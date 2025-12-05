Ft
Jó reggelt , Magyarország rádióinterjú Orbán Viktor

Orbán Viktor: Brüsszel nyílt jogsértést követ el, perelni fogunk! (VIDEÓ)

2025. december 05. 07:06

A következő napokban eldől, közeledik-e hozzánk a háború, vagy sikerül letekerni a lángját – mondta a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának. Orbán Viktor közölte, ha az európaiak akarata érvényesül, akik szerint folytatni kell a háborút, akkor a háború folytatódni fog.

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának nyilatkozott. 

Orbán
Fontos bejelentéseket tett a héten Orbán Viktor

 

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, akinek ereje van az cselekszik, akinek meg nincs, az beszél. Az oroszok és az amerikaiak tárgyalnak, míg az európai vezetők csak beszélnek, mivel nincsenek bevonva a tárgyalásokba – mondta a kormányfő. A miniszterelök szerint egy veszélyes pillanatban vagyunk, de ez jellemző volt az elmúlt négy évben is. A következő napokban dől el, hogy a háború kiterjed, vagy pedig letekerik a háború lángját – tette hozzá. 

Ha sikeres lesz az orosz-amerikai tárgyalás, akkor kevésbé kockázatos időszak jön. 

Ha az európaiak háborúpárti akarata lesz a döntő, akkor a háborús fenyegetés nőni fog, a következő napokban ez el fog dőlni – tette hozzá. A belgákat ma akarják rávenni arra, hogy a befagyasztott orosz vagyont vegyék el, és ebből az összegből finanszírozzuk a háborút. Ha az európaiak ezt sikerrel kitárgyalják, akkor rengeteg pénz áramlik Ukrajnába, ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerniük, hogy nincs pénz a háborúra, és akkor támogatni kell az amerikaiakat – tette hozzá. 

Döntő helyzetben a belgák

A befagyasztott orosz vagyon a belgáknál van – ismertette Orbán Viktor. 200 milliárd euróról van szó, és ezt fagyasztották be.

 Nyugaton azzal kábítják az embereket, hogy nem fog semmibe kerülni a háború, mert azt állítják, hogy az orosz vagyonból fedezik majd. 

Ha ebbe a belgák belemennek, akkor egy későbbi nemzetközi pervesztés esetén Belgium pénzügyileg tönkremegy. Mi elvi alapon vagyunk békepártiak, míg a belgák pénzalapon – mondta a kormányfő. 

Brüsszel nehéz helyzetben van az ukrán korrupciós botrány kapcsán, mert a saját háza is ég – mondta Orbán Viktor. Egy éve jött az a hír, hogy azt a belga embert, aki a jogállamiságért volt felelős, azt lekapta a belga rendőrség, mert pénzmosási ügyben érintett. Ez a személy folyamatosan Magyarországot támadta – tette hozzá. Most Federica Mogherini bukott le. Miközben az EU úszik a korrupciós ügyekben, addig nekik kellene valami okosat mondani az ukrajnai korrupcióról – mondta a kormányfő. 

Orbán Viktor: Ezért voltak fontosak ezek a megállapodások

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy orosz energiahordozók nélkül többszörösére nőnének a rezsiköltségek. Éppen ezért létkérdés ezeknek a forrásoknak a megtartása – mondta a kormányfő. 

El kellett érni, hogy az amerikai szankciók ne vonatkozzanak Magyarországra az orosz energiahordozókat illetően. 

Amíg Trump az elnök és van egy békepárti kormány itthon, addig mentesülünk a szankciók alól – tette hozzá. Az orosz féltől is garancia kellett, hogy megkapjuk a korábban kitárgyalt olajat és gázt minden körülmények között. Európa is szankciókat akar bevezetni az orosz olaj és gáz használatára, és ezért azt kell elérni, hogy vagy ne lépjen hatálybe ez a döntés, vagy pedig minél későbben – tette hozzá.

Brüsszel persze cinkelt lapokkal játszik, mert nem szankcióként, hanem kereskedelempolitikai lépésként akarják elérni ezt a lépést.

Ha ezt meghozzák, akkor be fogjuk perelni Brüsszelt, mert ez egy nyílt jogsértés – tette hozzá. 

Az ukránok az orosz hátországot is lőni tudják, így kárt is tesznek az orosz energiaellátásban – ismertette Orbán Viktor. Éppen ezért volt kérdés, hogy Oroszország betartja-e a korábban vállalt szállítási kötelezetségeit. 

Ukrajnába küldené a magyarok pénzét a Tisza

A baloldal szeret adót emelni, és úgy gondolják, hogy a pénz náluk jobb helyen van, mint az embereknél – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint a jobboldal úgy gondolja, a munka és a teljesítmény a legfontosabb. A jobboldal csak annyi adót akar beszedni, amennyi a közös költségekre van szükség. 

Mi a családok javára avatkozunk be, és a gyermeket nevelő szülők ne éljenek rosszabbul, mint a gyermeket nem vállalók.

A Tisza programja alapján még pénzt is küldene Brüsszelbe, hogy folytassák a háborút – mondta a kormányfő. A Tisza és a DK ukránbarát pártok, helyeslik a háború folytatását, és Brüsszelbe küldenék a magyarok pénzét, majd az menne Ukrajnába. Ez egy aláírt program, ez egy valódi program és valódi fenyegetés – tette hozzá. Ha a Tisza programja életbe lépne, akkor el lehet felejteni a minimélbér emelést – mondta a kormányfő. 

Orbán Viktor a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazásról azt mondta, hogy az is siker volt, hogy az igenek voltak többségben. Arra hivatkozva lehetett bevezetni a kettős állampolgárságot 2010-ben. Mára mind közjogi értelemben, mind kulturálisan túlléptünk a fájó emlékű népszavazáson – zárta a kormányfő. 

Orbán Viktor: 11 százalékkal nő a minimálbér

Mint arról korábban beszámoltunk, a múlt héten a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) a szakszervezetek és a munkáltatók végleges egyezségre jutottak a 2026-os béremelésekről. A döntést Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön jelentette be

  • A megállapodás szerint 2026. január 1-jétől: a minimálbér 11 százalékkal emelkedik: a jelenlegi bruttó 290 800 forintról bruttó 322 800 forintra, ez havonta 32 000 forint bruttó többletet jelent. 
  • A garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nő: a jelenlegi bruttó 348 800 forintról bruttó 373 200 forintra, ez pedig havin 24 400 forint bruttó többletet jelent.

