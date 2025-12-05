Orbán Viktor: Brüsszel nyílt jogsértést követ el, perelni fogunk! (VIDEÓ)

Ha sikeres lesz az orosz-amerikai tárgyalás, akkor kevésbé kockázatos időszak jön.

Ha az európaiak háborúpárti akarata lesz a döntő, akkor a háborús fenyegetés nőni fog, a következő napokban ez el fog dőlni – tette hozzá. A belgákat ma akarják rávenni arra, hogy a befagyasztott orosz vagyont vegyék el, és ebből az összegből finanszírozzuk a háborút. Ha az európaiak ezt sikerrel kitárgyalják, akkor rengeteg pénz áramlik Ukrajnába, ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerniük, hogy nincs pénz a háborúra, és akkor támogatni kell az amerikaiakat – tette hozzá.

Döntő helyzetben a belgák

A befagyasztott orosz vagyon a belgáknál van – ismertette Orbán Viktor. 200 milliárd euróról van szó, és ezt fagyasztották be.