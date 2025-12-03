Nincs áttörés, Putyin elutasítja az európai-ukrán béketervet – íme, a tárgyalás eredménye

A BBC összegzése szerint a keddi amerikai–orosz tárgyalást követően sem sikerült áttörést elérni az orosz–ukrán konfliktus ügyében. Hozzáteszik: Moszkva ugyan „konstruktívnak” nevezte az egyeztetést, de hangsúlyozta, hogy

a béketervezet bizonyos elemei továbbra is elfogadhatatlanok Moszkva számára.

Jurij Usakov orosz külpolitikai tanácsadó úgy fogalmazott, hogy „még nem jutottak el egy kompromisszumos változathoz”,