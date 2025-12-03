Jöhet az újabb felvonás a békéért: Putyin után Zelenszkijjel találkoznak Trump emberei Európában
Nagyjából bármi elképzelhető, nem tudni, mi zajlik pontosan a színfalak mögött.
Ugyanakkor konstruktív egyeztetésről beszélnek az oroszok és az amerikaiak, tehát van remény a békére.
A BBC összegzése szerint a keddi amerikai–orosz tárgyalást követően sem sikerült áttörést elérni az orosz–ukrán konfliktus ügyében. Hozzáteszik: Moszkva ugyan „konstruktívnak” nevezte az egyeztetést, de hangsúlyozta, hogy
a béketervezet bizonyos elemei továbbra is elfogadhatatlanok Moszkva számára.
Jurij Usakov orosz külpolitikai tanácsadó úgy fogalmazott, hogy „még nem jutottak el egy kompromisszumos változathoz”,
a fő nézeteltérések továbbra is fennállnak.
Ahogy megírtuk, amerikai–orosz találkozót tartottak kedden Moszkvában, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök Steve Witkoff amerikai külön megbízottal és Donald Trump vejével Jared Kushnerrel tárgyalt. A tárgyaláson részt vett az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov, valamint a befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, Kirill Dmitrijev.
Emlékeztenek:
Ukrajna és a nyugat-európaiak heteken át lobbiztak az Egyesült Államoknál azért, hogy módosítsák a béketervezetet,
amelyre a Donald Trump amerikai elnök gyors megállapodást szeretne. Miután a módosítás megtörtént, az eredmény is borítékolható volt.
Jurij Usakov a moszkvai találkozó után kijelentette, hogy „egyes pontokkal egyetértettünk, de néhány dolgot bíráltunk”.
Hangsúlyozzák: a fő nézeteltérések Ukrajna és Oroszország között továbbra is fennállnak, beleértve az érintett területek átadását, és a biztonsági garanciák kérdését. Érdekesség, hogy az ukrán NATO-tagságot egyre kevésbé említik a források.
A minden képzeletet felülmúló ukrán korrupció egyre több döntéshozónál veri ki a biztosítékot.
Dmitrij Korcsinszkij abban bízik, az orosz elnök vissza fogja utasítani Trump béketervét.