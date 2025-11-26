Ft
11. 26.
szerda
Ezen a vonaton nincs fék: von der Leyenék mindenáron uniós pénzzel halmoznák el Ukrajnát

2025. november 26. 16:12

Mostanra az is kiderült, hogy miért. A válasz minden eddiginél megdöbbentőbb.

2025. november 26. 16:12
null

Az európai vezetők szerint napokon belül végleges formát ölthet az orosz–ukrán háborút lezáró béke, amelyről Washington, Kijev és a „hajlandóak koalíciója” tárgyal. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Politico szerint kedden Strasbourgban úgy fogalmazott: „mára megszületett egy kiindulópont”. A lap ragaszkodik ahhoz az állásponthoz is, hogy a Genfben zajló egyeztetések után egy „frissített, finomított keretrendszer” került az asztalra, miközben az Európai Unió vezetői már az alternatív megoldást keresik arra, hogyan önthetnék továbbra is számolatlanul az európaiak pénzét Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij – Ukrajna elnöke már megint a markát tartja
Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke már megint a markát tartja
Forrás: JOHN THYS / AFP

A Bizottság elnöke kijelentette: Európa számára „vörös vonal” az ukrán haderő létszámának korlátozása, valamint bármiféle határváltozás elismerése:

  • a Krím,
  • Luhanszk és
  • Donyeck orosz fennhatóságának elfogadása,

ahogy az eredeti amerikai szöveg tartalmazta, von der Leyen szerint legitimálná a területrablást, és újabb háborúk előtt nyitná meg a lehetőséget.

– figyelmeztetett.

Ursula von der Leyen egy másik kulcskérdésről is beszélt: az EU felgyorsítja a 140 milliárd eurós kártérítési hitel jogi előkészítését, amelyet az orosz állami vagyonból finanszíroznának. Kijelentette:

Nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben az európai adófizetők egyedül fizetik a számlát.”

Elborultnál elborultabb tervek

Csakhogy a terv egyelőre elakadt: Bart De Wever, Belgium miniszterelnöke továbbra is ellenzi, hogy az európai vezetők hozzányúljanak az országban lévő, befagyasztott orosz pénzeszközökhöz, attól tartva, hogy a belga állam jogi perek és orosz megtorlás célkeresztjébe kerülhet.

Emiatt az EU vezetői lázasan keresik a megoldást a számukra kényelmetlen helyzetre. Úgy tűnik, ezt

egy „áthidaló kölcsön” formájában akarják kivitelezni, amelyet közös uniós hitelfelvételből finanszíroznának, hogy Ukrajna 2026 első hónapjaiban se váljon fizetésképtelenné.

A tervek szerint ezt később az ukrán állam

a nagyobb volumenű kártérítési hitelből fizetné vissza.

Feltéve, hogy sikerül meggyőzni a belgákat, és átmegy a jogi konstrukció, amelynek a szövegét a Bizottság vezetője a közeljövőben tárhatja a nyilvánosság elé.

Zelenszkij követelőzik, Európa már ugrik is

Közben a Politico szerint

Kijev már arra figyelmeztette az uniós vezetőket, hogy jövő év elején kifogy a pénzből, ha nem születik gyors döntés.

Emmanuel Macron francia elnök ezért azt ígérte: napokon belül végleges megoldás születik, amellyel tudják biztosítani Ukrajna finanszírozását és „láthatóságát”. Utóbbi azt jelenti, hogy

a francia elnök attól várja, hogy Ukrajnának és az Európai Uniónak bármiféle beleszólása is lehet a békefolyamatba, hogy Brüsszel minden mozdítható anyagi erőforrását Kijevnek adja.

A német kancellár, Friedrich Merz ehhez csatlakozva hangsúlyozta jelentette ki a Bundestagban:

Európa nem lehet statiszta a mások által készített béketervekben.

Hangsúlyozta:

Európa nem bábu, hanem saját érdekeit és értékeit érvényesítő szereplő.”

A Politico szerint a diplomáciai mozgások mögött egyértelmű politikai cél húzódik meg: az uniós vezetők biztosítani akarják, hogy

  • a békéről szóló végső döntésekben Ukrajna és az EU is a tárgyalóasztalnál ülhessen, és hogy
  • az orosz vagyon felhasználásáról,
  • a szankciók feloldásáról és
  • az ukrán EU-tagságról

szóló döntés ne kerülhessen kizárólag az Egyesült Államok vagy Oroszország kezébe.

Tehát, Európa vezetői attól várják, hogy újra nagyhatalomként kezelje őket valaki, hogy az európaiak minden pénzét Volodmir Zelenszkijre és az aranybdizó ukrán elitre bíznák.

***

Fotó: JOHN THYS / AFP
 

lyon-v-2
2025. november 26. 18:25
Eddig is nyomtatták a pénzt.... Kevés a nyomdagép ? Nem nekünk kell oda fizetni. Fizessen az aki akar, aki meg nem az nem. Ennyire egyszerű. Még mindig nem értem, hogy ez miért nem így működik. Milyen jogon írnak nekünk elő hitelt vagy bármit bárki más idegennek a részére ? Ez a Leyen is milyen jogon osztogatja bárkinek is a pénzét ráadásul úgy, hogy valójában neki egy filléren sincs joga dönteni, csak is a tagállamok dönthetik el önként, egyedileg, dalolva és egyesével hogy mennyire akarják saját magukat tökön lőni.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 26. 18:24
tehát a buli megy tovább, és RUS erősebb dolgokat is bevet...hacsak Zselé nem annihilálódik.
Válasz erre
1
0
survivor
2025. november 26. 18:22
Az EU nem képes beismerni , hogy az USA nélkül SENKI. Értem , hogy a RUS kifárasztására játszik. De Trumpnak kincs annyi ideje, és Putynak se. ŐK eldöntenek valamit. Ha az EU nem hajtja végre, az ő baja.
Válasz erre
1
0
survivor
2025. november 26. 18:18
Minden új EUs erőlködés gyorsítja az EU szétesését. Se energiahordozó Se hadsereg. Se közös szándék...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!