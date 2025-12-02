Kiderült, mi az a három dolog, amiben Putyin semmiképp sem fog engedni

Vlagyimir Putyin sok szempontból rugalmasan áll az ukrajnai háborút lezáró békéhez, de van három dolog, amiben semmiképp sem hajlandó engedni – írta meg az NBC egy magas rangú orosz tisztviselőre hivatkozva.

Mint ismert, az orosz elnök kedden Moszkvában tárgyal Donald Trump elnöki különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, és vejével, Jared Kushnerrel az ukrajnai háborút lezáró békéről. A találkozó közel négy órája tart, azonban addig is hasznos információ, hogy a tisztviselő szerint „három alappillér van”, amiből Moszkva semmiképp nem fog engedni.