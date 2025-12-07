Elon Musk: Az Európai Uniót fel kellene számolni, a szuverenitást vissza kellene adni az egyes országoknak

Gigabírsággal sújtották Elon Musk cégét Von der Leyenék
A jobboldali vezérigazgató cégét pécézte ki magának az Európai Bizottság.
A milliárdos úgy véli, a kormányok jobban tudnák képviselni a saját népüket. Még Dmitrij Medvegyev is kommentelt!
Ahogy megírtuk, ezúttal a jobboldalra húzó zseniális üzletembert és cégét pécézte ki magának az Európai Bizottság, vagyis a testület 120 millió eurós büntetést szabott ki az X-re mondvacsinált „átláthatósági szabályok” megsértése miatt, amely bírságot Musk hülyeségnek nevezte.
Elon Musk így reagált később a saját X-oldalán:
„Az Európai Uniót fel kellene számolni, és a szuverenitást vissza kellene adni az egyes országoknak, hogy kormányaik jobban képviselhessék saját népüket”
Utána jött a meglepetés! Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke egyetértett Elon Muskkal abban, hogy az Európai Uniót meg kell szüntetni a tagállamok szuverenitásának helyreállítása érdekében.
„Pontosan”
– reagált Medvegyev.
Pénteken Ted Cruz texasi republikánus szenátor X-bejegyzésére reagálva, amelyben a szenátor „felháborítónak” nevezte a bírságot, és azt írta, hogy Donald Trump elnöknek szankciókat kellene bevezetnie, amíg ez a visszaélés meg nem szűnik, Elon Musk így válaszolt:
„az EU ezt az őrült bírságot nemcsak az X-re, hanem rám személyesen is kivetette, ami még abszurdabb!”
