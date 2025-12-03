Ft
szerda
Steve Witkoff béketerv orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Jared Kushner Egyesült Államok

Jöhet az újabb felvonás a békéért: Putyin után Zelenszkijjel találkoznak Trump emberei Európában

2025. december 03. 07:15

Nagyjából bármi elképzelhető, nem tudni, mi zajlik pontosan a színfalak mögött.

2025. december 03. 07:15
null

Az Axios arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és az Egyesült Államok elnökének veje, Jared Kushner találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az amerikai küldöttség ezt megelőzően Moszkvában megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, emlékeztetnek.

Hozzáteszik: 

Moszkvából várhatóan egy európai országba utaznak, ott találkoznak Zelenszkijjel.

Mint tudjuk, kedden Steven Witkoff és Jared Kushner Kirill Dmitrijevvel, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetőjével és az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottjával érkezett a Kremlbe, hogy Vlagyimir Putyinnal megvitassák az ukrán konfliktust. Az eredményekről egyelőre semmi biztosat nem lehet tudni.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

