Kiderült, mi az a három dolog, amiben Putyin semmiképp sem fog engedni
Ukrajnával, Európával és Amerikával szemben is vannak elvárásai.
Nagyjából bármi elképzelhető, nem tudni, mi zajlik pontosan a színfalak mögött.
Az Axios arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és az Egyesült Államok elnökének veje, Jared Kushner találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az amerikai küldöttség ezt megelőzően Moszkvában megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, emlékeztetnek.
Hozzáteszik:
Moszkvából várhatóan egy európai országba utaznak, ott találkoznak Zelenszkijjel.
Mint tudjuk, kedden Steven Witkoff és Jared Kushner Kirill Dmitrijevvel, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetőjével és az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottjával érkezett a Kremlbe, hogy Vlagyimir Putyinnal megvitassák az ukrán konfliktust. Az eredményekről egyelőre semmi biztosat nem lehet tudni.
Ugyanakkor konstruktív egyeztetésről beszélnek az oroszok és az amerikaiak, tehát van remény a békére.
A minden képzeletet felülmúló ukrán korrupció egyre több döntéshozónál veri ki a biztosítékot.
Dmitrij Korcsinszkij abban bízik, az orosz elnök vissza fogja utasítani Trump béketervét.