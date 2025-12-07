Ft
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Elon Musk: Az Európai Uniót fel kellene számolni, a szuverenitást vissza kellene adni az egyes országoknak

Elon Musk: Az Európai Uniót fel kellene számolni, a szuverenitást vissza kellene adni az egyes országoknak

2025. december 07. 08:57

A milliárdos úgy véli, a kormányok jobban tudnák képviselni a saját népüket. Még Dmitrij Medvegyev is kommentelt!

2025. december 07. 08:57
null

Ahogy megírtuk, ezúttal a jobboldalra húzó zseniális üzletembert és  cégét pécézte ki magának az Európai Bizottság, vagyis a testület 120 millió eurós büntetést szabott ki az X-re mondvacsinált „átláthatósági szabályok” megsértése miatt, amely bírságot Musk hülyeségnek nevezte. 

Elon Musk így reagált később a saját X-oldalán:

„Az Európai Uniót fel kellene számolni, és a szuverenitást vissza kellene adni az egyes országoknak, hogy kormányaik jobban képviselhessék saját népüket”

Utána jött a meglepetés! Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke egyetértett Elon Muskkal abban, hogy az Európai Uniót meg kell szüntetni a tagállamok szuverenitásának helyreállítása érdekében. 

„Pontosan” 

– reagált Medvegyev.

Pénteken Ted Cruz texasi republikánus szenátor X-bejegyzésére reagálva, amelyben a szenátor „felháborítónak” nevezte a bírságot, és azt írta, hogy Donald Trump elnöknek szankciókat kellene bevezetnie, amíg ez a visszaélés meg nem szűnik, Elon Musk így válaszolt: 

„az EU ezt az őrült bírságot nemcsak az X-re, hanem rám személyesen is kivetette, ami még abszurdabb!”

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

 

