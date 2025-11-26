Ezen a vonaton nincs fék: von der Leyenék mindenáron uniós pénzzel halmoznák el Ukrajnát

Az európai vezetők szerint napokon belül végleges formát ölthet az orosz–ukrán háborút lezáró béke, amelyről Washington, Kijev és a „hajlandóak koalíciója” tárgyal. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Politico szerint kedden Strasbourgban úgy fogalmazott: „mára megszületett egy kiindulópont”. A lap ragaszkodik ahhoz az állásponthoz is, hogy a Genfben zajló egyeztetések után egy „frissített, finomított keretrendszer” került az asztalra, miközben az Európai Unió vezetői már az alternatív megoldást keresik arra, hogyan önthetnék továbbra is számolatlanul az európaiak pénzét Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij – Ukrajna elnöke már megint a markát tartja

Forrás: JOHN THYS / AFP

A Bizottság elnöke kijelentette: Európa számára „vörös vonal” az ukrán haderő létszámának korlátozása, valamint bármiféle határváltozás elismerése: