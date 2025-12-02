Kiderült, mi az a három dolog, amiben Putyin semmiképp sem fog engedni

Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
Ukrajnával, Európával és Amerikával szemben is vannak elvárásai.
Vlagyimir Putyin sok szempontból rugalmasan áll az ukrajnai háborút lezáró békéhez, de van három dolog, amiben semmiképp sem hajlandó engedni – írta meg az NBC egy magas rangú orosz tisztviselőre hivatkozva.
Mint ismert, az orosz elnök kedden Moszkvában tárgyal Donald Trump elnöki különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, és vejével, Jared Kushnerrel az ukrajnai háborút lezáró békéről. A találkozó közel négy órája tart, azonban addig is hasznos információ, hogy a tisztviselő szerint „három alappillér van”, amiből Moszkva semmiképp nem fog engedni.
Az első ilyen feltétel a Donbasz kérdése, Oroszország ugyanis igényt tart teljes Luhanszk és Donyeck megyére. A második pont az ukrán haderő létszámának korlátozása, a harmadik pedig, hogy
Európa és az USA ismerjék el a meghódított területeket az Oroszországi Föderáció részeként.
