Steve Witkoff béketervezet Jurij Usakov Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin

Nincs áttörés, Putyin elutasítja az európai-ukrán béketervet – íme, a tárgyalás eredménye

2025. december 03. 08:05

Ugyanakkor konstruktív egyeztetésről beszélnek az oroszok és az amerikaiak, tehát van remény a békére.

2025. december 03. 08:05
null

A BBC összegzése szerint a keddi amerikai–orosz tárgyalást követően sem sikerült áttörést elérni az orosz–ukrán konfliktus ügyében. Hozzáteszik: Moszkva ugyan „konstruktívnak” nevezte az egyeztetést, de hangsúlyozta, hogy 

a béketervezet bizonyos elemei továbbra is elfogadhatatlanok Moszkva számára.

 Jurij Usakov orosz külpolitikai tanácsadó úgy fogalmazott, hogy „még nem jutottak el egy kompromisszumos változathoz”, 

a fő nézeteltérések továbbra is fennállnak.

Ahogy megírtuk, amerikai–orosz találkozót tartottak kedden Moszkvában, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök Steve Witkoff amerikai külön megbízottal és Donald Trump vejével Jared Kushnerrel tárgyalt. A tárgyaláson részt vett az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov, valamint a befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, Kirill Dmitrijev.

Emlékeztenek: 

Ukrajna és a nyugat-európaiak heteken át lobbiztak az Egyesült Államoknál azért, hogy módosítsák a béketervezetet,

 amelyre a Donald Trump amerikai elnök gyors megállapodást szeretne. Miután a módosítás megtörtént, az eredmény is borítékolható volt.

 Jurij Usakov a moszkvai találkozó után kijelentette, hogy „egyes pontokkal egyetértettünk, de néhány dolgot bíráltunk”.

Hangsúlyozzák: a fő nézeteltérések Ukrajna és Oroszország között továbbra is fennállnak, beleértve az érintett területek átadását, és a biztonsági garanciák kérdését. Érdekesség, hogy az ukrán NATO-tagságot egyre kevésbé említik a források.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

