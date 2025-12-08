Ft
korrupció Ukrajna Elon Musk tekintély Orbán Viktor Európai Unió

Elon Musk egyetlen mondattal osztotta meg Orbán Viktor bejegyzését: felrobbantotta az X-et

2025. december 08. 06:20

Az Európai Unió tekintélye porba dőlt, korrupciós ügyeitől hangos a fél világ.

2025. december 08. 06:20
Az amerikai milliárdos, a Tesla és az X tulajdonosa Orbán Viktor szavaira reagált, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy az EU a korrupcióban fuldoklik.

 „A biztosok súlyos vádakkal szembesülnek, a Bizottságot és a Parlamentet botrányok övezik, mégis Brüsszel továbbra is erkölcsi fölényt hirdet. 

Az EU-nak fel kellene lépnie az ukrán korrupció ellen, de ismét ugyanaz a régi történet: 

Brüsszel és Kijev egymást védik, ahelyett, hogy szembenéznének az igazsággal” 

– mondta Orbán Viktor  a Kossuth Rádióban.

Elon Musk lakonikusan válaszolt:

„Ideje megszüntetni az Európai Uniót”

 – írta.

Elon Musk korábban is leszögezte: az Európai Uniót fel kellene számolni, a szuverenitást vissza kellene adni az egyes országoknak.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

altercat1
2025. december 08. 09:24
Az eu döntéshozóinak többsége előre kiválogatott, dróton rángatott csicska. Úgy cselekszenek, ahogy a gazdájuk parancsolja. Sajnos, a választók még nem ébredtek rá, hogy kik ezek.
gyzoltan-2
2025. december 08. 08:59
Az EU. a kérdőjelek tömegét jelenti, minden megkérdőjelezhető, minden! Röviden elintézve, Európa népeinek degenerálási kísérlete zajlik, előrehaladt állapotot felmutatva! Gócok, és áttételek sokasága, mely a keresztény Európa, Európa pusztulásához vezet el... Kitervelői ügyesek, tudatosak, meggyőzőek! Sikerességük időtlen, borítékolható..! Ennyit röviden Európáról, várható derűs jövőjéről.., mely nem biztató... -azért figyelemelterelésnek Európa megteszi..! Viszont közvetlen a katasztrófa, mely a "pozitív diszkriminációval" sújtott magyarságot érheti a katasztrófa Magyar Péteren keresztül, mely jelenleg a legközvetlenebb veszélyforrás a magyarság, kimondottan a magyarság számára, részére! Míg Európa várható, bekövetkező, teljes-értékű bukása elhúzódó, hosszú idejű lesz, addig a magyarság brutális erejű mélyütésre számíthat a katasztrofálisan brutál Magyar Pétertől! -ki nem tudja, hogy mit cselekszik..! Öntudatlan játékszerré vált a mások kezében! Ön és közveszélyes! -ez fájdalmas!
lyon-v-2
2025. december 08. 08:56
Igaza van.
belbuda
2025. december 08. 08:40
A csüngőhasú szájából a korrupció….vicces fiú ez a Bástya elvtárs…..🤨
