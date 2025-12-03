Jöhet az újabb felvonás a békéért: Putyin után Zelenszkijjel találkoznak Trump emberei Európában

Moszkvából várhatóan egy európai országba utaznak, ott találkoznak Zelenszkijjel.

Mint tudjuk, kedden Steven Witkoff és Jared Kushner Kirill Dmitrijevvel, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetőjével és az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottjával érkezett a Kremlbe, hogy Vlagyimir Putyinnal megvitassák az ukrán konfliktust. Az eredményekről egyelőre semmi biztosat nem lehet tudni.