupciójáról:
Ideje megszüntetni az Európai Uniót”.
A magyar miniszterelnök a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy „„A biztosok súlyos vádakkal szembesülnek, a Bizottságot és a Parlamentet botrányok övezik, mégis Brüsszel továbbra is erkölcsi fölényt hirdet. Az EU-nak fel kellene lépnie az ukrán korrupció ellen, de ismét ugyanaz a régi történet: Brüsszel és Kijev egymást védik, ahelyett, hogy szembenéznének az igazsággal”.
Hasonló hangvételű X-bejegyzést tett közzé Jonatan Pallesen dán adatelemző is, aki kiemelte, hogy az EU továbbra is napi egy millió euróval bünteti Magyarországot azért, amiért hazánk nem hajlandó a brüsszeli kvótáknak megfelelő számú muszlim és afrikai bevándorlót befogadni.
Vissza kellene térnünk ahhoz az koncepcióhoz, amikor az EU még csak egy vámmentes kereskedelmi szövetséget jelentett, nem pedig egy demokráciát teljes mértékig mellőző bürokráciát”
– fogalmazott a dán elemző.
