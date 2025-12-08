Elon Musk egyetlen mondattal osztotta meg Orbán Viktor bejegyzését: felrobbantotta az X-et

Orbán Viktor: Brüsszel nyílt jogsértést követ el, perelni fogunk! (VIDEÓ)
Orbán Viktor közölte, úszik a korrupcióban az Európai Unió és parlament is.
Az Európai Unió tekintélye porba dőlt, korrupciós ügyeitől hangos a fél világ.
Az amerikai milliárdos, a Tesla és az X tulajdonosa Orbán Viktor szavaira reagált, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy az EU a korrupcióban fuldoklik.
„A biztosok súlyos vádakkal szembesülnek, a Bizottságot és a Parlamentet botrányok övezik, mégis Brüsszel továbbra is erkölcsi fölényt hirdet.
Az EU-nak fel kellene lépnie az ukrán korrupció ellen, de ismét ugyanaz a régi történet:
Brüsszel és Kijev egymást védik, ahelyett, hogy szembenéznének az igazsággal”
– mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.
Elon Musk lakonikusan válaszolt:
„Ideje megszüntetni az Európai Uniót”
– írta.
Elon Musk korábban is leszögezte: az Európai Uniót fel kellene számolni, a szuverenitást vissza kellene adni az egyes országoknak.
A milliárdos úgy véli, a kormányok jobban tudnák képviselni a saját népüket. Még Dmitrij Medvegyev is kommentelt!
Már előre készítik a terepet ahhoz, hogyan lehet felülírni a tényleges népakaratot, és lediktátorozni azokat, akiknek éppenséggel van demokratikus felhatalmazásuk. Ungváry Zsolt írása.