Orbán Viktor: Brüsszel nyílt jogsértést követ el, perelni fogunk! (VIDEÓ)

Nincs áttörés, Putyin elutasítja az európai-ukrán béketervet – íme, a tárgyalás eredménye
Ugyanakkor konstruktív egyeztetésről beszélnek az oroszok és az amerikaiak, tehát van remény a békére.
A következő napokban eldől, közeledik-e hozzánk a háború, vagy sikerül letekerni a lángját – mondta a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának. Orbán Viktor közölte, ha az európaiak akarata érvényesül, akik szerint folytatni kell a háborút, akkor a háború folytatódni fog.
Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának nyilatkozott.
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, akinek ereje van az cselekszik, akinek meg nincs, az beszél. Az oroszok és az amerikaiak tárgyalnak, míg az európai vezetők csak beszélnek, mivel nincsenek bevonva a tárgyalásokba – mondta a kormányfő. A miniszterelök szerint egy veszélyes pillanatban vagyunk, de ez jellemző volt az elmúlt négy évben is. A következő napokban dől el, hogy a háború kiterjed, vagy pedig letekerik a háború lángját – tette hozzá.
Ha sikeres lesz az orosz-amerikai tárgyalás, akkor kevésbé kockázatos időszak jön.
Ha az európaiak háborúpárti akarata lesz a döntő, akkor a háborús fenyegetés nőni fog, a következő napokban ez el fog dőlni – tette hozzá. A belgákat ma akarják rávenni arra, hogy a befagyasztott orosz vagyont vegyék el, és ebből az összegből finanszírozzuk a háborút. Ha az európaiak ezt sikerrel kitárgyalják, akkor rengeteg pénz áramlik Ukrajnába, ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerniük, hogy nincs pénz a háborúra, és akkor támogatni kell az amerikaiakat – tette hozzá.
A befagyasztott orosz vagyon a belgáknál van – ismertette Orbán Viktor. 200 milliárd euróról van szó, és ezt fagyasztották be.
140 milliárdos befagyasztott orosz vagyonról van szó, Moszkva szétperelhetné az ennek gazdát adó belgákat.
Nyugaton azzal kábítják az embereket, hogy nem fog semmibe kerülni a háború, mert azt állítják, hogy az orosz vagyonból fedezik majd.
Ha ebbe a belgák belemennek, akkor egy későbbi nemzetközi pervesztés esetén Belgium pénzügyileg tönkremegy. Mi elvi alapon vagyunk békepártiak, míg a belgák pénzalapon – mondta a kormányfő.
Brüsszel nehéz helyzetben van az ukrán korrupciós botrány kapcsán, mert a saját háza is ég – mondta Orbán Viktor. Egy éve jött az a hír, hogy azt a belga embert, aki a jogállamiságért volt felelős, azt lekapta a belga rendőrség, mert pénzmosási ügyben érintett. Ez a személy folyamatosan Magyarországot támadta – tette hozzá. Most Federica Mogherini bukott le. Miközben az EU úszik a korrupciós ügyekben, addig nekik kellene valami okosat mondani az ukrajnai korrupcióról – mondta a kormányfő.
A nyomozók szerint a stratégiai energetikai vállalatból hatalmas pénzmennyiség tűnt el.
A Katar-gate főszereplője, Eva Kaili egyből sorstársnője védelmére kelt, akit most állítottak elő a nyomozók.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy orosz energiahordozók nélkül többszörösére nőnének a rezsiköltségek. Éppen ezért létkérdés ezeknek a forrásoknak a megtartása – mondta a kormányfő.
Kiderült a feketeleves: Brüsszel új klímaadója évi 575 ezer forintos plusz terhet rakna minden magyar családra, csak hogy legyen pénz Ukrajnára. A Századvég felmérése szerint még Magyar Péter szavazóinak többsége is ellenzi az őrült sarcot, a párt EP-képviselői mégis beálltak a javaslat mögé – mutatjuk a döbbenetes számokat.
El kellett érni, hogy az amerikai szankciók ne vonatkozzanak Magyarországra az orosz energiahordozókat illetően.
Amíg Trump az elnök és van egy békepárti kormány itthon, addig mentesülünk a szankciók alól – tette hozzá. Az orosz féltől is garancia kellett, hogy megkapjuk a korábban kitárgyalt olajat és gázt minden körülmények között. Európa is szankciókat akar bevezetni az orosz olaj és gáz használatára, és ezért azt kell elérni, hogy vagy ne lépjen hatálybe ez a döntés, vagy pedig minél későbben – tette hozzá.
Nincs több kérdés.
Brüsszel persze cinkelt lapokkal játszik, mert nem szankcióként, hanem kereskedelempolitikai lépésként akarják elérni ezt a lépést.
Ha ezt meghozzák, akkor be fogjuk perelni Brüsszelt, mert ez egy nyílt jogsértés – tette hozzá.
Az ukránok az orosz hátországot is lőni tudják, így kárt is tesznek az orosz energiaellátásban – ismertette Orbán Viktor. Éppen ezért volt kérdés, hogy Oroszország betartja-e a korábban vállalt szállítási kötelezetségeit.
A baloldal szeret adót emelni, és úgy gondolják, hogy a pénz náluk jobb helyen van, mint az embereknél – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint a jobboldal úgy gondolja, a munka és a teljesítmény a legfontosabb. A jobboldal csak annyi adót akar beszedni, amennyi a közös költségekre van szükség.
Magyar Péter tervei szerint luxusnak minősülne a 25 éves autó, motor, és egy doboz sör is.
Mi a családok javára avatkozunk be, és a gyermeket nevelő szülők ne éljenek rosszabbul, mint a gyermeket nem vállalók.
A Tisza programja alapján még pénzt is küldene Brüsszelbe, hogy folytassák a háborút – mondta a kormányfő. A Tisza és a DK ukránbarát pártok, helyeslik a háború folytatását, és Brüsszelbe küldenék a magyarok pénzét, majd az menne Ukrajnába. Ez egy aláírt program, ez egy valódi program és valódi fenyegetés – tette hozzá. Ha a Tisza programja életbe lépne, akkor el lehet felejteni a minimélbér emelést – mondta a kormányfő.
Orbán Viktor a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazásról azt mondta, hogy az is siker volt, hogy az igenek voltak többségben. Arra hivatkozva lehetett bevezetni a kettős állampolgárságot 2010-ben. Mára mind közjogi értelemben, mind kulturálisan túlléptünk a fájó emlékű népszavazáson – zárta a kormányfő.
Mint arról korábban beszámoltunk, a múlt héten a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) a szakszervezetek és a munkáltatók végleges egyezségre jutottak a 2026-os béremelésekről. A döntést Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön jelentette be.
Több százezer munkavállalót érintenek a változások,