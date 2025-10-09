Ft
Ukrajna Bart De Wever Európai Bizottság Belgium

Belgium váratlan vörös vonalat húzott az orosz pénzekkel kapcsolatban

2025. október 09. 22:48

A belga miniszterelnök szerint a Bizottság javaslata gyakorlatilag elkobzásnak minősül.

2025. október 09. 22:48
null

Bart De Wever belga miniszterelnök súlyos aggályokat fogalmazott meg az Európai Bizottság azon javaslatával kapcsolatban, hogy a Nyugat által befagyasztott orosz állami eszközökből származó, mintegy 175 milliárd eurónyi készpénzt – amely lejárt államkötvényekből származik – használják fel egy jóvátételi kölcsön nyújtására Ukrajnának, valamint egy korábbi G7-hitel visszafizetésére – írta meg a Politico.

A belga kormányfő szerint ez jelentős jogi és pénzügyi kockázattal jár, ami különösen érzékenyen érinti Belgiumot, mivel Brüsszelben található az Euroclear pénzügyi letétkezelő központ, amely az Európai Központi Banknál elfekvőben lévő összegeket kezeli.

De Wever arra kérte a többi uniós tagállam vezetőit, hogy vállaljanak kötelező érvényű garanciákat. Attól tart ugyanis, hogy Oroszország jogi úton követelheti vissza az eszközöket, és ebben az esetben Belgium egyedül lenne kénytelen viselni a jogi és pénzügyi következményeket. Hozzátette: a szankciók feloldása sem jelentené a probléma végét, mivel Oroszország akár évekkel később is megindíthatja a jóvátételi eljárásokat.

De Wever szerint az Európai Bizottság javaslata „jóvátételi kölcsönként” hivatkozik ugyan a tervre, de az valójában elkobzásnak tekinthető, mivel a két fogalom között a gyakorlatban nagyon csekély a különbség.

Az Európai Unió többi tagállama jelenleg azon dolgozik, hogy jogi megoldásokat találjanak Belgium meggyőzésére – lehetőleg még az október 23-i EU-csúcstalálkozó előtt –, hogy azt követően akár hivatalos jogi javaslatot is előterjeszthessenek.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Csigorin
2025. október 10. 00:08
Oroszorszag meg majd azt mondja, hogy Ukrajnat jovatetelre kotelezi az Eszaki Aramlat miatt, ami ugye reszben az o tulajdona volt nomeg az ukranok is szetlottek jopar dolgot az oroszoknal,.
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. október 10. 00:03
Akkor így már érthető, miért terveztek merényletet ellene. Ha az Északi Áramlattal bejött, akkor ő se számíthat másra. Szláva puff-puff, durr-durrovka!
Válasz erre
0
0
hegyaljai-2
2025. október 10. 00:00
Klasszikus példa az orwelli "újbeszédre" a "jóvátételi kölcsön". Én eddig úgy tudtam, hogy egy személy, egy szervezet, vagy egy állam kárt okoz, akkor az jóvátételre kötelezhető. A jóvátétel feltételeit egy bírósági ítélet, vagy a felek közötti megegyezés szabályozza. Megegyezés hiányában az erősebb fél kikényszerítheti a jóvátételt. Nos én nem látok itt semmilyen megegyezést, sem azt, hogy ki fogja Oroszországot kényszeríteni jóvátételre. Ha lenne ilyen, akkor lehetne a lekötött pénzt jóvátételre felhasználni.
Válasz erre
1
0
hegyivadász
2025. október 09. 23:57
Ja, ha nem lehet a lopás felelősségét elkenni az összes EU tagország között, akkor mindjárt kisebb a mellény.
Válasz erre
1
0
