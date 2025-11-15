Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna csődhelyzet orosz-ukrán háború Fitch Ratings

Kimondták Ukrajnára az ítéletet: csőd!

2025. november 15. 18:56

A szakértők szerint a háború miatt a jövőben csak tovább fog romlani az ország helyzete.

2025. november 15. 18:56
null

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő cég péntek éjjel Londonban jelentette be, hogy megerősítik Ukrajna hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek részleges törlesztési csődhelyzetet jelző RD (Restricted Default) besorolását. A besorolás megerősítésének indoklásában a cég kiemelte: 

a részleges csődhelyzetet tükröző osztályzat mindaddig érvényben marad, amíg Ukrajna nem normalizálja viszonyát külső kereskedelmi hitelezőinek jelentős többségével. 

A hitelminősítő felidézte, hogy Ukrajna nem teljesítette egy 2,6 milliárd dolláros GDP-hez kötött kötvény június 2-án lejárt 665 millió dolláros részletfizetési kötelezettségét, és a tíznapos türelmi időszak is fizetés nélkül ért véget. Továbbá kiemelték, hogy az ukrán államháztartás hiánya rendkívül magas: a GDP-arányos deficit az idén várhatóan 25,7 százalék lesz, messze meghaladva a „B/C/D” minősítési sávok mediánját, amely 3,4 százalék. Hangsúlyozták, hogy

 a háború folytatódása miatt továbbra is magas védelmi kiadásokkal kell számolni, amelyek elérhetik az éves GDP 28 százalékát, és a költségvetési kiadások 43 százalékát.

A Fitch elemzése szerint a háború utáni újjáépítés további terheket ró majd az ukrán költségvetésre: a következő évtizedben mintegy 524 milliárd dollárt kell beruházni, ami a tavalyi ukrán GDP nominálértékének 2,8-szerese. Mindezek alapján Ukrajna pénzügyi helyzete továbbra is instabil, és a szuverén adósság kifizetésének normalizálása a külső hitelezőkkel kulcsfontosságú a besorolás javításához.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. november 15. 20:29
Erre nem is gondoltam......micsoda hír!
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. november 15. 20:18
Viszont, Ukrajna világelső az egy főre vetített aranyvécék számát tekintve!! ;-))
Válasz erre
3
0
pandalala
2025. november 15. 20:15
És télen megfagynak :-((
Válasz erre
2
0
akitiosz
2025. november 15. 20:12
Ukrajna akkora probléma már, hogy az egész világnak - beleértve magukat az ukránokat is - az lenne a legjobb / legkevésbé rossz, ha Ukrajnát jogutód nélkül felszámolnák. Minden Ukrajnával szomszédos ország maga a Kánaán Ukrajnához képest.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!