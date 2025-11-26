Trump nagy bejelentést tett: hamarosan sor kerül a végső találkozóra
Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.
Mostanra az is kiderült, hogy miért. A válasz minden eddiginél megdöbbentőbb.
Az európai vezetők szerint napokon belül végleges formát ölthet az orosz–ukrán háborút lezáró béke, amelyről Washington, Kijev és a „hajlandóak koalíciója” tárgyal. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Politico szerint kedden Strasbourgban úgy fogalmazott: „mára megszületett egy kiindulópont”. A lap ragaszkodik ahhoz az állásponthoz is, hogy a Genfben zajló egyeztetések után egy „frissített, finomított keretrendszer” került az asztalra, miközben az Európai Unió vezetői már az alternatív megoldást keresik arra, hogyan önthetnék továbbra is számolatlanul az európaiak pénzét Ukrajnába.
A Bizottság elnöke kijelentette: Európa számára „vörös vonal” az ukrán haderő létszámának korlátozása, valamint bármiféle határváltozás elismerése:
ahogy az eredeti amerikai szöveg tartalmazta, von der Leyen szerint legitimálná a területrablást, és újabb háborúk előtt nyitná meg a lehetőséget.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.
Ha ma feladjuk a határokat, holnap még több háborút kapunk”
– figyelmeztetett.
Ursula von der Leyen egy másik kulcskérdésről is beszélt: az EU felgyorsítja a 140 milliárd eurós kártérítési hitel jogi előkészítését, amelyet az orosz állami vagyonból finanszíroznának. Kijelentette:
Nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben az európai adófizetők egyedül fizetik a számlát.”
Csakhogy a terv egyelőre elakadt: Bart De Wever, Belgium miniszterelnöke továbbra is ellenzi, hogy az európai vezetők hozzányúljanak az országban lévő, befagyasztott orosz pénzeszközökhöz, attól tartva, hogy a belga állam jogi perek és orosz megtorlás célkeresztjébe kerülhet.
Ezt is ajánljuk a témában
A belga miniszterelnök szerint a Bizottság javaslata gyakorlatilag elkobzásnak minősül.
Emiatt az EU vezetői lázasan keresik a megoldást a számukra kényelmetlen helyzetre. Úgy tűnik, ezt
egy „áthidaló kölcsön” formájában akarják kivitelezni, amelyet közös uniós hitelfelvételből finanszíroznának, hogy Ukrajna 2026 első hónapjaiban se váljon fizetésképtelenné.
A tervek szerint ezt később az ukrán állam
a nagyobb volumenű kártérítési hitelből fizetné vissza.
Feltéve, hogy sikerül meggyőzni a belgákat, és átmegy a jogi konstrukció, amelynek a szövegét a Bizottság vezetője a közeljövőben tárhatja a nyilvánosság elé.
Közben a Politico szerint
Kijev már arra figyelmeztette az uniós vezetőket, hogy jövő év elején kifogy a pénzből, ha nem születik gyors döntés.
Emmanuel Macron francia elnök ezért azt ígérte: napokon belül végleges megoldás születik, amellyel tudják biztosítani Ukrajna finanszírozását és „láthatóságát”. Utóbbi azt jelenti, hogy
a francia elnök attól várja, hogy Ukrajnának és az Európai Uniónak bármiféle beleszólása is lehet a békefolyamatba, hogy Brüsszel minden mozdítható anyagi erőforrását Kijevnek adja.
A német kancellár, Friedrich Merz ehhez csatlakozva hangsúlyozta jelentette ki a Bundestagban:
Európa nem lehet statiszta a mások által készített béketervekben.
Hangsúlyozta:
Európa nem bábu, hanem saját érdekeit és értékeit érvényesítő szereplő.”
A Politico szerint a diplomáciai mozgások mögött egyértelmű politikai cél húzódik meg: az uniós vezetők biztosítani akarják, hogy
szóló döntés ne kerülhessen kizárólag az Egyesült Államok vagy Oroszország kezébe.
Tehát, Európa vezetői attól várják, hogy újra nagyhatalomként kezelje őket valaki, hogy az európaiak minden pénzét Volodmir Zelenszkijre és az aranybdizó ukrán elitre bíznák.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök honlapja elutasította a kabinetfőnök leváltására irányuló petíciót.
***
Fotó: JOHN THYS / AFP