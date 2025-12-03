Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Giorgia Meloni Matteo Salvini Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Olaszország segélycsomag

Az olaszok is vonakodnak támogatni Zelenszkijt, Európa egyre inkább kihátrálhat az ukrán elnök mögül

2025. december 03. 07:26

A minden képzeletet felülmúló ukrán korrupció egyre több döntéshozónál veri ki a biztosítékot.

2025. december 03. 07:26
null

A Sky News arról ír, hogy az elégedetlenség jeleként 

Olaszország késleltetheti az Ukrajnába irányuló szállítások folytatásának jóváhagyását. 

Hozzáteszik: a Reuters hírügynökség ügyben jól értesült forrásai szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

 akár a jövő évre is áttehetik a döntések meghozatalát, 

mivel Giorgia Meloni olasz miniszterelnök jobboldali koalíciós kormányán belül feszültségek alakultak ki Ukrajna támogatásával kapcsolatban.

Mint kiderült, Meloni ígéretet tett arra, hogy Ukrajnát a végsőkig támogatni fogja az orosz agresszió ellen, ám helyettese, Matteo Salvini megkérdőjelezte döntés racionalitását.

Az Ukrajnának nyújtandó segélyről szóló rendelet a szerdai ülés napirendjén szerepelt, de azt levették, mert a napirend már így is túl tele volt – tudjuk meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Emlékeztetnek: az orosz invázió kezdete óta az olasz kormány 12 katonai segélycsomagot küldött, de 

Salvini most az Ukrajnának nyújtott segélyt bírálva hivatkozott a korrupciós botrányra,

 amely az elmúlt hetekben megrázta Volodimir Zelenszkij kormányát.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Andreas SOLARO / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NeMá
•••
2025. december 03. 08:34 Szerkesztve
Aki keres talál, a Litium nem olyan ritka, csak senki nem kereste korábban, szankciózás elött, elég és olcsó volt a kínai is! Hidrogén és hélium után az ősrobbanáskor pont litium jött létre, ezért gyakori elem, csak pár éve foglalkoznak a felhasználásával! Minél több lelőhelyre akadnak, egyre csökken az Ukrán lelőhely haszna, úgy fogy majd a tolakodók száma! Angolok végén pofára esnek, vinni fogja a pénzt és csődbe mennek!
Válasz erre
0
0
tajoska
2025. december 03. 08:13
Már megint tele van az iromány feltételes móddal.
Válasz erre
0
0
cserresznye
2025. december 03. 08:13
Semmit nem jelent. Meloni majd elmegy Brüsszelbe, átöleli von der Leyent, meg Zselét és mindjárt elfelejti, hogy otthon mit gondolnak. Látszatra az EU-ban löknek neki valamit, és Meloni beáll a sorba. A cím is és a többi is csal egy újságírói fogás, semmi jelentősége nincs.
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. december 03. 08:01
Olaszország is rá fog jönni, hogy 90% orosz gázra épülő ipar esetén mit fog kapni, ha Ukrajnát támogatja...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!