Jöhet az újabb felvonás a békéért: Putyin után Zelenszkijjel találkoznak Trump emberei Európában
Nagyjából bármi elképzelhető, nem tudni, mi zajlik pontosan a színfalak mögött.
A minden képzeletet felülmúló ukrán korrupció egyre több döntéshozónál veri ki a biztosítékot.
A Sky News arról ír, hogy az elégedetlenség jeleként
Olaszország késleltetheti az Ukrajnába irányuló szállítások folytatásának jóváhagyását.
Hozzáteszik: a Reuters hírügynökség ügyben jól értesült forrásai szerint
akár a jövő évre is áttehetik a döntések meghozatalát,
mivel Giorgia Meloni olasz miniszterelnök jobboldali koalíciós kormányán belül feszültségek alakultak ki Ukrajna támogatásával kapcsolatban.
Mint kiderült, Meloni ígéretet tett arra, hogy Ukrajnát a végsőkig támogatni fogja az orosz agresszió ellen, ám helyettese, Matteo Salvini megkérdőjelezte döntés racionalitását.
Az Ukrajnának nyújtandó segélyről szóló rendelet a szerdai ülés napirendjén szerepelt, de azt levették, mert a napirend már így is túl tele volt – tudjuk meg.
Emlékeztetnek: az orosz invázió kezdete óta az olasz kormány 12 katonai segélycsomagot küldött, de
Salvini most az Ukrajnának nyújtott segélyt bírálva hivatkozott a korrupciós botrányra,
amely az elmúlt hetekben megrázta Volodimir Zelenszkij kormányát.
A háborúpárti európai vezetők gyanúsan hallgatnak az ukrán korrupció ügyében. Brüsszelben tudják, hogy nagy a baj, de hallani sem akarnak a korrupt ukrán kormánynak szánt források megvonásáról.
Fotó: Andreas SOLARO / AFP
Ugyanakkor konstruktív egyeztetésről beszélnek az oroszok és az amerikaiak, tehát van remény a békére.
Dmitrij Korcsinszkij abban bízik, az orosz elnök vissza fogja utasítani Trump béketervét.