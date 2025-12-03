Az olaszok is vonakodnak támogatni Zelenszkijt, Európa egyre inkább kihátrálhat az ukrán elnök mögül

Mint kiderült, Meloni ígéretet tett arra, hogy Ukrajnát a végsőkig támogatni fogja az orosz agresszió ellen, ám helyettese, Matteo Salvini megkérdőjelezte döntés racionalitását.

Az Ukrajnának nyújtandó segélyről szóló rendelet a szerdai ülés napirendjén szerepelt, de azt levették, mert a napirend már így is túl tele volt – tudjuk meg.