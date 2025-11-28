Ezért hallgat Brüsszel az ukrán korrupcióról: nem akarják, hogy Magyarországnak megint igaza legyen

A nyilatkozó tisztviselő szerint ugyanakkor mindenki számára egyértelmű, mit kellene csinálnia az ukrán vezetésnek: „Az elnöknek most mindenkit meg kell nyugtatnia, és valószínűleg elő kell állnia egy tervvel a korrupció felszámolására vonatkozóan” – vélekedett.

Friedrich Merz a Volodimir Zelenszkijjel folytatott egyeztetést követően elmondta: „Elvárjuk, hogy Ukrajna folytassa a korrupcióellenes intézkedéseket és reformokat saját országában.”

Nyíltan nem mernek beszélni a problémáról, nehogy azzal bátorítsák az ukrán csatlakozást ellenző Magyarországot

Hiába aggódik az EU többsége az ukrajnai helyzet – és talán a saját adófizetőik pénze – miatt, nem véletlen, hogy a brüsszeli kommunikáció továbbra is ukránbarát, és kevés szó esik Zelenszkijék botrányáról.

A háborúpártiak attól tartanak, hogy a nyílt fellépés az ukrán korrupcióval szemben csak bátorítaná a Kijev uniós csatlakozását ellenző politikusok narratíváját. Márpedig a korrupciós botrány ellenére Ukrajna gyorsított csatlakozása továbbra sem került le a napirendről.

„A korrupciós botrányok [kiemelésével] csak muníciót adnak azoknak, akik Magyarországhoz hasonlóan azt állítják, hogy Ukrajna korrupt ország” – nyilatkozta a lapnak egy uniós diplomata.

„Azok, akik Ukrajna ellen vannak, ezt minden erejükkel ki fogják használni”

– tette hozzá egy másik diplomata.

Egy volt magas rangú ukrán tisztviselő szerint Brüsszel várhatóan még szigorúbb feltételeket fog szabni a finanszírozáshoz.

„De Ukrajna nyilvános kritizálása továbbra is tabu marad”

– mondta.

Mintha mi sem történt volna: továbbra is áramlik az uniós pénz Kijevbe

Miközben szigorúbb feltételek és ellenőrzés ígéretével dobálóznak Európában, valójában semmi sem változott: Ukrajnát nem szabad kritizálni, és továbbra is felelőtlenül küldik az országba az adófizetők pénzét.

„A botrány eddig nem sarkallja arra a szövetségeseket, hogy megvonják a forrásokat Ukrajnától” – értékelte a helyzetet a Politico, majd ezt konkrét adatokkal is alátámasztotta.

November első felében az EU újabb hatmilliárd eurónyi segélyt ítélt oda az ukránoknak, pár nappal korábban pedig Észtország 150 ezer eurót ígért éppen a korrupcióban úszó energiaszektor számára. Németország pedig egy újabb hárommilliárd eurós segély küldését fontolgatja.

De nemcsak az unió, más ukránbarát kormányok ingerküszöbét sem érte el a kijevi legfelső vezetést érintő korrupciós botrány. A november 12-i G7-es csúcstalálkozón (két nappal azután, hogy a NABU házkutatást tartott a Zelenszkijhez szoros szálon kapcsolódó Timur Mindicsnél), és a másnap Varsóban megrendezésre kerülő EU–Ukrajna beruházási konferencián a tagállamok egységes frontot próbáltak felmutatni.

Žygimantas Vaičiūnas litván energiaügyi miniszter a botránnyal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Fájdalmas látni, hogy a korrupció milyen hatással van az energiaszektorra, különösen a tél közeledtével és Oroszország brutális támadásainak folytatódásával az energiainfrastruktúra ellen” – majd hozzátette – „szilárdan kiállunk Ukrajna népe mellett – támogatásunk nem szűnik meg”.

Aura Sabadus, az ICIS energiaügyi tanácsadó cég kelet-európai szakértője szerint a kijevi energiaszektor számára nyújtott támogatás megszüntetése „szörnyű” hatással járna a tél előtt.

Az Aurópai Tanács novmber 24-i hibrid ülése után pedig Orbán Viktor arról számolt be, hogy Brüsszel továbbra is folytatni akarja a háborút, de mivel már nincs pénze, közös hitel felvételére kényszerítené a tagállamokat.

Ezzel gyakorlatilag egyértelművé tették, hogy Európa akkor sem hagy fel Kijev támogatásával, ha nyilvánvalóvá válik, hogy annak egy jelentős részét az ukrán háborús maffia lefölözi.

Ismét kiderült, a korrupció elleni harc szelektíven működik Brüsszelben

Összefoglalva tehát, Brüsszel tudja, hogy az ukrán kormány velejéig korrupt, de az ukrán nép melletti szolidaritásból, és a háború megnyerése érdekében efölött képesek szemet hunyni, és továbbra is úgy támogatni Kijevet, mintha mi sem történt volna.

Ez mind szép és jó, csakhogy Magyarország saját bőrén tapasztalta,

meddig képes elmenni az unió, ha „korrupciót sejt” egy olyan országban, amelynek politikai alapon nem szimpatizál a vezetésével.

Az Európai Unió 2021-ben életbe léptetett szabályozása értelmében Brüsszelnek lehetősége nyílik visszatartani, felfüggeszteni vagy megvonni uniós forrásokat azoktól a tagállamoktól, amelyek szerintük megsértik a jogállamiságra és korrupcióra vonatkozó szabályokat, amennyiben az veszélyezteti az EU érdekeit.

2022 áprilisában az unió aktiválta a feltételességi eljárást Magyarországgal szemben, korrupcióra és jogállamisági hiányosságokra hivatkozva, majd még azév decemberében megkezdődött a Magyarországnak járó kohéziós források felfüggesztése.

Az EU az elmúlt években jelentősen bővítette az antikorrupciós eszköztárát: nem csupán nyilatkozatokra és ajánlásokra épít — hanem jogi kereteket, büntetéseket, nyomozati kapacitásokat és pénzügyi ösztönzőket is használ.

Sőt, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen 2022-ben megreformálta a korrupcióellenes törvényt, lényegében annak érdekében, hogy felgyorsítsa a hazánkkal szembeni eljárást és újabb eszközöket vezetett be az engedetlennek bizonyuló tagállamok büntetésére. 2023-ban pedig kifejezetten azokon a területeken eszközöltek szigorításokat, amelyeken Magyarország érintett volt.

Ez jól mutatja, hogy az Európai Unió, amely Magyarországgal szemben a korrupció élharcosaként hirdeti magát, szemet huny a jogállamiság lábbal tiprása és a mértéktelen korrupció felett, amennyiben politikai érdekei úgy diktálták.

Mondjuk ez nem csoda, hiszen mit vár az ember egy olyan intézménytől, amelynek egyik legfőbb vezetője, a Bizottság elnöke máig nem tudta tisztázni magát a Pfizergate ügyében.