12. 08.
hétfő
Forradalmat indított Orbán Viktor, egyre többen követik Magyarország álláspontját: Von der Leyenéknek fel kell kötnie a gatyát

2025. december 08. 14:05

Elon Musk után most egy dán elemző emelte ki követendő példaként Magyarország migrációs politikáját.

2025. december 08. 14:05
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Elon Musk, a Tesla és az X tulajdonosa röviden reagált Orbán Viktor kijelentéseire az EU korrupciójáról:

Hasonló hangvételű X-bejegyzést tett közzé Jonatan Pallesen dán adatelemző is, aki kiemelte, hogy az EU továbbra is napi egy millió euróval bünteti Magyarországot azért, amiért hazánk nem hajlandó a brüsszeli kvótáknak megfelelő számú muszlim és afrikai bevándorlót befogadni.

Vissza kellene térnünk ahhoz az koncepcióhoz, amikor az EU még csak egy vámmentes kereskedelmi szövetséget jelentett, nem pedig egy demokráciát teljes mértékig mellőző bürokráciát”

– fogalmazott a dán elemző.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Dixtroy
2025. december 08. 14:48
Szóval a nagy forradalom meg gatyafelkötés azt jelenti, hogy szar se történt, valami huszadrendű alköcsög kommentelt valakinek valahova és most ettől meg a hab.
polárüveg
2025. december 08. 14:46 Szerkesztve
Hiába borítják az igazságot a hazugság lepleivel, szőnyegeivel, az igazság előbb-utóbb mindent átvág. Aki pedig belekóstolt abba, hogy az igazság szabaddá tesz, az már nem akar többé a hazugságok hálójában fogolyként vergődni. Ezért borítékolható a "mainstream" elit végzete.
Ízisz
2025. december 08. 14:19
Z. "Forradalmat indított Orbán Viktor, egyre többen követik Magyarország álláspontját: Von der Leyenéknek fel kell kötnie a gatyát" Sajnos még mindig nem elegen...💯❗ Gyáva szarok és behódolók!!! 💯😏❗
