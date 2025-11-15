Kimondták Ukrajnára az ítéletet: csőd!

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő cég péntek éjjel Londonban jelentette be, hogy megerősítik Ukrajna hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek részleges törlesztési csődhelyzetet jelző RD (Restricted Default) besorolását. A besorolás megerősítésének indoklásában a cég kiemelte:

a részleges csődhelyzetet tükröző osztályzat mindaddig érvényben marad, amíg Ukrajna nem normalizálja viszonyát külső kereskedelmi hitelezőinek jelentős többségével.

A hitelminősítő felidézte, hogy Ukrajna nem teljesítette egy 2,6 milliárd dolláros GDP-hez kötött kötvény június 2-án lejárt 665 millió dolláros részletfizetési kötelezettségét, és a tíznapos türelmi időszak is fizetés nélkül ért véget. Továbbá kiemelték, hogy az ukrán államháztartás hiánya rendkívül magas: a GDP-arányos deficit az idén várhatóan 25,7 százalék lesz, messze meghaladva a „B/C/D” minősítési sávok mediánját, amely 3,4 százalék. Hangsúlyozták, hogy

a háború folytatódása miatt továbbra is magas védelmi kiadásokkal kell számolni, amelyek elérhetik az éves GDP 28 százalékát, és a költségvetési kiadások 43 százalékát.

A Fitch elemzése szerint a háború utáni újjáépítés további terheket ró majd az ukrán költségvetésre: a következő évtizedben mintegy 524 milliárd dollárt kell beruházni, ami a tavalyi ukrán GDP nominálértékének 2,8-szerese. Mindezek alapján Ukrajna pénzügyi helyzete továbbra is instabil, és a szuverén adósság kifizetésének normalizálása a külső hitelezőkkel kulcsfontosságú a besorolás javításához.