Belgium váratlan vörös vonalat húzott az orosz pénzekkel kapcsolatban

Bart De Wever belga miniszterelnök súlyos aggályokat fogalmazott meg az Európai Bizottság azon javaslatával kapcsolatban, hogy a Nyugat által befagyasztott orosz állami eszközökből származó, mintegy 175 milliárd eurónyi készpénzt – amely lejárt államkötvényekből származik – használják fel egy jóvátételi kölcsön nyújtására Ukrajnának, valamint egy korábbi G7-hitel visszafizetésére – írta meg a Politico.

A belga kormányfő szerint ez jelentős jogi és pénzügyi kockázattal jár, ami különösen érzékenyen érinti Belgiumot, mivel Brüsszelben található az Euroclear pénzügyi letétkezelő központ, amely az Európai Központi Banknál elfekvőben lévő összegeket kezeli.

De Wever arra kérte a többi uniós tagállam vezetőit, hogy vállaljanak kötelező érvényű garanciákat. Attól tart ugyanis, hogy Oroszország jogi úton követelheti vissza az eszközöket, és ebben az esetben Belgium egyedül lenne kénytelen viselni a jogi és pénzügyi következményeket. Hozzátette: a szankciók feloldása sem jelentené a probléma végét, mivel Oroszország akár évekkel később is megindíthatja a jóvátételi eljárásokat.

De Wever szerint az Európai Bizottság javaslata „jóvátételi kölcsönként” hivatkozik ugyan a tervre, de az valójában elkobzásnak tekinthető, mivel a két fogalom között a gyakorlatban nagyon csekély a különbség.

Az Európai Unió többi tagállama jelenleg azon dolgozik, hogy jogi megoldásokat találjanak Belgium meggyőzésére – lehetőleg még az október 23-i EU-csúcstalálkozó előtt –, hogy azt követően akár hivatalos jogi javaslatot is előterjeszthessenek.