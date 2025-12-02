Ft
orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

Kiderült, mi az a három dolog, amiben Putyin semmiképp sem fog engedni

2025. december 02. 22:42

Ukrajnával, Európával és Amerikával szemben is vannak elvárásai.

2025. december 02. 22:42
Vlagyimir Putyin sok szempontból rugalmasan áll az ukrajnai háborút lezáró békéhez, de van három dolog, amiben semmiképp sem hajlandó engedni – írta meg az NBC egy magas rangú orosz tisztviselőre hivatkozva.

Mint ismert, az orosz elnök kedden Moszkvában tárgyal Donald Trump elnöki különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, és vejével, Jared Kushnerrel az ukrajnai háborút lezáró békéről. A találkozó közel négy órája tart, azonban addig is hasznos információ, hogy a tisztviselő szerint „három alappillér van”, amiből Moszkva semmiképp nem fog engedni.

Az első ilyen feltétel a Donbasz kérdése, Oroszország ugyanis igényt tart teljes Luhanszk és Donyeck megyére. A második pont az ukrán haderő létszámának korlátozása, a harmadik pedig, hogy 

Európa és az USA ismerjék el a meghódított területeket az Oroszországi Föderáció részeként.

